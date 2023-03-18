「兩會」閉幕、奧斯卡上的亞裔、硅谷銀行倒閉和本周更多要聞

15 分钟前

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 兩會閉幕：新一屆政府領導班子都有哪些新面孔？

1.兩會閉幕，新一屆政府浮出水面，李強兩會記者會「首秀」

每年中國的「兩會」上，有「一頭一尾」兩出重頭戲，分別是開幕時的總理《政府工作報告》，以及閉幕以後的總理記者會。對於中國的政治肌體而言，「記者會」多少有些異物感，容易產生排異反應。中國高層領導人極少舉行記者會，因此「兩會」後的中國總理記者會，幾乎匯集了中外媒體一整年的好奇心和注意力。

儘管記者會上的提問被普遍認為是已預設好的，但答問者時常會有超出預料的言論，在一定程度上也塑造了時任總理的形象。

3月13日上午，第十四屆中國全國人大第一次記者會召開，新總理李強揮手走進會場，這是李強作為總理的「首秀」，他長期在地方政府任職，並無豐富的中央政府工作經驗，因此此前他在全國和世界舞台上也不太為人所知。記者會上李強沒有回答挑戰性強的問題，但也給人們留下了第一印象。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 2023奧斯卡專訪：楊紫瓊談亞洲女性電影人

2.楊紫瓊、關繼威等亞裔演員橫掃奧斯卡

第95屆奧斯卡頒獎典禮於3月12日舉行，馬來西亞影星楊紫瓊（Michelle Yeoh）憑在電影《媽的多重宇宙》（Everything Everywhere All at Once，又譯：《奇異女俠玩救宇宙》、《瞬息全宇宙》）中的表現橫掃影展獎項並最終在奧斯卡榮獲"最佳女主角"獎項。這部電影共獲11項提名。除了最佳影片，同片的關家永（Daniel Kwan）、關繼威（Ke Huy Quan）與許瑋倫（Stephanie Hsu）等也分別入圍最佳導演、最佳男配角角以及最佳女配角。

奪得最佳男配角獎之後，關繼威發表了一番動情的獲獎感言，提到他年少時從越南乘坐小船，中途住過香港難民營，最後到達加利福尼亞州的歷程。

楊紫瓊在典禮前夕和BBC聊了參與這部電影對她的意義以及作為一名亞洲女演員在好萊塢的歷程。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在硅谷銀行一家分行外排隊取款的長隊。

3.硅谷銀行倒閉、瑞信股價暴跌，「雷曼時刻」又來了？

本周，硅谷銀行遭到擠兌，突然倒閉，引發美國官方緊急介入，猶如罩在全球市場頭頂的烏雲，然而這朵還沒飄散，一朵更大的烏雲倏忽而至，搶走了各個媒體的新聞頭條。本周三，瑞士信貸的股價下跌了24%，在紐交所開盤一度暴跌近30%。

這家總部位於瑞士蘇黎世的銀行和金融服務公司，成立於1856年，業務包括財富管理、投資銀行、瑞士銀行和資產管理，而且業務遍布全球50多個國家。從規模上講，瑞信的體量更是硅谷銀行無法比擬。即便經歷大量資金外流和連續虧損，瑞信管理的資產規模依然超過1萬億瑞士法郎，相當於1.1萬億美元，或者7.5萬億元人民幣。而全世界GDP超過1萬億美元的國家僅有17個。

這些數據都指向一個事實——瑞信成為「大而不能倒」的金融機構之一，一如當年的雷曼。

圖像來源，Ministry of Defence

4. 英美澳就核潛艇達成協議惹惱中國

美國、英國和澳大利亞三國領導人公布了建立新核動力潛艇艦隊的計劃細節，此舉被認為旨在抗衡中國在印太地區的影響力。

根據「奧庫斯」（AUKUS，即澳、英、美三國軍事聯盟）安全協議，澳大利亞首先將會從美國那裏至少獲得三艘核動力潛艇。

三國聯盟亦將使用尖端技術，合作建立一個新的艦隊，包括由英國勞斯萊斯（Rolls-Royce）公司製造的反應堆。