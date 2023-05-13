中加互逐外交官、外資中國境遇、香港尊子漫畫停刊和本周更多重要故事

12 分钟前

圖像來源，Getty Images

本周，BBC中文報道涵蓋中港台，以及政治、經濟、軍事、人口等領域。

在香港，《明報》宣佈結束政治漫畫家尊子在該報已有40年歷史的政治漫畫專欄。該專欄過去半年多以來屢次被香港官員指責「抹黑政府」，停刊的決定再次引起業界擔憂香港新聞自由狀況。

台灣是中美關係的重要一環，本周我們關注拜登能否成功串連第一島鏈，嚇阻北京在台海發動戰爭。而對中國來說，解放軍如何突破第一島鏈的封鎖，在區域間與美國抗衡是現在軍事部署的重要核心。

此外，中國經濟處於復蘇的關鍵階段，但外資在中國利潤大降，外貿數據出現分化，這意味著什麼？中加關係尚未開始修復，又進入新一輪對峙，甚至到了互相驅逐外交官的地步。

剛剛過去的一周，BBC中文以上新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，我們帶你一一回顧。

1.從大眾寶馬到德勤貝恩 疫情後外資在中國面臨的新困境

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 電動汽車成為中國經濟增長的新亮點。4月中國汽車出口同比增長196%，其中新能源汽車佔乘用車出口量的31%。

2023年的春天，中國對待外資的態度似乎表裏不一。在官方層面，從博鰲論壇到全國「兩會」，官方都不忘大力宣揚降低門檻，吸引外資。但實際上，德勤、美光、貝恩、明茨，以及日本的安斯泰來製藥等知名外企今年以來密集受到中國政府打壓，美國商會也報告稱，在華美企日益擔心地緣政治爭端對在華業務的負面影響。

圖像來源，Toronto Star via Getty Images 圖像加註文字， 莊文浩目前是在野加拿大保守黨的影子外相。

加拿大與中國就聯邦議會眾議員莊文浩（Michael Chong）在港家屬懷疑被騷擾事件互相驅逐外交人員。

加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）上周援引加方情報文件稱，中國外交人員在莊文浩發起有關新疆人權狀況的議案後，遭中方針對，並搜集其在港家屬情報，以便實施打擊，阻嚇其「反華立場」。

加拿大外長喬美蘭（Mélanie Joly）星期一（5月8日）宣佈，將被指與此事有關的中國駐加拿大多倫多總領事館領事趙巍列為「不受歡迎人物」（persona non grata），並將其驅逐出境。

將加拿大駐上海總領館領事甄逸慧（Jennifer Lynn Lalonde）同樣列為「不受歡迎的人」，並限令她在5月13日前離境。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 菲律賓總統：若中國武力侵台 菲美軍基地可能「有用」

美國總統拜登（Joe Biden）上台後持續美國在印太地區的軍事部署，以「結盟」各國為其外交主戰略。其中，在西太平洋的「第一島鏈」與菲律賓，日本，韓國及台灣等盟友的軍事合作，近日持續受到全球關注。

輿論關心的是，拜登能否成功串連第一島鏈，嚇阻北京在台海發動戰爭。而對中國來說，解放軍如何突破第一島鏈的封鎖，在區域間與美國抗衡是現在軍事部署的重要核心。專家向BBC表示，現在美軍部署的的情況類似於冷戰初期的態勢。

圖像來源，Melanie 圖像加註文字， 梅蘭妮從三歲起就一直坐在輪椅上。

當梅蘭妮（Melanie）因新冠病毒在澳大利亞的家中被隔離時，她對自己做出了承諾。一旦她被允許再次外出，她將僱傭一名性工作者，失去童貞，並停止她作為一個殘疾人對愛情和親密關係產生的焦慮。柴斯（Chayse）就是她預約的那個人。

在此之前，沒有人以非醫療的方式觸碰過梅蘭妮，43歲的她意識到自己想要更多。

梅蘭妮從三歲起就一直坐在輪椅上，因為她被診斷出患有脊髓炎症——一種被稱為橫貫性脊髓炎的疾病。這使得她的雙腿癱瘓，手臂活動受限。作為一個成年人，她讓護工來幫助完成日常需要。

圖像來源，Nick Coyle 圖像加註文字， 柯伊爾希望，案件能夠得到緊急處理。

成蕾原本供職於中國國營英文電視台中國環球電視網（CGTN），她在2020年8月13日忽然被中國國安人員帶走，之後被指控「向境外非法提供國家機密」。

她被拘的前6個月是獨立關押，被置於壓力之下，在接受問訊時也未有獲得律師協助。自此之後，她與其他囚犯共同關押。

她的審判卻被一再延後。

和成蕾的其他親友一樣，她的男友柯伊爾說，對於成蕾到底做了什麼，為什麼要被這樣對待，他仍一無所知。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 香港著名時政尊子漫畫遭停刊 記協批評：對政府施政沒好處

香港《明報》宣佈結束政治漫畫家尊子在該報已有40年歷史的政治漫畫專欄。該專欄過去半年多以來屢次被香港官員指責「抹黑政府」，停刊的決定再次引起業界擔憂香港新聞自由狀況。

《明報》星期四（5月11日）出版的尊子漫畫上部以「編按」形式公布該決定，稱該專欄將於星期天（14日）起停刊。報社未給出原因，只稱「《明報》多謝尊子40年來與我們一起見證時代的變遷」。