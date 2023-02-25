俄羅斯入侵烏克蘭一週年與中國角色、BNO移民的護照煩惱、中共「防疫勝利」和本周更多重要故事

56 分钟前

圖像來源，Reuters

俄羅斯入侵烏克蘭本周滿一年，中國發表對烏克蘭戰爭立場的「十二點」聲明，呼籲「停火止戰、啟動和談」，表明反對「單邊制裁」，但仍未有譴責俄羅斯。在此之前，華府警告北京不要軍援莫斯科，北京反駁：「美方沒有資格對中方發號司令」。

這番交鋒也牽扯到中美氣球事件。兩國外交首長在德國慕尼黑安全會議期間舉行「非正式」會晤，中方批評美方擊落氣球是「匪夷所思」的「政治鬧劇」，美方重申氣球事件「不可接受」之餘，提出對俄軍援的警告，雙方可謂不歡而散。

同樣在這個星期，中共宣佈新冠病毒病（COVID-19）抗疫工作取得「重大決定性勝利」，香港發表「疫後」財政預算案繼續「派糖」。也有循「香港BNO簽證」移居英國的港人向BBC中文反映其子女不得不返回香港續領中國香港特區護照的煩惱。

剛剛過去的一周，BBC中文以上新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，我們帶你一一回顧。

1. 俄烏戰爭一週年中國「友俄」引關注 「十二點」聲明未譴責入侵

圖像來源，SPUTNIK/KREMLIN/EPA 圖像加註文字， 2月22日，俄羅斯總統普京在莫斯科與中國外交最高首長王毅會面。

此前一晚，聯合國大會以壓倒性多數通過決議，譴責俄羅斯，呼籲莫斯科立即停戰撤軍。該動議得到141國支持，中國、印度、伊朗和南非等32國棄權，俄羅斯、白俄羅斯（白羅斯）、朝鮮、厄立特里亞、馬里、尼加拉瓜和敘利亞七國反對。

這場戰爭成為二次大戰以來歐洲最嚴重的軍事衝突，迄今造成數千人喪生，數百萬人流離失所，還在世界各地引發糧食和能源危機，導致全球各地物價上漲，通貨膨脹增加，也讓世界愈加分裂。

星期三，中國外交首長——中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅——到訪莫斯科，獲俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）接見。北京展示「友俄」姿態，加上這份「十二點」聲明，引起各界質疑中國對外宣稱的「中立性」。

俄烏戰爭週年來臨之際，美國國務卿布林肯 （Antony Blinken）19日接受美國哥倫比亞廣播公司新聞（CBS）採訪時稱​​，中國正在「考慮」向俄羅斯提供用於烏克蘭戰爭的武器和彈藥。

布林肯並未詳細說明美國收到了哪些關於中國潛在計劃的訊息。但被問及美國認為中國可能向俄羅斯提供什麼時，他說包括武器以及彈藥。

布林肯是在18日與王毅在德國慕尼黑安全會議上會面後接受CBS專訪。他表示對王毅就「中國向俄羅斯提供致命性（資源）支持的可能性」表達了深切關注。布林肯星期一（20日）到訪土耳其首都安卡拉之際重申，他已向王毅直接說明，要是北京軍援莫斯科，中國對外關係將會面臨「實在的麻煩」。

日本東京國際基督教大學國際關係資深副教授斯蒂芬·納吉（Stephen Nagy）告訴BBC中文，北京強化「運輸」（譬如提供能源，監視器材，食物給俄軍）支援俄羅斯攻擊的情報可能是可以支持布林肯指控的證據。

但他強調，布林肯的指控需要有實質證據來證明：「對於美國的許多盟友及批評者來說，他們仍然記得譬汝當年以『致命化學武器』等為理由，第二次出兵伊拉克戰爭的過往。」

在告誡北京之餘，美國總統拜登（Joe Biden）星期一突發訪問基輔，會晤烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky），展示支持。拜登說：「普京認為世界會翻車，他錯了。」

星期二（21日）普京向國會發表國情咨文，聲稱西方曾縱容了納粹德國，現在則把烏克蘭變成了「反俄羅斯」的新納粹政權。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 2022年2月24日，俄羅斯總統普京宣佈在烏克蘭進行「特別軍事行動」。一年下來戰爭給世界帶來了哪些改變？

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 冒著巨大風險，兩位俄羅斯電影人耗時一年拍攝下這場戰爭對自己國家造成的影響。

2. 中美氣球事件後首次碰面 布林肯王毅在慕尼黑都說了什麼？

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 中方強調王毅系「應美方請求」同布林肯「進行非正式接觸」。

布林肯與王毅在慕尼黑會面，系中美氣球爭端發生以來首次。

兩人見面前幾個小時，王毅斥責華盛頓擊落氣球的行為是「匪夷所思」和「歇斯底里」。中國外交部一份簡短聲明稱，王毅在會面時要求美國拿出誠意，改正錯誤，正視並解決事件給中美關係造成的損害。

