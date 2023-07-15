耶倫結束訪華、北約峰會閉幕、富士康退出印度和本周更多重要故事

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圖像來源，Getty Images

七月第二周，美國財政部長耶倫結束訪華，談了從「脫鉤」到鎵鍺管制、氣候合作等問題，但懸而未決的關稅問題並未出現在雙方公開的議程中。

在立陶宛首都維爾紐斯舉行的北約峰會閉幕，31個成員國發表公報，對中國發出了迄今最為強烈的譴責。

在兩岸三地，歌手李玟去世掀起有關「陽光憂鬱症」的討論。

科技領域，富士康宣佈退出印度半導體晶片廠合資企業。一些分析師表示，這對印度的科技產業發展是一個挫折。

剛剛過去的一周，BBC中文有以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 美國財政部長耶倫結束訪華

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 耶倫（左）與中國新財金主管何立峰（右）的首次會晤在彬彬有禮的氣氛中舉行。

美國財政部長耶倫7月9日離開中國，結束她成為財長後的首次訪華行程。

在四天的訪問中，耶倫會見了中國總理李強等官員以及中國的女性經濟學家等人，談了從「脫鉤」到鎵鍺管制、氣候合作等問題，但懸而未決的關稅問題並未出現在雙方公開的議程中。

從整體輿論來看，雖然美國國務卿布林肯訪華時和中國國家主席習近平會面，但耶倫訪華時間更長、內容更加豐富，外界認為這可能與耶倫長期在美國政府內部扮演的反對「關稅戰」和「脫鉤」的角色有關。

2. 北約峰會閉幕，成員國強烈譴責中國

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 北約峰會結束後，美國總統拜登在立陶宛維爾紐斯大學發表關於北約的演講。

在剛剛結束的北約峰會上，澳大利亞、日本、新西蘭和韓國等四個國家（即「IP4」，印太地區四國）的領導人再次受邀出席，加強了與北約之間的合作關係。北約31個成員國發表公報，對中國發出了迄今最為強烈的譴責。

在立陶宛首都維爾紐斯舉行的為期兩天的峰會中，北約領導人髮表了一份措辭強硬的聲明，稱中國以其「公開的野心和強制性政策」挑戰了北約的利益、安全和價值觀，並抨擊中國與俄羅斯的伙伴關係。

有分析指出，北約有擴張到亞太地區的意圖，並將進一步參與美國對中國的遏制，美中關係和中歐關係也將更加緊張。

3. 歌手李玟驟逝與有關「陽光憂鬱症」的討論

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 李玟的家人確認她這幾年罹患了憂鬱症，有定期就醫接受治療。

知名歌手李玟上周在香港過世，震撼華人娛樂圈。李玟以個性開朗外向，工作追求完美幾乎「零負評」的形象走紅樂團近30年，她在48歲的年齡驟逝，引發全球華人圈的廣泛討論及哀悼。

李玟的家人向港媒確認，李玟這幾年罹患了憂鬱症（抑鬱症），有定期就醫接受治療。名人心理健康的問題，隨著李玟的去世再次成為各大媒體上的熱門話題，甚至開啟有關於「陽光憂鬱症」（smiling depression，也稱「微笑憂鬱症」）的討論。

4. 富士康宣佈退出印度半導體晶片廠合資企業

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 富士康在中國鄭州的一家工廠。成本低廉是富士康參與國際產業鏈合作的主要優勢。

蘋果iPhone供應商，台商鴻海科技集團旗下的富士康（Foxconn）已退出與印度石油龍頭威達塔（Vedanta）合作的一項195億美元的投資項目，該項目原本計劃在在印度建設一座晶片製造廠。不到一年前，這兩家公司宣佈計劃在印度總理莫迪家鄉古吉拉特邦（​​Gujarat）投資這座晶片廠。

一些分析師表示，這對印度的科技產業發展是一個挫折。

富士康本周二告訴BBC，撤資的決定是與威達塔「互相協議」下達成。鴻海退出後，威達塔已完全擁有該合資企業。此外，該公司還表示，仍將繼續支持印度政府的「印度製造」（Made in India）雄心。總部位於新德里的威達塔則表示，他們已「與其他合作伙伴合作，建立印度首家（晶片）代工廠」。

5. 香港移民潮疊加退學潮

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2019年「反送中」運動後香港持續出現退學潮

暑假來臨，香港又進入移民旺季。

官方最新數字顯示四年間香港流失近6.8萬名中小學生，過去一年的流失率更創近年高峰。

退學潮是如港府所言「最壞情況已過」，抑或只是開始？

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