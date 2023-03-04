香港蔡天鳳命案、中國兩會、烏克蘭戰爭等本周更多重要故事
二月末，三月初的這一周裏，香港社交名媛蔡天鳳疑被前夫一家謀殺並遭肢解，引起一片嘩然。
在中國大陸，「兩會」本周末召開，政府換屆、經濟目標、人口政策等四個話題成為重要關注點。一項新調查顯示，中國女性終生無孩率快速上升，數位女性向我們講述了她們的故事。
國際上，二十國集團財長會（G20）在印度舉行，由於中國拒絕譴責俄羅斯入侵烏克蘭的行為，這次會議閉幕時未能發佈聯合聲明。
剛剛過去的一周，BBC中文有以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了，帶你一一回顧。
1. 香港蔡天鳳命案
香港28歲社交名媛暨模特蔡天鳳（Abby Choi）被害，屍體遭肢解，消息迅速傳遍兩岸四地以至於東南亞華文媒體，連日來受重點報道。
香港警察迄今拘捕了五名疑犯，星期一（2月27日）將蔡天鳳前夫鄺家四人帶到法院提堂，分別控以謀殺與妨礙司法罪名。法庭下令將四人收押候審，待警察繼續偵查案件。
警察相信這起命案涉及「巨額金錢糾紛」，香港媒體連日來陸續披露了受害人、其家庭與前夫家的複雜關係。
2. 2023年中國兩會
中國將在3月4日和5日召開全國政協十四屆一次會議和十四屆全國人大一次會議會議，即俗稱的「兩會」。
與往年不同，今年將進行五年一次的國家機構和全國人大和政協換屆，包括總理在內的政府和政協領導人職位將產生重大調整。本次「兩會」還是中國取消新冠「清零」政策之後的首次，外界預計會公布重大經濟復蘇計劃。
兩會通常是中國政治的橡皮圖章會議，但從中可以窺見中國未來一年的一些政策走向。
3. 為什麼越來越多中國女性不想要孩子
中國國家衛健委下屬中國人口與發展研究中心最近公布的調查顯示，中國女性終生無孩率快速上升，從2015年的6%，增加到2020年的10%。
該調查還顯示，中國育齡女性的生育意願持續降低，2021年平均打算生育1.64個孩子，低於2017年的1.76個和2019年的1.73個。其中，作為生育主體的「90後」和「00後」僅為1.54個和1.48個。
另外，達到生育年齡女性現有子女數由2019年的1.63下降到2022年的1.19。
越來越多的中國女性只想生育一個孩子，或者完全不要孩子。這是為什麼？BBC訪問了幾位女性，來聽聽她們的故事。
4. G20財長會聯合聲明流產 中國拒絕「以最強烈措辭」譴責俄羅斯
二十國集團財長會（G20）在印度舉行，由於中國拒絕譴責俄羅斯入侵烏克蘭的行為，這次會議閉幕時未能發佈聯合聲明。
北京方面拒絕接受聲明中「以最強烈的措辭」譴責俄羅斯侵略行為的內容。
莫斯科表示，「反俄」的西方國家動搖了G20的穩定。
5. 中國房地產：為何出現「提前還貸潮」？
「提前還房貸要排隊」最近一個月頻頻登上中國的新聞頭條，成為社交媒體的熱議話題。
過完農曆新年，大量貸款者繼續湧入銀行，申請提前還房貸，以至於銀行開始設置「門檻」——有銀行關閉手機客戶端上的提前還貸功能，要求客戶到線下網點排隊申請；還有銀行表示，總行設置了每月提前還房貸的額度，而目前額度用完，需要排到4月，甚至有網友說自己排到10月才能還款。
家住四川的李女士向BBC中文表示，自己希望提前還房貸，還被告知需要繳納違約金，而在以往這筆違約金銀行一般會協商免除，現在則必須交，「再加上要排隊，就先等等看。」
為何中國購房者最近要提前還房貸？銀行為何不願意看到還貸潮？