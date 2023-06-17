香港禁歌、吳釗燮專訪、芯片戰、貴州村超、發展中國家地位之爭等更多本周故事等你關注

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本周，BBC中文在中港台都有精彩報道。

在香港，香港律政司司長向高等法院申請對《願榮光歸香港》的禁制令，這首抗議歌曲在2019年「反修例」運動中成為遊行者非官方「國歌」。法院於本周一（6月12日）宣佈，將押後至7月21日處理有關申請。

在台灣，外交部長吳釗燮接受BBC採訪，深入探討中美關係和台灣在其中的位置。

在中國大陸，貴州榕江縣的「村超」足球比賽走紅網絡，球員由魚販、挖掘機司機、教師等不同行業人員組成，場面精彩。

本周中美關係依然有新看點，一邊是中美在芯片領域的對峙進入深水區；另一邊，美國國會謀求終止中國的發展中國家地位。

剛剛過去的一周，BBC中文以上新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，我們帶你一一回顧。

1.香港反修例示威歌曲《願榮光歸香港》禁令

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 近數月的香港示威，產生出各種口號和歌曲。

中國當局2020年在香港頒布和實施《國安法》以來，該地的政治生活、公民運動和輿論表達均受到衝擊， 2019年民主抗議活動期間，成為遊行者非官方「國歌」的《願榮光歸香港》似乎也難逃厄運。

香港律政司司長6月5日向高等法院申請對這首匿名創作歌曲的禁制令，法院於周一（6月12日）宣佈，將押後至7月21日處理有關申請。

根據當局的要求，禁制令針對包括這首作品以任何方式發佈或複製這首歌，人們還可能會被禁止在公開場合表演及在網上傳播。

2.台灣外交部長吳釗燮接受BBC專訪

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 吳釗燮接受BBC專訪，談台海緊張形勢、西方援助及中國「認知戰」

台灣外交部長吳釗燮接受BBC記者勞拉·昆斯伯格（Laura Kuenssberg）電視節目專訪時表示，兩岸緊張局勢「可能影響到世界其他地區」，貿易是其中一個重要原因。

在被問及如果台灣被入侵，美國是否會提供軍事援助時，吳釗燮稱，台灣需要美國援助，並表示美國「這段時間一直在幫助台灣。」

吳釗燮還談到中國如何利用「假消息」來影響台灣人民，「誤導信息、錯誤信息、認知戰、滲透，所有這些類型的混合戰都在台灣以非常嚴重的方式存在。」

3.美中半導體大戰進入深水區

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 輝達總裁兼首席執行官黃仁勳5月29日在COMPUTEX展會上就Grace Hopper超級芯片發表主題演講。

今年夏季，人工智能（AI）晶片（芯片，Chip）應用呈指數級增長。分析稱，這是由於諸如ChatGPT及MidJouney等各種AI產品橫空出世，AI晶片業績因此在今年暴漲。

曾經被外界認為在疫情期間因為過度生產晶片，預期在今年面臨生產趨緩的半導體產業，卻因為AI晶片的需求暴增，再次成為全球焦點。

這也讓發展AI晶片的龍頭——美國大廠輝達（Nvidia，中國稱英偉達），一夕之間市值暴增，甚至超越了半導體晶片代工龍頭廠家台積電（TSMC）與韓廠三星（Samsung），輝達創辦人黃仁勳（Jensen Huang）也成為國際金融科技界新的聚焦點。

4.走紅網絡的中國貴州「村超」足球賽

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 走紅網絡的中國貴州「村超」足球賽

近期，中國貴州榕江縣的「村超」足球比賽走紅網絡。「村超」全名為貴州榕江「和美鄉村足球超級聯賽」，由當地村民自發組織。

20支參賽隊伍以村為單位，球員由魚販、挖掘機司機、教師等不同行業人員組成，年齡在15歲至40歲不等。

除了精彩的球技比拼，比賽間隙還穿插有少數民族歌舞表演。火熱的賽場氣氛，吸引了眾多遠道而來的球迷。

5.美國為何要終結中國的「發展中國家」地位

圖像來源，EPA

6月8日，美國參議院外交關係委員會投票通過一項名為「結束中國的發展中國家地位法」（Ending China's Developing Nation Status Act）的法案，此舉為美國參議院全體投票鋪平道路。

今年月底，美國眾議院也曾全票通過一項類似法案。按照美國的立法流程，眾議院和參議院分別通過後，再交由美國總統簽署，法律將正式生效。目前還沒有消息美國參議院何時會對法案進行投票。

此法案要求美國的行政部門採取措施，推動國際組織終止中國的「發展中國家」地位，並將中國的地位改為「發達國家」。