秦剛下落、中國最新GDP、福島核廢水排放和本周更多重要故事

57 分钟前

圖像來源，Reuters

中國外交部長秦剛行蹤成為本周最熱門話題。在上周，北京方面曾稱他因健康原因，未能如期出訪。

與此同時，中國公布最新經濟運行數據：2023年第二季度國內生產總值（GDP）同比增加6.3%，青年就業前景備受關注。

再有一件熱點事件同樣跟中國關係密切，但並非發生在中國：聯合國國際原子能機構（IAEA）對日本擬排放福島和廢水的審查報告爭議未止，東京的政府內閣透露，北京方面的進口禁令似乎已經造成日本食品滯留中方海關。

剛剛過去的一周，BBC中文以上新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，我們帶你一一回顧。

1. 「秦剛在哪裏」成熱話

圖像來源，AFP

中國國務委員兼外交部長秦剛連續三周沒有公開露面，缺席一系列外交活動。在中國不透明的政壇中，這一罕見情況引發外界關注，也激起了社交媒體上網民們對於他去向的猜測。

星期一（7月17日），中國國家主席習近平在北京會見了菲律賓前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）。官方中國中央電視台的畫面顯示，秦剛再次缺席了這一慣常由外長陪同的外事活動。

現年57歲的秦剛是一名職業外交官，他被視為是深得習近平信賴的官員，在去年12月被任命為外交部長，今年3月再被擢升兼任副總理級的國務委員。

中國外交部發言人曾在7月11日對記者說，秦剛因「健康原因」不能出席在印尼舉行的東盟會議。中共黨內職務比他級別更高的中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅代他出席了會議。

不過，發言人的這一表述並未被收錄到中國外交部網站當日的記者會實錄中。中國外交部通常在該實錄中省略其認為敏感的內容。

2. 中國二季度GDP增幅6.3%遜於市場預期

圖像來源，China News Service

中國星期一公布2023年上半年經濟數據——二季度GDP增幅6.3%，快於一季度的4.5%；上半年增速為5.5%。官方設置的全年增長目標是5%左右。

單從數字上看，似乎中國在疫情後半年的復蘇欣欣向榮。但研究指中國的疫後經濟復蘇實際上在放緩——2022年二季度因為上海等地封城造成GDP同比增速僅為0.4%，導致今年統計時的低基數效應。

從環比角度看，一季度環比增長為2.2%，二季度環比增長0.8%，體現出經濟復蘇放緩的趨勢。

經濟學上，經常把投資、消費和出口看作拉動經濟增長的「三駕馬車」。那麼放緩背後，究竟是哪駕馬車慢，哪駕馬車快？

3. 「處理水」還是「核廢水」？中日新爭端在福島核廢水中「發酵」

圖像來源，Jiro Akiba/BBC

日本福島第一核電站事故發生已有12年，日本政府與管有核電站的東京電力公司凖備排放積存的核廢水，引發中國官方與鄰國民間團體的強烈抗議，一些太平洋島國也表達憂慮。

國際原子能機構（IAEA）針對核廢水處理方案發表的最新報告，以及該機構總幹事拉斐爾·格羅西（Rafael Grossi）在同一時間訪問韓國，開啟了中日韓三國之間最新一輪爭論。中國宣佈禁止日本十都縣食品進口，日本官房長官松野博一7月19日稱，得悉有日本海產滯留在中國海關的情況，懷疑與此有關。

就在福島第一核電站一個小時車程外，一個社區每日忙於檢測漁獲的核輻射水平。這是一個從未想過核電站事故有可能發生的社區，在遭受毀滅性打擊之後的決定。如今，12年過去了，他們再次發現，自己很難相信日本政府，因為政府堅稱把經過處理的放射性廢水排入太平洋是安全的。

4. 美軍士兵遊覽板門店休戰村期間翻越韓朝邊界後下落不明

圖像來源，AFP

據報道，朝鮮扣押一名現役美軍士兵，他在未經允許之下越過重兵守衛的朝韓邊境。

該名男子當時正在聯合國管理的板門店休戰村分隔區，參加一個有組織的參觀團。

此次危機發生在各方與朝鮮關係特別緊張的時刻，這是世界上最封閉的國家之一。美國告誡本國公民不要前往那裏。

美國一名高級指揮官指，與該名士兵未曾聯繫。

5. 極端高溫繼續煎熬世界多地

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 1913年，美國加州死亡谷創下了134華氏度（56.6攝氏度）的美國最高溫紀錄。一百年後，遊客們湧入這片沙漠谷地，期待新紀錄的誕生。

從中國到歐洲，再到北美，全球創紀錄的高溫報告7月此伏彼起。

嚴重的高溫不僅造成人員中暑死亡的案例，還加劇了俄烏戰爭背景下原本就緊張的能源供給。

世界氣象組織稱，熱帶太平洋地區7年來首次形成厄爾尼諾條件，預計今後全球大部分地區氣溫將進一步升高，可能在5年內出現創紀錄高溫。

然而，厄爾尼諾出現後的第二年往往才是最明顯之時，這意味著明年夏季可能也會異常炎熱。

6. 2023澳大利亞—新西蘭女足世界盃揭幕

圖像來源，Getty Images

本周四（7月20日），全世界最頂尖的女子足球運動員就將雲集澳大利亞和新西蘭，展開第9屆國際足聯女足世界盃（FIFA Women's World Cup）賽事的角逐。

這將是歷來最大規模的一屆女足世界盃，我們來看看關於本屆賽事賽場內外的一些有趣看點。

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