根據美國國務院的聲明，布林肯向王毅直接談到中國的高空氣球出現在美國領空，並表示美國不會容忍任何侵犯主權的行為。

氣球爭端恐怕尚未告一段落：加拿大軍方證實，最近發現中國在北極進行監視活動的證據。

加拿大國防部發言人丹尼爾·勒布蒂利耶（Daniel Le Bouthillier）在一份聲明中表示，軍方「充分了解中國最近在加拿大領空和海上進行監視行動的努力」。

3. BNO港人移英後新問題：子女不續領中國香港護照無法旅行

圖像來源，BBC News Chinese 圖像加註文字， 以叢屬家人身份利用「香港BNO簽證」移民英國港人因尚未取得英籍，只能繼續使用中國香港特區護照旅行。

兩年前， 張媽媽帶著14歲兒子從香港移民英國。兒子的唯一旅行證件——中國香港特區護照——將於一年後期滿。

以從屬家人身份通過英國國民（海外）身份——即BNO——的入境簽證計劃移民英國的港人， 連續居住五年，可以申請獲得英國永久居留權，獲永居的一年後， 還可申請獲得英國公民身份。但在這之前， 他們必須要持有效的香港特區護照，以便到英國之外的地方旅行。

離港前熱衷支援香港社會運動的張媽媽對BBC中文記者說，為護照一事回到中國《香港國安法》實施下的香港，和踏入中國駐英國使領館，讓她擔心自己和家人的安全。

她說，去年10月發生在中國駐曼徹斯特總領事館打人的一幕，讓很多像她這樣的居英港人不寒而栗，在面臨需要申領香港特區護照時猶豫不決，備受煎熬。

「我已經逃了出來，為何我還要回去換領護照呢？」

4. 中共宣告疫情防控取得「重大決定性勝利」 疑劍指「白紙運動」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 廢棄、改造、二手售賣：中國核酸檢測亭何去何從？

最近，中共中央政治局常務委員召開會議總結中國三年新冠疫情防控，以「重大決定性勝利」、「奇蹟」等詞總結中國抗疫。隨著中國最高決策者作出此等宣示，2022年11月反對「清零」政策的標誌性抗議活動已經開始淡出人們的記憶。

在所謂的「白紙運動」中，有數以千計的人在街頭集會，在夜晚手舉白紙反對新冠封控政策。當時警方並未進行大規模拘留，但中國人權活動人士表示，有眾多抗議者近日被警方拘留。一家組織估計，已經有100多人身陷囹圄。

研究中國政治的專家對BBC指出，此次中央政治局常委會議在全國人大政協兩會前召開，是在宣傳上統一聲音，對異議者發出警告。

5. 千億赤字下香港預算案「派糖少甜」 盤點亞洲經濟體疫後如何振興

圖像來源，NurPhoto / Getty Images 圖像加註文字， 陳茂波（右三）在這份預算案中延續消費券安排，但發放金額減半。

在香港從新冠疫情走向恢復正常，而全球均在面對生活成本危機之際，「派糖紓困」措施成為李家超政府首份財政預算案的焦點，但「派糖」和減免各種費用的力度比去年降低不少。

香港財政司司長陳茂波星期三在立法會發表預算案時宣佈，將再次派發「消費券」，但金額比去年減半。這是新冠疫情發生後香港政府連續第四年向全體市民發放現金或消費券。減免個人入息課稅等措施也被延續，但力度減少。

各項舒緩措施與預期收入減少疊加，預期2022年最終財政赤字為1398億港元（178億美元；1228億元人民幣），比原本計劃的560億港元大大超支，2023年度預計赤字則位544億港元。

BBC中文整理和分析亞洲各大經濟體在後疫情時代如何透過刺激消費重振經濟，以及它們面臨的挑戰。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中港通關後「水貨」亂象重現 港府稱會加強執法打擊走私

6. 「人類胚胎基因編輯」賀建奎出獄後獲發香港「高才通」引起嘩然

星期一，香港多家媒體引述當事人稱，中國深圳南方科技大學原副教授賀建奎已獲批香港「高端人才通行證」，正物色就業機會赴港。

賀建奎曾因編輯人類胚胎基因，並讓該胚胎成功長成嬰兒出生，被廣東深圳法院以「非法行醫」罪判監三年。香港特區政府向有刑事犯罪記錄的賀建奎簽發「高才通」，使輿論嘩然。

特區政府勞工及福利局最初承認申請「高才通」無須申報刑事犯罪紀錄，但之後宣佈，特區入境事務處已宣告簽證無效，並將就有人涉嫌向政府作出虛假陳述立案進行刑事調查，又即時更改網上申請表格，要求申報定罪記錄。