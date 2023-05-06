印度人口超中國、台灣選舉、五一旅遊季再現和本周更多重要故事

36 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 按推算，印度人口仍會持續增長數十年。

2023年5月開始，中港澳最關心的也許是疫情之後的首個五一長假，英國最關心的大概是新國王加冕大典——無論是支持還是反對君主制。

但這一周還有其他新聞更為矚目：印度人口在本周超越中國，成為世界第一；中國國民黨仍未確定台灣總統參選人，令人不解；菲律賓總統訪美之際，中國與菲律賓海巡人員再次在南中國海上對峙。

剛剛過去的一周，BBC中文以上新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，我們帶你一一回顧。

1. 印度人口超越中國成世界第一，禍福難料

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 印度要變成全世界人口最多的國家，但是沒有人真正知道這個國家有多少人。

據聯合國經濟和社會事務部推算，印度人口在4月底達到1425775850人，從本周起，印度取代中國，成為世界人口第一大國。

印度十年一次的人口普查原定於2021年進行，但是已經延後，於是便沒有了官方的人口數據。中國最近一次人口普查——中共建政以來的第七次——已於2020年進行。

為了估計和推算印度和中國的人口，聯合國只能依靠從現有紀錄、調查和行政數據等得來的生育、死亡和移民等數據的量級和趨勢。

明確的是，印度和中國各自的人口均超過14億，而超過70年來，兩國佔全球人口超過三分之一。

所以，印度取代中國成為世界第一人口大國，到底意味著什麼？

2. 台灣總統選舉前哨戰已開打，中國國民黨卻仍無人選

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 中國國民黨在來屆大選要面對的，不只是現任執政民主進步黨的挑戰，還有像民眾黨等第三勢力的崛起。

台灣總統大選將在2024年初投票，但前哨戰目前已經開打，民進黨和民眾黨都已確定了參選人。在野中國國民黨黨內被認為人氣最旺的現任新北市長侯友宜，正在面對希望回到黨內參選的台灣富豪郭台銘的挑戰，但是侯友宜至今仍不願鬆口，表態是否參選，加上國民黨主席朱立倫也遲遲不底定黨內初選規則，引發該黨選舉被指「拖泥帶水」的批評。

台灣東海大學政治系教授張峻豪向BBC中文表示，他認為重點是國民黨黨主席朱立倫在去年選舉大勝後，身為黨主席也想要借著戰果將自己送上總統大位，開始拖延侯友宜的提名。侯友宜又剛選上新北市長，因此不想像上屆大選韓國瑜剛當選高雄市長後不久就宣佈參選總統，引發選民激烈反彈，最後大敗收場。

張峻豪教授認為，這兩大因素疊加，導致國民黨的選舉提名拖宕，引發支持者憂心。

3. 新冠疫情三年來首個五一長假，擠與漲再現中國旅遊業

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 中國放開疫情管控後的首個五一勞動節長假期，人多擁擠，價格飆升。

「今年五一太難了。」家住河南的武女士說起自己籌劃全家「五一」假期旅行計劃時談論起了遇到的苦惱。

「疫情三年憋壞了，」武女士告訴BBC中文記者，家裏的二女兒才四歲多，幾乎沒有出門旅行過，今年說什麼也要出去。「大兒子說想去北京的環球影城，女兒想去上海的迪士尼，我一看票，說你們別爭了，都去不成。」

對於武女士而言，今年「旅遊熱」比疫情前更甚，往年4月初開始訂酒店機票都來得及，今年紛紛售罄，往年「五一」、「十一」也有漲價，今年則漲得接受不了。

中國文化和旅遊部數據中心（中國旅遊研究院）最初推算，今年「五一」假期，中國旅遊出行預計達2.4億人次，結果數據中心在5月4日公布，全國國內旅遊出遊合計2.74億人次，按可比口徑恢復至2019年同期的119.09%；實現國內旅遊收入1480.56億元人民幣，基本恢復至2019年同期水平。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 根據香港入境處統計，首三日共有超過45萬人次中國大陸旅客到訪香港，但旅遊業者稱目前的遊客規模只達到疫情前的60%。

4. 菲律賓總統小馬科斯訪美會晤拜登，BBC直擊菲中海巡人員南海對峙

圖像來源，VIRMA SIMONETTE 圖像加註文字， 中菲爆海上衝突

菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr .）本周在華盛頓與美國總統拜登（Joe Biden）會晤。拜登政府一名高級官員告訴路透社，拜登和小馬科斯預計將在加強商業往來以及「軍事強化」方面達成協議，雙方都對中國感到擔憂。

就在這場會面之前，BBC目睹了在南沙群島仁愛礁（菲律賓稱阿雲津礁）附近發生的緊張衝突。馬尼拉方面表示，這一舉動完全是北京一手策劃；中國外交部稱，菲律賓海警船「未經中方允許，擅自闖入仁愛礁海域」，又稱「菲方船隻搭載記者衝闖仁愛礁海域，是一場有預謀的挑釁行為，蓄意找茬碰瓷，並借機炒作」。

中國聲稱擁有幾乎整個南海的主權，包括南沙群島，但菲律賓也聲稱擁有部分主權。馬來西亞、越南、文萊和台灣也都聲稱對南海擁有主權。這讓南海成為世界上最大的一個熱點，尤其是在中美關係緊張加劇的情況下。

首先，中國對台灣的主張日益強烈，這些水域的通行對保衛台灣很重要。其次，這些水道每年還承載著價值5萬億美元的全球貿易，這引發了人們對北京日益增長的足跡可能會限制貿易的擔憂。

5. 英國國王查爾斯三世加冕大典在即，各方暖身迎接盛事

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 各地民眾排隊等候購買皇家紀念品，白金漢宮周圍的商店裏擺滿了印有查爾斯國王圖像的杯子、鑰匙扣和茶巾。

5月6日，新任英國國王查爾斯三世（King Charles III）與王后卡米拉（Camilla, the Queen Consort）將走進倫敦西敏寺（Westminster Abbey）接受加冕。

這是英國70年來再次舉行君主加冕大典，預計將有數以百萬計的民眾觀看。加冕禮進入倒計時，白金漢宮正如火如荼的凖備，全世界的焦點也關注著這場極具意義的儀式。

有些人可能會對那些人群、那些派對、那些排場和那些儀式萬分陶醉，但另一些人卻是會想盡辦法躲開這個場合。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 加冕典禮前後，國王和王后在遊行隊伍中會搭乘兩輛黃金馬車。

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