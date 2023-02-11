土耳其敘利亞大地震、中國氣球、香港國安法47人案和本周更多重要故事
這一周從一場「橫跨歐亞」的地震開始——土耳其東南部靠近敘利亞邊境地區一天之內發生兩次猛烈地震，兩國合共超過2萬人罹難，災區人道處境堪憂。台海兩岸三地均有派遣救援隊伍前赴災區。
中國氣球爭端繼續左右中美兩國關係：美方公布被擊落氣球的更多細節，情報人員稱氣球「能進行信號情報收集行動」，中方則堅稱，氣球屬民用。
同樣在本周，2020年6月中國頒布《香港國安法》以來最大案件正式開審。這起「串謀顛覆國家政權」案件的47名不同程度參與兩年前的民主派初選， 其中有16人不認罪；若被判有罪，被告人面臨最高無期徒刑。
剛剛過去的一周，BBC中文以上新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，我們帶你一一回顧。
1. 土耳其—敘利亞連環大地震死傷二萬 救援寸步難行
星期一（2月7日）安卡拉時間04:18（格林尼治標凖時間01:18），土耳其東南部靠近敘利亞邊境的加濟安泰普鎮（Gaziantep）附近發生里氏（芮氏；黎克特製）7.8級地震，9小時後發生另一次里氏7.5級地震。
截至星期五（10日）清晨，土、敘兩國合共超過2萬人罹難。土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）形容這是「世紀災難」。
雖然全球數十個國家和地區已派遣救援隊伍馳援，但寒冷天氣、道路阻斷與餘震等因素，讓土耳其一側尋找倖存者的過程充滿阻滯。敘利亞一側因近年內戰滿目蒼夷，反政府武裝控制地區災情尤其堪憂。
中國大陸、台灣與中國香港特區政府先後派遣救援隊伍到土耳其，參與搜救。
2. 美國擊落中國「間諜」氣球，兩國關係再降溫
上星期六（4日），美軍一架F-22戰鬥機根據美國總統拜登（Joe Biden）命令，用一枚導彈擊中了疑似中國間諜氣球，該氣球在距離卡羅來納海岸約6海里處墜落。海軍艦隊司令部本周公布了打撈該氣球殘骸的照片。
華府星期四（9日）進一步發佈消息稱，氣球攜帶了用於情報收集和通信的天線和傳感器，隸屬中國組建飛越「五大洲40多個國家的偵察氣球編隊。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）說：「美國並非這個更廣泛計劃的唯一目標。」
中國堅稱氣球屬於民用，並對美方擊落氣球提出批評。國際關係學者對BBC表示，事件可能讓中美錯失了穩定雙邊關係的好機會。
3. 拜登國情咨文避談氣球 脫稿質疑習近平矚目
拜登星期二（7日）晚間在國會參眾兩院聯席會議上發表其任內第二份國情咨文，演說沒有直接提及疑似中國偵察氣球引發的爭端，但他表示，美國尋求與中國競爭，而非衝突。
拜登在演說中突然脫離講稿，大聲質疑習近平。在提及俄羅斯入侵烏克蘭時，他讚揚了北約表現出的實力。
4. 香港民主派47人初選案開審
香港高等法院原訟法庭星期一（6日）正式開庭審訊民主派47人初選案。案件牽涉被告人眾多，需移師西九龍裁判法院的大型法庭審理，預計審期90個工作天。
47名被告人被控以中國《香港國安法》下的「串謀顛覆國家政權」罪，按照特區律政司指示，由高院原訟庭三名「國安法指定法官」組成合議庭審理，不設陪審團，有別於一般高院刑事審判。被告人一旦被判有罪，最高可被判處無期徒刑。
眾被告來自不同政治光譜的香港民主派組織，包括前香港大學法律系副教授戴耀廷，多名前立法會議員如毛孟靜、林卓廷、區諾軒、楊岳橋、梁國雄等，以及年輕社運人士如黃之鋒、岑敖暉等。
47人中有16人表示不認罪，分別為吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、李予信及余慧明。他們星期一起受審，其餘認罪的被告，按照法庭指示，將於審訊結束後再行判刑。
這是《香港國安法》生效後最大規模的案件，開審當天，英國、美國、法國、德國、澳大利亞和歐盟等國家與組織的外交代表均有到場了解審理過程。
案件開審之際，大部分被告人因不獲保釋，已被關押超過700天。
5. 台灣佛教名僧星雲法師圓寂 享年96歲
台灣佛光山國際佛光會創辦人星雲法師2月5日在高雄圓寂，享年96歲。
星雲法師本名李國深，1927年生於中國大陸江蘇揚州市，12歲時剃度出家，1949年隨著中國國民黨軍隊遷到台灣。作為台灣知名佛教組織的創辦人，星雲創辦的佛光山組織龐大，信徒眾多，並開辦電視台，中學及大學院校，報紙及全球各地據點及廟宇。
星雲法師對政治參與頗深。他倡導兩岸統一，備受中國大陸禮遇，但晚年也與民進黨人士交流順暢，屢次讚譽出自該黨的總統蔡英文及高雄市長陳其邁。時而發表政治見解的星雲，被認為是台灣與本土及兩岸政治最親近的宗教人物。
星雲過世，台灣總統蔡英文立即表達沉重哀悼及尊敬。行政院長陳建仁發文稱，對於星雲創辦的國際佛光會在人道救援的善行義舉，「必會繼續發揚光大！」
國民黨主席朱立倫也在Facebook發文，感謝星雲一生的奉獻。他又表示 「星雲大師是忠貞的國民黨員，曾做過黨務顧問、中評委，始終堅持公平正直的態度」。
6. 澤連斯基旋風式訪問英國與歐盟，爭取軍事支持
烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）星期三（8日）突然訪問英國，先後會晤首相蘇納克（Rishi Sunak；辛偉誠）與國王查爾斯三世（King Charles III）。這是自去年2月底俄羅斯入侵烏克蘭以來，澤連斯基首次訪問英國。
澤連斯基當晚轉到法國巴黎，會晤法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）與德國總理肖爾茨（Olaf Scholz），星期四（9日）再到比利時布魯塞爾，於歐洲議會演說。
澤連斯基此行一大目的，是游說歐盟成員國與英國為烏克蘭提供主戰坦克、戰鬥機和遠程導彈，以抵禦俄國的持續攻擊。