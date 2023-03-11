中國兩會、包凡失蹤，「殺豬盤」騙局調查以及本周更多重要故事

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圖像來源，Reuters

3月的第二周，中國一年一度「兩會」舉行。習近平開啟作為國家元首的第三任期，以及在其掌權下的新領導班子和代表成員，所顯示出的面貌受到關注。

另一方面，中國富豪包凡的失聯在最近成為外界關注的話題，BBC對時有發生的中國商界領袖消失現象作了更深度的觀察。

在國際上，美國媒體指去年北溪天然氣管道爆炸事件背後可能是來自「親烏團體」的策動，烏克蘭則否認與事件有關。

在近日的一個國際學術會議上，有專家對中國在人類基因編輯方面的規範措施表達了擔憂。

BBC國際頻道還詳細調查了近年在網絡上影響不少人的「殺豬盤」詐騙陷阱。

剛剛過去的一周，BBC中文有以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了，帶你一一回顧。

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周日（3月5日）開幕的中國全國人民代表大會，是習近平史詩般權力爭奪高潮的一個象徵。

這位領導人徹底改革了中國共產黨，把自己置於核心位置，沒有人有機會挑戰他——這方面最明顯的體現將是在這個年度政治會議上宣佈的人事變動。

其中的顯著例子是總理的人選。幾乎可以肯定的, 李強將取代李克強成為新一任總理，成為人們關注的焦點。

而他們是兩種截然不同的人，尤其是就他們對習近平的忠誠來說。

圖像來源，Reuters

3月4日和5日，中國最重要的年度政治活動——全國人民代表大會和全國人民政治協商會議（簡稱兩會）——先後拉開帷幕。

理論上，與會的五千多人需要代表中國的各行各業、各個地區、各個民族，民營企業家也是其中之一。

今年換屆之後，在企業家群體中，誰離任、誰留任、誰新任，或許能夠折射不同尋常的經濟信號。BBC中文與胡潤研究院合作，深入分析新一輪兩會週期裏民營企業家和所處行業的變化。

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周二（3月7日），《紐約時報》報道，美國官員審核的新情報顯示，一個親烏團體實施了北溪天然氣管道的襲擊。

該報道引述匿名美國官員稱，沒有證據顯示烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）或他的高級副手曾參與行動。

烏克蘭則在隨後發聲明否認與事件有關。

俄羅斯於去年8月關閉了北溪一號管道，聲稱管道需要維修。北溪二號管道則從未投入服務。

9月26日該天然氣管道發生爆炸的確切起因未為人所知，但是外界廣泛相信它是遭受了襲擊。

圖像加註文字， 曉最從事網上詐騙行業約四年

突如其來的友善訊息，來自看上去魅力十足又事業成功的陌生人……這樣看似愉快的偶遇，卻可能是「殺豬盤」感情騙局的開始。近年來，全球各地殺豬盤受害者蒙受的損失達到數億美金。

在騙子們光鮮亮麗的人設後，是黑暗的犯罪網絡：許多網上詐騙分子其實是人口販賣受害者，被迫在東南亞如監獄般戒備森嚴的園區操作騙局。

BBC國際頻道的調查揭露詐騙園區內部運作，並獨家採訪了一位前詐騙集團老闆，他披露殺豬盤騙徒們誘騙受害者的各種伎倆。

圖像來源，TEK IMAGE/SCIENCE PHOTO LIBRARY 圖像加註文字， 基因編輯技術可能被用來治療許多遺傳性病症

英國肯特大學的科學倫理專家張喬伊（ Joy Zhang）博士說，中國的人體基因編輯新規則不夠完善，有關當局涉及「規定不當」的問題。

五年前一名中國研究人員說他已經做出第一個經過基因改變的嬰兒後，有關規定就被更新。

中國說新法律符合國際規則。

張博士是倫敦召開的一個國際人類基因編輯會議的主要發言人之一，她對BBC記者說，她最大的擔憂是新措施沒有包括應對私營領域長期存在而且增加的問題，即那些一般科研機構之外的活動。

她說，新規定在中國蓬勃發展的創新當中可能會疲於應付。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 億萬富翁包凡是中國知名的投資人和資本中介，以撮合科技巨頭併購聞名。

上個月，科技行業投資人包凡失蹤，重新點燃了人們對近期中國一個現象的興趣——消失的億萬富翁們。

在包凡之前，中國商界領袖的消失時有發生，包括阿里巴巴的老闆馬雲。

雖然消失的億萬富翁關注度高，也有一些不太為人所知的中國公民參加諸如反政府或人權抗議活動後失蹤的案例。