香港蔡天鳳命案、中國兩會、烏克蘭戰爭等本周更多重要故事

59 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 生育孩子不僅需要付出金錢，還要耗費很大精力。

二月末，三月初的這一周裏，香港社交名媛蔡天鳳疑被前夫一家謀殺並遭肢解，引起一片嘩然。

在中國大陸，「兩會」本周末召開，政府換屆、經濟目標、人口政策等四個話題成為重要關注點。一項新調查顯示，中國女性終生無孩率快速上升，數位女性向我們講述了她們的故事。

國際上，二十國集團財長會（G20）在印度舉行，由於中國拒絕譴責俄羅斯入侵烏克蘭的行為，這次會議閉幕時未能發佈聯合聲明。

剛剛過去的一周，BBC中文有以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了，帶你一一回顧。

1. 香港蔡天鳳命案

圖像來源，Instagram/Reuters 圖像加註文字， 蔡天鳳活躍於上流社會圈子。

香港28歲社交名媛暨模特蔡天鳳（Abby Choi）被害，屍體遭肢解，消息迅速傳遍兩岸四地以至於東南亞華文媒體，連日來受重點報道。

香港警察迄今拘捕了五名疑犯，星期一（2月27日）將蔡天鳳前夫鄺家四人帶到法院提堂，分別控以謀殺與妨礙司法罪名。法庭下令將四人收押候審，待警察繼續偵查案件。

警察相信這起命案涉及「巨額金錢糾紛」，香港媒體連日來陸續披露了受害人、其家庭與前夫家的複雜關係。

2. 2023年中國兩會

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 5000多名中國人大代表和政協委員們每年從全國各地將議案提案帶到北京。

中國將在3月4日和5日召開全國政協十四屆一次會議和十四屆全國人大一次會議會議，即俗稱的「兩會」。

與往年不同，今年將進行五年一次的國家機構和全國人大和政協換屆，包括總理在內的政府和政協領導人職位將產生重大調整。本次「兩會」還是中國取消新冠「清零」政策之後的首次，外界預計會公布重大經濟復蘇計劃。

兩會通常是中國政治的橡皮圖章會議，但從中可以窺見中國未來一年的一些政策走向。

3. 為什麼越來越多中國女性不想要孩子

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 該調查還顯示，中國育齡女性的生育意願持續降低，2021年平均打算生育1.64個孩子，低於2017年的1.76個和2019年的1.73個。

中國國家衛健委下屬中國人口與發展研究中心最近公布的調查顯示，中國女性終生無孩率快速上升，從2015年的6%，增加到2020年的10%。

該調查還顯示，中國育齡女性的生育意願持續降低，2021年平均打算生育1.64個孩子，低於2017年的1.76個和2019年的1.73個。其中，作為生育主體的「90後」和「00後」僅為1.54個和1.48個。

另外，達到生育年齡女性現有子女數由2019年的1.63下降到2022年的1.19。

越來越多的中國女性只想生育一個孩子，或者完全不要孩子。這是為什麼？BBC訪問了幾位女性，來聽聽她們的故事。

4. G20財長會聯合聲明流產 中國拒絕「以最強烈措辭」譴責俄羅斯

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在印度班加羅爾的G20財長會會場，參會成員乘坐電動車通勤。

二十國集團財長會（G20）在印度舉行，由於中國拒絕譴責俄羅斯入侵烏克蘭的行為，這次會議閉幕時未能發佈聯合聲明。

北京方面拒絕接受聲明中「以最強烈的措辭」譴責俄羅斯侵略行為的內容。

莫斯科表示，「反俄」的西方國家動搖了G20的穩定。

5. 中國房地產：為何出現「提前還貸潮」？

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 中國房地產業過去20年迅猛發展，北京、上海等一線城市的房價躍居世界前列。據世界銀行報告，房地產行業約佔中國GDP的30%。

「提前還房貸要排隊」最近一個月頻頻登上中國的新聞頭條，成為社交媒體的熱議話題。

過完農曆新年，大量貸款者繼續湧入銀行，申請提前還房貸，以至於銀行開始設置「門檻」——有銀行關閉手機客戶端上的提前還貸功能，要求客戶到線下網點排隊申請；還有銀行表示，總行設置了每月提前還房貸的額度，而目前額度用完，需要排到4月，甚至有網友說自己排到10月才能還款。

家住四川的李女士向BBC中文表示，自己希望提前還房貸，還被告知需要繳納違約金，而在以往這筆違約金銀行一般會協商免除，現在則必須交，「再加上要排隊，就先等等看。」