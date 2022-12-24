中國新冠疫情、經濟展望、世界盃落幕和本周更多重要故事

50 分钟前

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 中國大陸多處城市的醫院湧入大量新冠患者，與香港3月時的情況相似。

中國放寬新冠病毒病（COVID-19）防疫管制的「二十條」與「新十條」實施一段時間後，大陸地區出現大爆發的跡象越趨明顯。世界衛生組織本周表示，「非常關切」中國疫情，但中國官員堅稱疫情「可控」。

在此背景下，中共中央政治局上周召開了新一年度中央經濟工作會議，為2023年中國經濟發展布局。會議內容在本周受到輿論關注。

史上首次在北半球冬天舉行的國際足聯世界盃（FIFA World Cup）在卡塔爾落幕，阿根廷戲劇性擊敗衛冕冠軍的法國，第三度舉起獎杯，利昂內爾·梅西（Lionel Messi，美斯）「黑袍加身」成為「球王」。

剛剛過去的一周，BBC中文有以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 中國放開新冠疫情管控後 民間感染大爆發與官方數據相左

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中國多地醫院擠滿發熱求診者。在重慶的一家殯儀館內，工作人員正在馬不停蹄地處理運送來的遺體。

據報道，新冠防疫管制放鬆後，中國的醫院擠滿了新冠患者。未經證實的消息稱，全國感染人數數以千萬計，但近日官方公布的每日確診數字只有數千人。

中國外交部發言人毛寧星期五（12月23日）對外宣稱：「中國疫情防控形勢總體是可預判、可控的。相信中國人民團結應對，很快將迎來經濟社會平穩有序發展的新階段。」

到目前為止，中國新冠疫苗接種情況未如理想。衛生官員近日表示將加強疫苗接種計劃，當中尤其強調加快推進老年人新冠病毒疫苗接種。

2. 中共中央經濟工作會議給2023年中國經濟展示出複雜信號

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 疫情期間，中國出口先受衝擊，再攀高峰，又落谷底，經歷「過山車」。

12月15日至16日，中國舉行中央經濟工作會議，每年12月底的這次會議透露來年經濟政策基調，包括財政、貨幣，乃至對房地產、互聯網、汽車等重要行業的最新動向，因而備受市場矚目。

這次會議還有兩個特殊背景：10月中共「二十大」後新浮現的四位政治局常委——李強、蔡奇、丁薛祥、李希——出席會議，明年全國人大和政協「兩會」上將確認中國新一屆經濟主官，因而此次是新老交棒的會議；11月底，中國突然放開嚴格的防疫管控，為當前深陷泥沼的經濟帶來希望，明年經濟將面臨全新的環境。

會議給予「穩增長」最高優先級，改變「穩就業」排在第一的情況，並且沒有再提「清零」，而稱「更好統籌疫情防控和經濟社會發展」。此外還增加了「加大宏觀政策調控力度」的說法，多位經濟學家認為，這意味著明年會有更大規模刺激經濟復蘇。

3. 2022世界盃落幕 阿根廷再圓足球霸主夢 梅西「登基球王」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 阿根廷隊在 2022 世界盃足球賽戲劇性地擊敗了法國隊奪冠，在比賽進到互射12碼的階段時前者以4:2勝出。

上星期日（18日），阿根廷隊在2022世界盃足球賽戲劇性地擊敗了法國隊奪冠，在比賽進到互射點球（12碼）的階段時前者以4:2勝出。

阿根廷球王梅西曾說這是他最後一屆世界盃。他當選本屆最佳球員，神射手則是法國新星基利安·姆巴佩（Kylian Mbappe，麥巴比），有不少球迷形容他與梅西同場是兩代球星的射手之爭。

賽後各地的阿根廷隊球迷大肆慶祝，在法國則有警民發生衝突。里昂有部分民眾在法國輸掉比賽後向警方投擲雜物，警察則以催淚瓦斯與水車反制。

4. 烏克蘭戰爭300天 澤連斯基旋風式訪美獲拜登許諾

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 澤連斯基突訪美國：與拜登會晤獲支持 赴國會演說稱「烏克蘭沒有倒下」

俄羅斯今年2月24日入侵烏克蘭，至本周過去了300天。星期三（12月21日），烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）突然到訪華盛頓，到白宮會晤美國總統拜登（Joe Biden），並到美國國會發表演說。

這是自俄羅斯入侵以來澤連斯基的首次外訪。他表示，烏克蘭「面對一切困難……至今仍屹立不倒」，他們「永遠不會投降」。

美國已宣佈將向烏克蘭提供更多支持，包括一個愛國者導彈系統。總統拜登表示，不會讓烏克蘭獨自奮戰。

另一方面，俄羅斯總統普京則稱，烏克蘭的戰事不應歸咎於俄羅斯，同時指責一些「第三方國家」的政策造成了兩個國家的「共同悲劇」。

5. 美中台角力——從軍事到科技

圖像來源，Ethan LIN 圖像加註文字， 台積電在鳳凰城的廠房。未來將有大量台灣員工在這裏工作，一起到來的還有他們的家人。

兩周前，美國總統拜登親自到台灣積體電路製造公司（TSMC，台積電）在亞利桑那州鳳凰城的晶片廠，出席廠房第二期裝機典禮。這在本周繼續受到討論。BBC中文訪問三位年輕工程師，了解他們各自的盤算。

另一方面，美國國會參議院12月15日通過2023年度《國防授權法案》（National Defense Authorization Act，NDAA），拜登星期五正式簽署生效。中國對此強烈不滿，外交部批評美方法案「罔顧事實渲染『中國威脅』，肆意干涉中國內政，攻擊抹黑中國共產黨，是對中方的嚴重政治挑釁」，又稱其「包含大量涉台消極條款，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，向『台獨』分裂勢力發出嚴重錯誤信號，給台海和平穩定造成嚴重損害」。

英國諾丁漢大學中國研究學院副教授蘇立文（Dr Jonathan Sullivan）對BBC中文分析說，目前白宮認為提高台灣的自衛能力是當務之急，即使這意味著惹怒中國。