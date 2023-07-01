瓦格納叛亂、北京打「沖繩牌」、中國就業形勢愈發嚴峻等本周更多重要故事

21 分钟前

圖像來源，Concord Press Service 圖像加註文字， 瓦格納的領導者葉夫根尼·普裏戈津（Yevgeny Prigozhin ）

2023年6月第4個星期，俄羅斯經歷了混亂而戲劇化的插曲，在一天多的時間內，瓦格納僱傭軍發動叛亂並朝莫斯科進軍，然後又出人意料地迅速終結，事件震撼全球。這場叛亂如何改變俄烏戰爭，乃至全球政治？此外，習近平點評「琉球歷史」，分析稱觸動中日敏感神經，北京的「沖繩牌」會打出嗎？

此外，在新科世界盃冠軍阿根廷訪華在北京引發球迷熱潮的6月，中國西南一項民間鄉村業餘足球賽事「村超」，意外走紅。台灣前台北市長柯文哲參選2024總統大位，代表第三勢力急起直追，引發國民黨支持者焦慮及民進黨人緊張。

最後，中國就業形勢愈發嚴峻，年輕人從「藍領」工作中尋出路，他們的出路在哪裏？BBC中文有詳細的分析。

剛剛過去的一周，BBC中文以上新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，我們帶你一一回顧。

1. 瓦格納叛亂終結 俄烏乃至全世界受到什麼影響？

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 瓦格納集團軍事叛變的五個影響

俄羅斯經歷了混亂而戲劇化的插曲，在一天多的時間內，瓦格納僱傭軍發動叛亂並朝莫斯科進軍，然而叛亂又出人意料地迅速終結。一位專家告訴BBC，瓦格納首腦普裏戈津前往白俄羅斯，以及瓦格納戰士被吸收到俄羅斯軍隊，這可能意味著這個臭名昭著的僱傭兵組織的終結。

大西洋理事會安德魯·達尼裏（Andrew D'Anieri）說，從俄羅斯傳出的信息，混亂且不明確，很難說到底會發生什麼。查塔姆研究所俄羅斯-歐亞項目負責人詹姆斯·尼克西（James Nixey）說，烏克蘭將從俄羅斯的危機中獲益。

2. 中日關係：北京為何打「沖繩牌」？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 從沖繩島中部的鳥瞰圖中，可以看到日本沖繩的普天間美國空軍基地（左）和嘉手納空軍基地（2021年12 月12日資料照片）。

今年6月4日，中國官媒《人民日報》頭版刊出一則頭條消息，披露了中共領導人習近平考察中國國家版本館，提及當時獨立的「琉球王國」（今沖繩）與福建的歷史。有關消息意外觸動中日敏感神經。

日本專家林泉忠告訴BBC中文，此次應該是館方「有意識地選擇」涉及琉球歷史的文本，給習近平評述。可以看出兩個信息，「首先，北京似乎在強調，在中日關係並不和睦的當下，中國跟琉球可以有特殊的友好關係；再來就是琉球地位究竟屬不屬於日本，應該也可以討論。」

3. 中國「村超」球賽開打爆紅

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 走紅網絡的中國貴州「村超」足球賽

在後新冠疫情時期中超聯賽回歸常態、新科世界盃冠軍阿根廷訪華在北京引發球迷熱潮的6月，中國西南省份一項民間鄉村業餘足球賽事，意外地成為一個矚目的焦點。據中國媒體報道，被當地人稱作「村超」的貴州省榕江縣「和美鄉村足球聯賽」，忽然以一種不可思議的勢頭，迅速引發線上和線下的大量關注。

這項以鄉村為單位的賽事被指由當地村民組織，15至40多歲年齡不等的參賽球員來自不同職業，而且來自不同的民族。

4. 台灣2024總統大選：誰在支持「批判者」柯文哲

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 前台北市長柯文哲支持度意外領跑，而代表國民黨披掛上陣的新北市長侯友宜竟然落到第三，引發台灣政壇熱議。

距離台灣2024總統大選還有半年多的時間，台灣電視台TVBS上周公布的一份民調顯示，曾代表台灣第三大黨民眾黨的總統參選人、前台北市長柯文哲支持度意外領跑，而代表國民黨披掛上陣的新北市長侯友宜竟然落到第三，引發台灣政壇熱議。

此外，柯文哲近日拋出在九年前引發台灣「太陽花運動」的服貿協議議題，也再度引起一場激辯。

5. 中國就業形勢愈發嚴峻，年輕人從「藍領」工作尋出路

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 2023年史上最難畢業季：中國年輕人「擠爆」寺廟祈求工作

自2020年以來，中國青年人失業率連續幾年處於較高水平。根據官方6月發佈的最新數據，16至24歲青年失業率連續兩月創2018年有統計以來新高，升至20.8%。越來越多中國年輕人找不到合適的工作，不得不選擇一份需要體力勞動的「藍領」的工作，包括送外賣、去餐廳當服務員、做網約車司機等等。

有專家說，對於整個中國社會來說，大學畢業去做家政，代表了人力資源錯配進一步加劇。