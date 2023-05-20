G7廣島峰會、中國中亞峰會、脫口秀涉軍、國民黨總統候選人和本周更多重要故事

19 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 台灣的「一中憲法」稱兩岸同屬中華民國，只是分成「自由地區」與「大陸地區」。中國政府則將台灣視為其主權下的一個省級行政區，終將回歸成為中國的一部分。圖為中國平潭一名遊客拍照。

上周末，泰國大選完成投票，前進黨和為泰黨兩個受到年輕一代支持的在野黨壓倒性失敗總理巴育領導的親軍方政權。這被形容為泰國政治的一個轉折點。

在中國大陸，本周備受關注的事件是一名脫口秀演員在表演中被指使用了常被用於形容解放軍的字眼來描述自己收養的野狗，遭到舉報之後被執法部門立案調查，聘請他的公司笑果文化亦被處以超過1300萬元的罰款。

中國-中亞峰會和G7廣島峰會幾乎同時於本周召開，BBC中文梳理了這兩次峰會的重要議題以及中國在中亞日益重要的角色。

此外，BBC中文還深入了解了香港推動投資移民的策略，以及台灣人士大陸配偶所面臨的國安困境。

剛剛過去的一周，BBC中文以上新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，我們帶你一一回顧。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2019年4月26日，習近平出席在北京人民大會堂舉辦的第二屆「一帶一路」國際合作研討會。

中亞五國總統周二（5月16日）開啟對中國的國事訪問。 兩天後， 哈薩克斯坦總統托卡耶夫、吉爾吉斯斯坦總統扎帕羅夫、塔吉克斯坦總統拉赫蒙、土庫曼斯坦總統別爾德穆哈梅多夫和烏茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫還將出席由中國領導人習近平在西安主持的中國-中亞峰會（C+C5），拉開2023年北京「首場主場外交大戲」的帷幕。

中國外交部發言人汪文斌稱，峰會「是今年中國首場重大主場外交活動，也是建交31年來六國元首首次以實體形式舉辦峰會，在中國同中亞國家關係發展史上具有里程碑意義。」

既然是一台大戲，那麼，內行看門道，外行看熱鬧，BBC中文梳理了這一次峰會的五大看點。

2.中國脫口秀演員為何被指侮辱解放軍並遭立案調查

圖像來源，Getty Images

近日，一名中國脫口秀演員在演出中的一個段子被觀眾指控侮辱中國解放軍，引起輿論爭議。事件發酵後，《人民日報》等官方媒體發文批評，北京市文化執法總隊也表示將立案調查。

5月13日，微博網友「不願透露姓名的曼聯球迷天某」發文稱：「某脫口秀演員說自己領養了兩條野狗，這兩條野狗給他的感覺很不一樣，他見到這兩條野狗的時候他們正在追松鼠。別的小狗讓他感覺很萌很可愛，萌化了。這兩條野狗讓他想起來八個字，『作風優良，能打勝仗』。」

這名網友認為，這個梗侮辱了人民子弟兵。

在中國，「作風優良，能打勝仗」一直被當局用來形容中國軍隊。

事件發酵後媒體報道稱，涉事的脫口秀演員是HOUSE，原名李昊石。5月15日，笑果文化發佈聲明，已無限期停止HOUSE演出工作，並向大眾表示歉意。

至周三，北京市文化當局對笑果文化處以沒收違法所得132萬元人民幣，並罰款超過1335萬元人民幣。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 七國領導人及歐洲領導人在廣島和平紀念公園獻花。

領導人的會談涵蓋從人工智能到能源危機等各個方面。在場內，議題主要集中在俄烏局勢和中國問題。在場外，日本試圖通過帶領西方領導人訪問核爆點，激發他們推進去核化的行動。

此前外界一度認為美國總統拜登將因為美國國內面臨債務上限談判僵局，而不能親赴廣島，但最終拜登還是決定出席會議。路透社援引美國官員稱，拜登的日本之行希望傳達一個信息——華盛頓可以在支持烏克蘭的同時，還能保持在印太區域前所未有的投入力度。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 侯友宜：要大破大立讓政黨輪替

台灣將在明年1月選出新一任總統，拖延許久的國民黨參選人，終於在今天底定。國民黨宣佈徵召現任新北市長侯友宜參選，挑戰代表民進黨參選的現任副總統賴清德，以及第三勢力民眾黨黨魁柯文哲。

侯友宜的兩岸及外交政策，無疑將成為焦點。

侯友宜在致詞時強調，要參選就要勝選，要參選就要團結國家，要參選就要帶給人民希望。他感謝鴻海創辦人郭台銘，願意團結在一起，為了中華民國，一定要再次政黨輪替。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 前進黨領袖皮塔·林家倫拉的競選綱領簡明卻有力：「泰國需要改變」。

上周末，泰國大選投票結束，初期點票結果顯示，呼籲對泰國國家制度進行大規模改革的在野黨將贏得一場轟動性的勝利——前進黨和為泰黨遙遙領先現任總理巴育·佔奧差（Prayuth Chan-ocha）。

泰國選民用選票拒絕讓軍方支持的政府繼續執政，大選形勢顯示兩個反對黨將會協商組成聯合政府。

本屆大選被形容為近年經歷軍事政變的泰國所迎來的一個轉折點。

前進黨由前科技公司高管皮塔·林家倫拉（Pita Limjaroenrat）領導，前總理他信（Thaksin Shinawatra）的女兒貝東丹·西那瓦（Paetongtarn Shinawatra）則是代表為泰黨的候選人。

不過，前進黨和為泰黨仍然可能要面對一場鬥爭，才能取得政權。

新任總理將會由500名當選議員和250名參議院成員共同選出，而後者是由巴育軍政府任命，擺好架勢支持軍方。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 人力資源顧問企業仍認為香港對富有人才有吸引力。

時隔八年，在香港行政長官李家超提出「搶企業，搶人才」的背景下，特區政府重提推動投資移民。

儘管只是公布了名目，已足夠引起中文互聯網上的熱烈討論。自2月份財政預算案明確將重推「資本投資者入境計劃」以來，中國社交媒體上的文章、視頻多如雨後春筍。

這一策略的背景主要是應對勞動人口流失和新冠疫情後振興經濟的需要。然而，香港重提投資移民與引進人才的直接關係有多大，能引進到怎麼樣的人才，討論才剛剛開始。

圖像來源，Facebook Fu Cha 圖像加註文字， 本身是遼寧人的富察曾任上海文藝出版社副社長，是中共黨員，他結婚移居台灣後曾出版多本政治敏感書籍，今年三月赴陸探親及辦理除籍手續期間疑遭國安人員秘密拘捕。

持中國大陸籍、2009年起就長居台灣的「八旗文化」總編輯富察（本名李延賀）3月前往上海探親時被捕，大陸國台辦指他涉嫌從事煽動分裂國家犯罪活動。據悉他是為了處理戶籍問題而冒險到對岸，讓各界關注台灣的大陸配偶（陸配）謀求入籍台灣時面對的政策風險。

「最近的事情讓我有點震撼，對小粉紅來說當然沒影響，但像我這種自由派、批判中共政權的就會怕。」山東出生的台灣陸配王第（筆名）對BBC中文說。

台灣法律規定入籍陸配需繳附"喪失原籍證明之公證書"，但富察事件對這一群體發出了危險警號。