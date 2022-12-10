中國新冠防疫「新十條」、追悼江澤民、習近平訪沙特和本周更多重要故事
北京、上海、西安、成都、香港相繼出現白紙抗議之後，中國將如何應對民眾對新冠病毒病（COVID-19）防疫措施的不滿，備受國際關注。結果，中國政府本周公布了鬆綁防疫措施「新十條」，一些地方政府甚至領先中央，率先放送。
在同一時間，中國最後送別一周前逝世的前中共中央總書記、中國國家主席江澤民。現任黨總書記兼國家主席習近平高調帶領追悼活動之後，踏上了中東之旅，風塵僕僕。
剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。
1. 「新十條」登場 中國清零政策持續放鬆
中國政府在稍早前「二十條」的基礎上發佈十條進一步放寬新冠防疫措施規定，其中包括首次明確將強制集中隔離改為具備條件可居家隔離；以絕對的用詞稱「嚴禁以各種方式封堵消防通道、單元門、小區門」。
12月7日發佈的公告並未再提及「堅持動態清零不動搖」，要求不得採取各種形式的臨時封控、不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測陰性證明和健康碼、具備居家隔離條件的無症狀感染者和輕型病例一般採取居家隔離等。
「新十條」鬆綁速度之快讓許多民眾驚訝，衛生學者向BBC中文指出，這讓民眾感到無所適從，加上當局並未說明是否放棄「動態清零」，恐怕將造成一定的混亂。
2. 中國前領導人江澤民追悼大會
星期二（12月6日）上午，中共中央與中國政府在北京人民大會堂舉行江澤民追悼大會，標誌著對這位前中國最高領導人的官方悼念活動到達尾聲。
在一小時左右的悼念會中，中共中央總書記兼中國國家主席習近平發表了約50分鐘的悼詞。習近平稱，江澤民的逝世是「不可估量的損失」，並號召「繼承江澤民同志的遺志」。
江澤民逝世之時，正值各地民眾發起反對新冠「清零」政策的抗議。有人甚至喊出了「不要獨裁要民主」、「共產黨下台」等口號，彷彿歷史重現。
這是中共目前面臨的困境：如何在合法性受到質疑時悼念一位領導人。
3. 習近平訪問沙特 凸顯中美中東角力
在中國、美國與沙特阿拉伯這三個國家之間，中國是沙特石油的最大買家；沙特與美國是傳統盟友，但美國指責沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼（Crown Prince Mohammed bin Salman）下令殺害記者卡舒吉（Jamal Khashoggi），令雙方關係處於低潮期；中國與美國是戰略競爭對手，今年以來由於佩洛西訪台和芯片禁令，雙邊關係陷入冰點。
在此背景下，中國國家主席習近平出訪沙特阿拉伯，中沙雙方會繼續擴大經貿交流，還是會在安全、軍工等議題上達成合作，進一步突破，成為了觀察焦點。
4. 地方議會否決使館遷址案 中英關係再起波瀾
倫敦自治市哈姆雷特塔（Tower Hamlets；陶爾哈姆萊茨、塔村）的市議會否決中國駐英國大使館改建皇家鑄幣廠（Royal Mint Court）舊廠址作為新館址的計劃，消息於本周曝光。
中國在2018年花費2.55億英鎊巨資，買下建於1300年代的舊皇家鑄幣廠，並希望改建，但遭到當地居民反對，擔心該址成為使館後，會成為恐怖分子的目標或抗議北京的地點。
自治市議會12月初在一場激烈會議表決後，拒絕授予該計劃許可證。
不過，中方仍可就自治市議會的決議提出上訴。
5. 新加坡廢除打擊男男同性戀法律
新加坡國會近日壓倒性通過廢除《刑事法典》第377A節條文，將男男性行為除罪化，是繼印度、台灣和泰國之後，最新一個在LGBT權利問題上採取行動的亞洲國家。
新加坡告別了現在鮮有人提及的一段黑暗歷史。但許多LGBT人士即使在慶祝時也仍然很謹慎。
因為在廢除法律的同時，立法者投票修改了憲法，暫時排除了同性戀婚姻的可能性。
6. 印尼立法禁止婚前性行為及未婚同居
與新加坡僅一海之隔的印尼通過了新法律，婚外性行為將被視為非法。鄰國澳大利亞對此進行了廣泛報道，一些報紙將其稱為「巴厘島性交禁令」。
印尼經濟嚴重依賴澳大利亞遊客，在疫情前，澳大利亞是印尼最大遊客來源國。每個月都有成千上萬的人飛往熱帶島嶼巴厘島（Bali），享受溫暖的天氣，享受廉價的星牌啤酒（Bintang），參加通宵海灘派對。
印尼旅遊從業者仍在努力從新冠疫情的毀滅性影響中恢復，一些人擔心新立法可能會重新將遊客拒之門外。