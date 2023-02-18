氣球風波持續、武漢醫保抗議、香港《給十九歲的我》風波和本周更多重要故事

45 分钟前

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 2月15日，一群宗教人士到位於華盛頓的中國駐美國大使館外放飛白色氣球，抗議中國氣球飛行至美國。

來到2023年2月中旬，中美兩國繼續因為「氣球」爭議和台灣軍售爭吵。美國與加拿大再擊落其他不明飛行物體；美國總統拜登（Joe Biden）表明不會為一周前擊落一個「中國間諜氣球」道歉。中國宣佈制裁美國知名軍工與航空企業，原因是它們參與了對台軍售。

湖北武漢爆發老人示威，反對地方政府的醫療保險改革。與此同時，金融界傳出消息，稱中國可能將在今年公布漸進式延遲退休方案。

在香港，一家中學委託已是知名電影導演的校友，花費十年拍攝的紀錄片，引發社會連串爭議。

剛剛過去的一周，BBC中文以上新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，我們帶你一一回顧。

1. 中美氣球爭端持續，北京制裁美國軍工巨頭

圖像來源，U.S. Navy via Getty Images 圖像加註文字， 官員描述之前在南卡羅來納州上空被擊落的中國氣球有3輛公共汽車加起來那麼大。

美國與加拿大上周末再擊落不明飛行物體之後，美國總統拜登星期四（2月16日）表示，他不會為在美國海岸上空擊落的「中國間諜氣球」道歉，更希望與中國國家主席習近平對話，直接從他口中討個說法。

拜登說：「我期待與習主席交談，我希望我們能查清這件事的真相。」

美加兩國迄今已擊落四枚不明飛行物體,北京早些時候指責美國 「反應過度」。

而就在美國商務部在上周宣佈制裁六家與「中國氣球」相關的實體（其中一為研究單位）之後，中國商務部星期四將美國洛克希德—馬丁公司（Lockheed Martin Corp；又譯洛歇·馬丁公司）和雷神導彈與防務公司（Raytheon Missiles & Defense）列入「不可靠實體清單」，兩家公司被禁止向中國出口貨物或進行新的投資，也禁止上述企業高級管理人員入境。

分析人士認為，中國制裁美國最大的兩家防務承包商，在很大程度上是一種象徵性姿態，在氣球事件後，兩國經貿上的緊張關係持續加劇。

2. 武漢醫保抗議再次上演 中國延遲退休年齡政策呼之欲出？

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 武漢爆發大規模集會 老人抗議削減個人醫保賬戶資金

2019年11月，新冠病毒病（COVID-19）在湖北武漢出現。這個中國中部城市近期再次成為媒體焦點。

數百名老年人星期三（15日）在中山公園大門附近聚集，抗議地方當局推行的醫療保險改革計劃。 該計劃下，該計劃下，每月直接劃入投保職工個人賬戶的資金減少。影片顯示，大批身穿制服的警察被部署到現場。

武漢市政府沒有回應BBC的置評請求。

另一方面，中國互聯網上流傳中信證券的一則研究報告，其中稱中國可能將在今年公布漸進式延遲退休方案，到2055年前後實現65歲男女同齡退休，傳言在社交媒體引爆輿論。

網上評論幾乎是一邊倒地反對和擔憂，不少人抱怨退休延遲損害了自己的利益。但有專家分析稱，改革勢在必行且宜早遲不宜。

3. 《給十九歲的我》—— 如何變成香港的公共事件

圖像來源，Golden Scene 圖像加註文字， 短短數周內，《給十九歲的我》從備受追捧的紀錄片變成眾矢之的。

香港紀錄片《給十九歲的我》因拍攝倫理風波引發巨大爭議，持續佔據輿論焦點。

《給十九歲的我》由72歲的知名導演張婉婷執導，受其中學母校——老牌名校英華女學校——委託拍攝，原意是記錄校舍遷址的變化，為重建工作籌款，後來演變成一部以該校六名千禧年代出生、背景各異的女學生為主軸的人物紀錄片。

這部花費十年製作，本來大獲好評的影片，因片中主人翁公開控訴校方和片方不尊重學生私隱，在拍攝及公映問題上對她們進行誤導和施壓，引起輿論大嘩，最終暫停公演。

事件暴露了權力不對等和倫理問題，也意外地成為港人在當前政治氣氛下的情感投射。BBC中文訪問多名紀錄片導演及學者，梳理出五個引人思考的問題。

4. 中國三年疫情後的「防疫賬本」與維穩管控

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 三年疫情為中國各級政府帶來龐大開銷，也為無數染疫死者家屬帶來難以磨滅的傷痛。

核酸費用、大白工資、方艙建設……過去一年高強度「動態清零」的防疫措施都由財政買單，歲末年初，中國多個省份公布去年財政支出情況，揭示了這個答案。

從各省的情況可以粗略歸納出，根據各地疫情嚴重情況不同，各地防疫投入大致在財政總支出的2%-6%之間。防疫支出的這部分增量是往年財政安排中沒有的，同時中國政府為了刺激經濟而減稅減費，使各地財政收入減少，「一增一減」下，使地方政府財政吃緊。

政府財政吃緊，一些個人也因為疫情而生活得充滿壓迫。

2020年2月6日，武漢人楊敏24歲的女兒雨曦在隔離病房中告別塵世。自從向媒體講述女兒死於新冠以來，楊敏稱自己一直受到嚴密監視，因為她曾經在街頭抗議，並試圖對政府提起訴訟。

隨著中國多數地區開始拋下疫情，試圖往前邁進。楊敏卻告訴BBC，她的生活無法繼續往前走下去。

但她告訴記者，在為女兒找到 「公道」之前，她不會停止行動。

5. 土耳其敘利亞地震中浮現的高科技騙局

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 在受災最嚴重的敘利亞西北部地區，因為連年戰火和國際制裁，震後救援和各類物資都難以到達。

安全專家警告，騙徒正利用土耳其和敘利亞大地震之機，試圖誘導民眾向偽冒賑災活動捐款。

這些騙局聲稱在給倖存者籌款。這場造成4萬多人死亡的災難發生後，倖存者失去了保暖和飲水供應。

騙徒並未將其所得用於幫助有需要人員，反之將捐款從真正的慈善事業引流到他們自己的PayPal賬戶與加密貨幣錢包。

BBC全球惡意信息調查組找到了騙徒主要採用的手段，還有你能用來在捐款前先行核查真偽的工具。

6. 伊朗總統萊希訪華：一個與西方為敵的聯盟在加速形成？

圖像來源， Getty Images 圖像加註文字， 此次訪問是萊希就任伊朗總統以來首次訪華。

2月14日，伊朗總統萊希訪問中國，並與中國國家主席習近平會談。

這次訪問備受國際社會的關注。俄烏爆發戰爭，伊朗核協議破裂，中伊兩國與西方國家的關係急轉直下，中國在經貿、科技領域與美國摩擦不斷，西方觀察者形成一種印象，「俄—中—伊朗」在加速形成一個與西方為敵的聯盟。

過去幾個月來，從G20到中東之行，再到與各國領袖頻繁會談，中國似乎在外交策略做出一些調整，試圖更平衡，而避免被視為對抗西方的聯盟成員。

這種變化會給中國利益，乃至世界局勢帶來哪些影響？BBC中文梳理了近期相關外交動態和專家觀點。

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