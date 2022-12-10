中國新冠防疫「新十條」、追悼江澤民、習近平訪沙特和本周更多重要故事

9 分钟前

圖像來源，China News Service 圖像加註文字， 「新十條」下，掃描場所碼走進歷史。

北京、上海、西安、成都、香港相繼出現白紙抗議之後，中國將如何應對民眾對新冠病毒病（COVID-19）防疫措施的不滿，備受國際關注。結果，中國政府本周公布了鬆綁防疫措施「新十條」，一些地方政府甚至領先中央，率先放送。

在同一時間，中國最後送別一周前逝世的前中共中央總書記、中國國家主席江澤民。現任黨總書記兼國家主席習近平高調帶領追悼活動之後，踏上了中東之旅，風塵僕僕。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 「新十條」登場 中國清零政策持續放鬆

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， "新十條"措施也要求保證藥物供應，提高老年人疫苗接種比例。

中國政府在稍早前「二十條」的基礎上發佈十條進一步放寬新冠防疫措施規定，其中包括首次明確將強制集中隔離改為具備條件可居家隔離；以絕對的用詞稱「嚴禁以各種方式封堵消防通道、單元門、小區門」。

12月7日發佈的公告並未再提及「堅持動態清零不動搖」，要求不得採取各種形式的臨時封控、不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測陰性證明和健康碼、具備居家隔離條件的無症狀感染者和輕型病例一般採取居家隔離等。

「新十條」鬆綁速度之快讓許多民眾驚訝，衛生學者向BBC中文指出，這讓民眾感到無所適從，加上當局並未說明是否放棄「動態清零」，恐怕將造成一定的混亂。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 面對嚴格的"清零"防疫政策開始逐漸鬆動，民眾看法不一。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 流亡在土耳其的維吾爾人塞拉菲的母親和四個兄弟姐妹在中國新疆烏魯木齊的火災中喪生，她將他們的死亡歸咎於政府。

2. 中國前領導人江澤民追悼大會

星期二（12月6日）上午，中共中央與中國政府在北京人民大會堂舉行江澤民追悼大會，標誌著對這位前中國最高領導人的官方悼念活動到達尾聲。

在一小時左右的悼念會中，中共中央總書記兼中國國家主席習近平發表了約50分鐘的悼詞。習近平稱，江澤民的逝世是「不可估量的損失」，並號召「繼承江澤民同志的遺志」。

江澤民逝世之時，正值各地民眾發起反對新冠「清零」政策的抗議。有人甚至喊出了「不要獨裁要民主」、「共產黨下台」等口號，彷彿歷史重現。

這是中共目前面臨的困境：如何在合法性受到質疑時悼念一位領導人。

3. 習近平訪問沙特 凸顯中美中東角力

在中國、美國與沙特阿拉伯這三個國家之間，中國是沙特石油的最大買家；沙特與美國是傳統盟友，但美國指責沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼（Crown Prince Mohammed bin Salman）下令殺害記者卡舒吉（Jamal Khashoggi），令雙方關係處於低潮期；中國與美國是戰略競爭對手，今年以來由於佩洛西訪台和芯片禁令，雙邊關係陷入冰點。

在此背景下，中國國家主席習近平出訪沙特阿拉伯，中沙雙方會繼續擴大經貿交流，還是會在安全、軍工等議題上達成合作，進一步突破，成為了觀察焦點。

4. 地方議會否決使館遷址案 中英關係再起波瀾

圖像來源，Tower Hamlets Council 圖像加註文字， 中國駐英大使館的申請內容不僅是遷移，並計劃翻新這座二級保護古蹟，預計將改建成全新的使館大樓、使館員工宿舍，以及舉辦大使館活動的文化交流中心大樓。

倫敦自治市哈姆雷特塔（Tower Hamlets；陶爾哈姆萊茨、塔村）的市議會否決中國駐英國大使館改建皇家鑄幣廠（Royal Mint Court）舊廠址作為新館址的計劃，消息於本周曝光。

中國在2018年花費2.55億英鎊巨資，買下建於1300年代的舊皇家鑄幣廠，並希望改建，但遭到當地居民反對，擔心該址成為使館後，會成為恐怖分子的目標或抗議北京的地點。

自治市議會12月初在一場激烈會議表決後，拒絕授予該計劃許可證。

不過，中方仍可就自治市議會的決議提出上訴。

5. 新加坡廢除打擊男男同性戀法律

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新加坡同志群體長期爭取廢除《刑事法典》第377A節條文。

新加坡國會近日壓倒性通過廢除《刑事法典》第377A節條文，將男男性行為除罪化，是繼印度、台灣和泰國之後，最新一個在LGBT權利問題上採取行動的亞洲國家。

新加坡告別了現在鮮有人提及的一段黑暗歷史。但許多LGBT人士即使在慶祝時也仍然很謹慎。

因為在廢除法律的同時，立法者投票修改了憲法，暫時排除了同性戀婚姻的可能性。

6. 印尼立法禁止婚前性行為及未婚同居

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 印尼巴厘島是西方遊客天堂，有擔心指新法律將重創剛剛開始復蘇的印尼旅遊業。

與新加坡僅一海之隔的印尼通過了新法律，婚外性行為將被視為非法。鄰國澳大利亞對此進行了廣泛報道，一些報紙將其稱為「巴厘島性交禁令」。

印尼經濟嚴重依賴澳大利亞遊客，在疫情前，澳大利亞是印尼最大遊客來源國。每個月都有成千上萬的人飛往熱帶島嶼巴厘島（Bali），享受溫暖的天氣，享受廉價的星牌啤酒（Bintang），參加通宵海灘派對。