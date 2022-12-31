中國重開邊境、台灣延長兵役、球王貝利逝世和本周更多重要故事

50 分钟前

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 在短短的一個月，中國不再堅持動態清零，取而代之的是奧密克戎變種致病性弱的官方聲明。

中國防疫政策轉為「共存」後正值感染高峰期，當局突然宣佈明年1月8日開放邊境，恢復中國公民出境旅遊，多家在線旅遊平台隨即出境機票、海外酒店搜索量大漲。

這引發了多國憂慮，恐出現變種病毒造成「疫情海嘯」，美國、意大利、日本、馬來西亞、台灣、印度、韓國等地相繼制定針對中國旅客的入境檢測及隔離規定。

在台灣，總統蔡英文宣佈延長義務兵役至一年，2024年起生效。她強調備戰才能避戰，「只要台灣夠強，青年就不用上戰場」，外界關注有關政策是否會衝擊2024年總統大選。

剛剛過去的一周，BBC中文有以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 中國開放邊境引發多重憂慮 多國對入境旅客加強防疫

圖像來源，Getty Images

中國國家衛健委12月26日發佈《關於對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」的總體方案》，將「新冠肺炎」更名為「新型冠狀病毒感染」，不再對入境人員的核酸檢測和集中隔離，取消國際客運航班數量管控措施，「有序恢復」中國公民出境旅遊。

在中國網民慶祝之際，多國宣佈對中國入境旅客進行強制檢測。許多觀察者驚呼，彷佛回到疫情之初的2020年。當年，新冠病毒最初在中國武漢蔓延，多個國家宣佈對中國關閉邊境。而兩年後的今天，奧密克戎變種毒株正在中國肆虐，以「疫情海嘯」為題的報道登上許多國際媒體的頭條。

學者指出，中國在準備不充分丶監管不到位丶缺乏數據檢測的情況下過於急速的放開，部分國家做出相應的自衛性防護是可以理解的。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中國恢復對外通關：在香港的大陸人怎麼看？

2. 台灣延長義務兵役至一年 蔡英文數面受敵

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 蔡英文指，台灣處在威權主義擴張第一線必須加強國防能力。

台灣總統蔡英文宣佈兵役改革政策，包括義務役從現行的四個月延長至一年，預計2024年元旦生效，適用於2005年起出生之役男。

國防部將引進美軍最新模組化訓練模式，增加刺針飛彈、無人機等新式武器的訓練，全役期的射擊發數不低於800發。另外大幅提高義役薪資，從6500元新台幣（212美元；1462元人民幣）上調到26307元。

蔡英文兩年以來首次接受媒體聯訪，表示中國在8月軍演後對台威逼更明顯，這次改革是「無比困難的決定」，但身為總統和三軍統帥有責任提升國防戰力。

民調顯示台灣社會對延長兵役有高度共識，但存在顯著的世代差異。外界關注這次決定有否受到美國壓力，以及會否衝擊2024年總統選舉。

3. 中美大國競爭將走向何方？

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， G20峰會：習近平拜登三小時閉門會後中美都透露了哪些信息？

過去一年，美中關係的主軸是競爭與對抗，但年底兩件國內政治大事——中共二十大和美國中期選舉——落幕後，兩國關係似乎迎來一些轉機，習近平與拜登在印尼巴厘島會晤。

學者指出，雙方領導人在順利完成兩件國內大事之後都更加自信，有理由放軟身段處理外交事務，加上兩國都面臨疫情後經濟復蘇的挑戰，"當前合作是最佳時機"。

但降溫不代表緩和，分析認為未來一年美中關係並不樂觀，雙方都表現出言行不一，在台灣問題上也很難走出漩渦，只能是延緩衝突爆發。

4. 日本國防開支猛增三成引國際關注

圖像來源，Getty Images

日本政府12月23日通過內閣會議，決定2023年度防衛預算為6.8萬億日圓（約510億美元），比2022年度預算暴增26.3%，引發各界關注。

首相岸田文雄此前一周在內閣會議上批准三份防衛文件，被指決定了今後五至十年日本安保政策方向，最大的變化是日本擁有「反擊能力」。其中，新版《國家安全保障戰略》 文件中，首指中國是日本「迄今最大戰略挑戰」（過去都是朝鮮）。

這引發了區域關注及北京強烈批評。學者預計，日中關係可能會繼續惡化，中國應將會視該戰略為日本與美國及其他盟國合作「遏制中國的進一步證據」，北京亦可能會增加解放軍和在台灣丶尖閣列島（中國稱釣魚島，台灣稱釣魚台）甚至竹島（韓國稱獨島）及其周邊地區的灰色地帶行動，以作為回應。

5. 球王貝利與世長辭

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 「球王」貝利在巴西聖保羅去世，享年82歲。

曾率領巴西隊三奪世界盃冠軍的球王貝利（Pele，又譯比利）患癌病逝世，享年82歲。

貝利有登峰造極的技巧和風馳電掣的速度，在此之上還配以球門前那種致命的精凖。在21年的職業生涯中，他在1363場比賽中攻入1281球，創造了世界紀錄。 其中包括為巴西國家隊出場92場比賽，攻入77球。

而在球場下，他致力於倡議活動，為社會中處在最弱勢的人們改善生活狀況。

1977年，貝利曾跟隨紐約宇宙隊到訪中國，與中國國家隊在北京和上海各上演了一場友誼賽，讓即將迎來改革開放時代的中國民眾得親眼目睹球王的風采。