習近平普京峰會、郭文貴被捕、TikTok美國聽證會和本周更多重要故事

57 分钟前

圖像來源，KREMLIN POOL/SPUTNIK/EPA 圖像加註文字， 習近平（左）與普京（右）以「親愛的朋友」相稱。

在國際社會警告習近平勿對俄提供殺傷力武器和國際刑事法院（ICC）對普京發出逮捕令的背景下，俄中兩國元首在莫斯科會談。雙方同意「通過和談」解決烏克蘭問題，普京又稱願意協助中資企業取代撤離俄國的西方企業。

流亡大亨郭文貴在美國被捕的消息成為本周的熱議話題——檢察人員指控他網絡詐騙、證券欺詐、銀行詐騙和洗錢罪行。多年前要求國際刑警組織發出「紅色通緝令」的北京低調回應。

同樣在美國，一位新加坡公民成為了眾議院一場中國事務聽證會的焦點——在英美多國紛紛要求政府人員從手機卸載該應用之際，TikTok首席執行官周受資在眾多議員面前極力淡化自己與字節跳動乃至中國共產黨之間有關聯的指控。

剛剛過去的一周，BBC中文以上新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，我們帶你一一回顧。

1. 習普會強調和談解決烏克蘭危機，俄中「親愛的朋友」謀求經濟相互依存

圖像來源，KREMLIN POOL/SPUTNIK/EPA 圖像加註文字， 習近平稱，中俄關係「對世界格局和人類前途命運至關重要」。

中國國家主席習近平星期一（3月20日）抵達莫斯科，對俄羅斯進行國事訪問。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與習近平一連舉行了兩天會晤，雙方在星期二的正式會談後簽署聯合聲明，強調要「通過和談」來解決烏克蘭危機。兩國提出強化雙邊關係的系列計劃，普京又稱，願意協助中資企業到俄國投資，取代因烏克蘭戰爭而撤離的西方企業。

在國際刑事法院（ICC）數天前針對發生在烏克蘭的戰爭罪嫌批准逮捕普京之際，習近平邀請普京訪問北京。目前，中國並不承認ICC權力。

俄中元首會談之際，北大西洋公約組織（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）再次警告北京不要向莫斯科提供「可致命援助」，否則中國將是對一場「非法戰爭」提供支持。

澳大利亞智庫洛伊研究所（The Lowy Institute）研究員徐元敬（Jennifer Hsu）對BBC指出，中國向俄羅斯提供軍援無異於同時排擠歐盟與美國，而這是災難性的。「因此我想中國不可能公然對俄提供可致命援助，但這並不代表這不會秘密進行。」

英國皇家國際事務研究所（Chatham House）中國事務高級研究員于潔博士對BBC評論說，習近平形容兩人的會面「坦誠友好、富有成果」，這意味著莫斯科與北京之間仍有某些分歧。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 習近平與普京會晤：「烏克蘭危機」將如何影響「親愛朋友「的關係走向？

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 習近平與普京會晤：北京市民怎麼看？

2. 中俄漸行漸近 中美國際角色受檢驗

圖像來源，Reuters

習近平與普京高調會晤，觀察人士提醒，中俄兩國關係主要建基於對美國霸權同仇敵愾。

本周，中國美國商會發表對其900多家會員企業的最新年度調查，首次顯示55%的企業不再將中國視為前三大投資重點之一，即它們應投資發展業務的地方。商會總裁何邁可（Michael Hart）表示，美國企業對在中國開展業務的態度「比過去很長一段時間都更加消極」。

同樣在本周，總部在美國的皮尤研究中心（Pew Research Center）發表另一項調查，顯示英、法、德三國的歐洲年輕人對於美國作為「世界警察」的角色，以及中國逐漸增強的經濟體量感到擔憂。

