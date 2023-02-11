土耳其敘利亞大地震、中國氣球、香港國安法47人案和本周更多重要故事

30 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 土耳其、敘利亞兩國成千上萬房屋在地震中崩塌，無數百姓被困。

這一周從一場「橫跨歐亞」的地震開始——土耳其東南部靠近敘利亞邊境地區一天之內發生兩次猛烈地震，兩國合共超過2萬人罹難，災區人道處境堪憂。台海兩岸三地均有派遣救援隊伍前赴災區。

中國氣球爭端繼續左右中美兩國關係：美方公布被擊落氣球的更多細節，情報人員稱氣球「能進行信號情報收集行動」，中方則堅稱，氣球屬民用。

同樣在本周，2020年6月中國頒布《香港國安法》以來最大案件正式開審。這起「串謀顛覆國家政權」案件的47名不同程度參與兩年前的民主派初選， 其中有16人不認罪；若被判有罪，被告人面臨最高無期徒刑。

剛剛過去的一周，BBC中文以上新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，我們帶你一一回顧。

1. 土耳其—敘利亞連環大地震死傷二萬 救援寸步難行

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 有災民因救援人員來不及趕到災區，自行於瓦礫堆中翻找、尋找家人。

星期一（2月7日）安卡拉時間04:18（格林尼治標凖時間01:18），土耳其東南部靠近敘利亞邊境的加濟安泰普鎮（Gaziantep）附近發生里氏（芮氏；黎克特製）7.8級地震，9小時後發生另一次里氏7.5級地震。

雖然全球數十個國家和地區已派遣救援隊伍馳援，但寒冷天氣、道路阻斷與餘震等因素，讓土耳其一側尋找倖存者的過程充滿阻滯。敘利亞一側因近年內戰滿目蒼夷，反政府武裝控制地區災情尤其堪憂。

中國大陸、台灣與中國香港特區政府先後派遣救援隊伍到土耳其，參與搜救。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 許多國際支援紛紛到達地震災區，中港台也分別派出搜救隊前往災區。

2. 美國擊落中國「間諜」氣球，兩國關係再降溫

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 美軍戰鬥機在該國東海岸附近上空擊落了中國巨型氣球。

上星期六（4日），美軍一架F-22戰鬥機根據美國總統拜登（Joe Biden）命令，用一枚導彈擊中了疑似中國間諜氣球，該氣球在距離卡羅來納海岸約6海里處墜落。海軍艦隊司令部本周公布了打撈該氣球殘骸的照片。

華府星期四（9日）進一步發佈消息稱，氣球攜帶了用於情報收集和通信的天線和傳感器，隸屬中國組建飛越「五大洲40多個國家的偵察氣球編隊。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）說：「美國並非這個更廣泛計劃的唯一目標。」

中國堅稱氣球屬於民用，並對美方擊落氣球提出批評。國際關係學者對BBC表示，事件可能讓中美錯失了穩定雙邊關係的好機會。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中美緊張局勢因氣球事件而升溫，中國和美國的民眾怎麼看？

3. 拜登國情咨文避談氣球 脫稿質疑習近平矚目

拜登星期二（7日）晚間在國會參眾兩院聯席會議上發表其任內第二份國情咨文，演說沒有直接提及疑似中國偵察氣球引發的爭端，但他表示，美國尋求與中國競爭，而非衝突。

拜登在演說中突然脫離講稿，大聲質疑習近平。在提及俄羅斯入侵烏克蘭時，他讚揚了北約表現出的實力。

4. 香港民主派47人初選案開審

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 由於大部分人兩年來在未審未判的情況下被囚，加上不獲保釋且案件在未設有陪審團的情況下由國安法指定法官審理，審訊的公平性備受爭議。

香港高等法院原訟法庭星期一（6日）正式開庭審訊民主派47人初選案。案件牽涉被告人眾多，需移師西九龍裁判法院的大型法庭審理，預計審期90個工作天。

47名被告人被控以中國《香港國安法》下的「串謀顛覆國家政權」罪，按照特區律政司指示，由高院原訟庭三名「國安法指定法官」組成合議庭審理，不設陪審團，有別於一般高院刑事審判。被告人一旦被判有罪，最高可被判處無期徒刑。

眾被告來自不同政治光譜的香港民主派組織，包括前香港大學法律系副教授戴耀廷，多名前立法會議員如毛孟靜、林卓廷、區諾軒、楊岳橋、梁國雄等，以及年輕社運人士如黃之鋒、岑敖暉等。

47人中有16人表示不認罪，分別為吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、李予信及余慧明。他們星期一起受審，其餘認罪的被告，按照法庭指示，將於審訊結束後再行判刑。

這是《香港國安法》生效後最大規模的案件，開審當天，英國、美國、法國、德國、澳大利亞和歐盟等國家與組織的外交代表均有到場了解審理過程。

案件開審之際，大部分被告人因不獲保釋，已被關押超過700天。

5. 台灣佛教名僧星雲法師圓寂 享年96歲

圖像來源，China News Service 圖像加註文字， 星雲法師所創辦的佛光山是台灣兩大佛教宗派之一。

台灣佛光山國際佛光會創辦人星雲法師2月5日在高雄圓寂，享年96歲。

星雲法師本名李國深，1927年生於中國大陸江蘇揚州市，12歲時剃度出家，1949年隨著中國國民黨軍隊遷到台灣。作為台灣知名佛教組織的創辦人，星雲創辦的佛光山組織龐大，信徒眾多，並開辦電視台，中學及大學院校，報紙及全球各地據點及廟宇。

星雲法師對政治參與頗深。他倡導兩岸統一，備受中國大陸禮遇，但晚年也與民進黨人士交流順暢，屢次讚譽出自該黨的總統蔡英文及高雄市長陳其邁。時而發表政治見解的星雲，被認為是台灣與本土及兩岸政治最親近的宗教人物。

星雲過世，台灣總統蔡英文立即表達沉重哀悼及尊敬。行政院長陳建仁發文稱，對於星雲創辦的國際佛光會在人道救援的善行義舉，「必會繼續發揚光大！」

國民黨主席朱立倫也在Facebook發文，感謝星雲一生的奉獻。他又表示 「星雲大師是忠貞的國民黨員，曾做過黨務顧問、中評委，始終堅持公平正直的態度」。

6. 澤連斯基旋風式訪問英國與歐盟，爭取軍事支持

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）星期三（8日）突然訪問英國，先後會晤首相蘇納克（Rishi Sunak；辛偉誠）與國王查爾斯三世（King Charles III）。這是自去年2月底俄羅斯入侵烏克蘭以來，澤連斯基首次訪問英國。

澤連斯基此行一大目的，是游說歐盟成員國與英國為烏克蘭提供主戰坦克、戰鬥機和遠程導彈，以抵禦俄國的持續攻擊。

您也許還會對本周的這些故事感興趣：

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 抗疫三年：香港社區隔離設施被批浪費 政府稱未來用途將「適時公布」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， ChatGPT能寫出《新聞之夜》的開場白，但人工智能可以拯救科技巨頭嗎？

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 南北極鮮有人聽過的聲音