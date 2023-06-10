六四34週年、「反送中」四週年、烏克蘭水壩被炸毀、台灣政壇性騷擾和本周更多重要故事

45 分钟前

本周，2019年香港「反送中」運動四週年紀念，BBC中文將陸續推出一系列報道，回顧這次社會運動如何改變香港。值得注意的是，上周末是1989年「六四事件」34週年，往年在香港維園舉辦紀念活動，今年卻了無聲息，折射香港的改變。

在俄烏戰場，俄羅斯佔領區的一座烏克蘭重要水壩被炸毀後，數千民眾從水壩下游疏散。俄烏相互指控對方是炸毀水壩的元兇。

BBC國際頻道調查小組"BBC之眼"以臥底的方式，揭露通過性暴力牟利的幕後黑手。本周，台灣政壇上「性騷擾」指控的海嘯來襲。相關實名指控先在民進黨內部開始出現，之後有資深媒體人控訴國民黨民代性騷擾等，性騷擾議題成為台灣總統大選開跑後不久的意外風暴。

此外，在斯諾克台球（snooker）界最大規模的一宗腐敗案中，10名中國球員受到不同程度的處罰。

剛剛過去的一周，BBC中文以上新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，我們帶你一一回顧。

1. 六四34週年：香港警方嚴防戒備 在銅鑼灣帶走數人

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 周日（6月4日）是1989年「六四」事件34週年紀念日，香港維多利亞公園連續第四年沒有舉行燭光集會。從白天開始，銅鑼灣一帶已有大批警力駐守，反恐特勤隊也出動巡邏。

1989年"六四"事件34週年紀念日，香港維多利亞公園連續第四年沒有舉行燭光集會。從白天開始，銅鑼灣一帶已有大批警力駐守，反恐特勤隊也出動巡邏。

2.香港「反送中」四週年

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 2019年香港的「反修例」運動開始後，大量年輕人因相關抗議被捕入獄。BBC中文採訪了兩位出獄的「反修例」運動示威者，以及幫助因社運案件入獄人士的支援網絡。

2019年香港「反送中」運動被官方定性為「顏色革命」，《國安法》標誌著香港"二次回歸"。BBC中文採訪教育、傳媒、公務員等多個界別的前線人員，他們都稱感受到翻天覆地的變化，並指官方正從文化上改造香港。

此外，2019年香港的"反修例"運動開始後，大量年輕人因相關抗議被捕入獄。BBC中文採訪了兩位出獄的"反修例"運動示威者，以及幫助因社運案件入獄人士的支援網絡。

3.烏克蘭水壩遭炸毀

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 烏克蘭水壩遭炸毀急撤上萬人 俄烏均否認發動攻擊

本周，俄羅斯佔領區的一座烏克蘭重要水壩被炸毀後，數千民眾從水壩下游疏散。俄烏相互指控對方是炸毀水壩的元兇。

烏克蘭總統澤連斯基表示，新卡霍夫卡（Nova Kakhovka）的水壩被毀後，可能有80個城鎮和村莊會被淹沒，他將此歸咎於俄羅斯。滾滾河水正湧入德聶伯河，據說已經對赫爾松市構成了致命性的洪災風險。

俄羅斯否認摧毀了這座由其控制的水壩，並指責是烏克蘭炮擊所致。

基輔和莫斯科就大壩決口相互指責，交戰雙方的說法尚未得到BBC的證實。

4.地鐵性騷擾

圖像加註文字， 「貓咪」擁有三個「癡漢」網站提供性侵視頻（圖為BBC記者臥底拍攝的性侵視頻網站主謀「貓咪」。）

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 追查「癡漢」：誰在售賣性侵偷拍影片

在東亞各地的公共交通工具上遭遇性侵犯的女性，還面臨著另一種風險：性侵者偷偷拍攝下猥褻過程，並把影片放在網上出售。經過超過一年的調查，BBC國際頻道調查小組"BBC之眼"以臥底的方式，揭露通過性暴力牟利的幕後黑手。

5.斯諾克假球案

圖像來源，George Wood

在斯諾克台球（snooker）界最大規模的一宗腐敗案中，中國球員梁文博、李行涉嫌參與假球，被世界職業台球與斯諾克協會（WPBSA）處以終身禁賽。

另外八名涉案的中國球員在相關調查中承認有不當行為，被處以20個月至5年不等的禁賽處罰。

涉案的10人中，世界排名最高的是第11位的前英國錦標賽冠軍趙心童，他被處以1年零8個月禁賽，2021年大師賽冠軍顏丙濤則被禁賽5年。

案件中的指控包括操縱比賽、打假球、唆使其他球員作弊以及賭球。

6.台灣政壇「性騷擾」指控

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 台灣街頭。

本周，台灣政壇上「性騷擾」指控的海嘯來襲。

相關實名指控先在民進黨內部開始出現，之後有資深媒體人控訴國民黨民代性騷擾等，性騷擾議題成為台灣總統大選開跑後不久的意外風暴。

但爭議也延燒到學術界及文藝界，這幾天被指控者眾，包括在台灣清華大學任客座助理教授的的中國「六四」民運人士王丹，曾在台灣訪問的流亡作家貝嶺。但兩人都已否認相關指控。

其他案例尚有台灣中正大學副教授，台大醫院教授，民眾黨主席柯文哲前文膽，國民黨智庫學者，紀錄片導演及當地前報社高層等等，台灣的性騷擾議題繼續延燒。