3. 美國起訴郭文貴詐騙等罪上熱搜 中國冷處理

圖像來源，Twitter 圖像加註文字， 中國2017年要求國際刑警組織對郭文貴發佈紅色通告，即俗稱「紅色通緝令」。

美國當局指控居住在紐約的中國地產業大亨郭文貴策劃了一場10億美元騙局，其涉嫌罪行包括網絡詐騙、證券欺詐、銀行詐騙和洗錢。

郭文貴是中國政府的批評者，曾與前白宮首席戰略顧問斯蒂芬·班農（Stephen Bannon）關係密切。

在被問到對該案的看法， 中國外交部發言人汪文斌沒有正面回答，稱「注意到了有關報道。」

中國大陸媒體以簡短的通稿進行報道，稱郭文貴為「潛逃美國的國際刑警組織紅色通報在逃人員」，並引述美國司法部指他「用騙來的錢來滿足自己及家人」。

4. 美國國會召開TikTok聽證會 周受資接受質詢

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 來自新加坡的周受資此前並不在應對外界對TikTok質疑的第一線上。

在全球對於TikTok的懷疑態度越來越強，且可能導致美國對這一中國應用程序實施禁令之際，如今焦點落在了該公司首席執行官周受資（Shou Zi Chew）身上。

這名40歲的新加坡人星期四就該應用程式的數據安全和隱私保護，以及被指與北京有關聯等問題，向美國眾議院能源及商業委員會（US House Energy and Commerce Committee）作證， 歷經超過四個半小時。

周受資在這一場不尋常的聽證中接受議員連番提問，當中不乏尖刻和窮追猛打的攻擊。無論是民主黨人還是共和黨人，都咬住不放。

TikTok一名發言人在事後表示，這些政客是在「嘩眾取寵」。

5. 中國東航空難一週年 民航部門稱調查仍在繼續

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 東航MU5735空難共造成132人喪生，他們分別是123名乘客和九位機組人員。

中國東方航空MU5735客機空難發生屆滿一年，死難者家屬迄今仍在等待調查結果。中國民用航空局稱，「事故非常複雜、極為罕見，調查還在持續深入進行中」。

2022年3月21日下午，由一架美國波音737-800型客機執飛的東航MU5735客機從雲南昆明飛往廣東廣州途中，墜落廣西梧州藤縣琅南鎮莫埌村附近山谷，機上132人全部罹難。MU5735空難由此成為自1994年以來中國本土最嚴重空難。

中國與國際民航事故調查規定均有要求在事發後一年公布調查結果，但這並非強制規定。中國民用航空局星期一晚間稱：「技術調查組將在前期工作基礎上繼續開展原因分析及實驗驗證等工作。」

美國方面也獲邀參與是次調查，相關方面回應BBC中文查詢時稱，將繼續支持中方的調查工作。

6. 馬英九擬返鄉祭祖 其大陸之行引關注

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 馬英九訪問中國大陸對此時緊張的兩岸局勢意味著什麼？

台灣前總統，中國國民黨前主席馬英九將於3月27日至4月7日赴中國大陸祭祖，為期12天的行程預計訪問南京、武漢、長沙、重慶與上海，並率青年學子與大陸學生交流。這是自1949年兩岸分治74年來，首次有中華民國卸任總統踏足中國大陸。

2015年11月7日，馬英九在新加坡與中共中央總書記，中國國家主席習近平舉行過歷史性會晤。但據報他這次到訪大陸期間，不會與習近平見面。

值得留意的是，馬英九訪陸行程料與蔡英文總統訪美行程有所重疊。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑強調，馬英九在春節前已規劃訪陸，事前不知道蔡英文出訪行程，完全是巧合。

7. 瑞銀集團收購瑞信 百年老字號跌倒恐漣漪不斷

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 被四折賣掉的瑞信，今年167歲。

硅谷銀行危機48小時內政府就接手，一波未平，更大的瑞信危機接踵而至，上星期三（15日）股價暴跌，到星期日(19日），這場危機就以一場史詩級交易，暫告段落。

瑞士聯邦政府宣佈，瑞士信貸將被瑞銀集團收購，交易總對價為30億瑞士法郎（32億美元）。這相當於17日收盤市值的40%。

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你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 台積電創辦人張忠謀在3月16日的一場對談中表態支持美國的晶片政策，他說華盛頓的政策有一部分是為了「讓中國發展半導體的腳步緩慢下來」。