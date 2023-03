「兩會」閉幕、奧斯卡上的亞裔、硅谷銀行倒閉和本周更多要聞

1.兩會閉幕,新一屆政府浮出水面,李強兩會記者會「首秀」

2.楊紫瓊、關繼威等亞裔演員橫掃奧斯卡

第95屆奧斯卡頒獎典禮於3月12日舉行,馬來西亞影星楊紫瓊(Michelle Yeoh)憑在電影《媽的多重宇宙》(Everything Everywhere All at Once,又譯:《奇異女俠玩救宇宙》、《瞬息全宇宙》)中的表現橫掃影展獎項並最終在奧斯卡榮獲"最佳女主角"獎項。這部電影共獲11項提名。除了最佳影片,同片的關家永(Daniel Kwan)、關繼威(Ke Huy Quan)與許瑋倫(Stephanie Hsu)等也分別入圍最佳導演、最佳男配角角以及最佳女配角。