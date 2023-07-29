秦剛遭免職、福島核廢水爭議、韓朝停戰70週年和本周更多重要故事

19 分钟前

圖像來源，Getty Images

2023年7月第4個星期，經歷了混亂而戲劇化的等待，中國人大常委會在7月25日正式宣佈秦剛被免去外長職務。秦剛突然消失在公眾視野引發了全球關注。秦剛的外長生涯正式終結，但他的行蹤仍是個謎。

此外，日本福島核廢水排放，在聯合國國際原子能機構（IAEA）及歐盟都正式表示安全性無虞後，仍持續引發日本鄰國，特別是中國的強烈反彈。此外，70年前的7月27日，韓朝停戰，當初被美韓聯軍俘虜的中國志願軍士兵，許多人前往了台灣，70年後，他們已經邁入90歲高齡，回顧當年的選擇以及戰爭的殘酷，帶給我們什麼反思？

在香港，一年一度的國際書展，籠罩在《港區國安法》的壓力下，來逛書展的讀者，心中有什麼樣的想法？

最後，中國東北部齊齊哈爾市一所中學的體育館屋頂周日（7月23日）發生坍塌，目前已導致11人死亡。媒體報道稱，遇難者均為該校女子排球隊的學生，事發時該排球隊正在體育館內訓練。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了，我們帶你一一回顧。

1. 秦剛：中國外長仕途大起大落，背後有何政治意涵

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2022年5月，時任中國駐美大使秦剛在德克薩斯州。

中國前外長秦剛的仕途在短時間內大起大落，令人質疑中國高層到底發生了什麼，又將如何影響中國未來的內政和外交。

中國全國人大常委會周二（7月25日）召開會議，宣佈免去秦剛外交部長一職，重新任命王毅為外交部長。此時距離秦剛上任外長僅半年多，他被免職的原因沒有說明。

有分析人士認為，秦剛事件凸顯出中國政治的不透明，並且損害了中國的形象。

2. 福島核災廢水與核電廠廢水哪個更可怕？

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 日本福島核廢水排放在即 香港日料餐廳稱將改變貨源應對水產禁運

日本宣佈最快將於今年8月開始排放福島核電站事故後產生的「核廢水」到大海。這一做法雖然得到國際原子能機構的認可，但在周邊地區包括中國大陸、香港、台灣和韓國等地引來不少反對聲音。

香港政府宣稱，一旦日本排放福島核廢水，將禁止進口日本10個都縣的水產，此舉無疑將影響香港超過4000間的日本料理店。

3. 韓朝停戰70週年： 從「人民志願軍」到「反共義士」，在台中國戰俘的故事

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1950年代的戰爭給朝鮮半島留下巨大的慘痛和破壞

韓朝停火70週年前夕， 兩位定居台北的前中國戰俘接受了BBC中文的訪問，講述了當年的戰俘生活， 如何淪落為國際戰俘政治中的棋子，又是如何被塑造為當時國民黨當局反共宣傳「義士」，以及70年來人生足跡發生的種種改變。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 韓朝停戰70週年：中俄官員訪朝，韓國慰問老兵

4. 觀察：2023香港書展裏的下架書、敏感書與新主流

圖像加註文字， 讀者麥先生購入三本香港文化書籍，分別是《香港散步學》、《記住香港老美》和《香港巨大化動物vol.1》。

香港書展在7月25日落下帷幕，一年一度酷暑下的大型活動，讓灣仔會展再度熱鬧起來。

今屆是疫情通關後的首次，主辦單位香港貿易發展局表示，一連七天展期有近百萬人入場，其中一成是旅客。

但是，《港區國安法》實施三年以來，有讀者認為香港書展越趨「和諧」。一名年年逛書展的50歲讀者黃女士表示感受到明顯變化，她說以前一進場就會看到政治諷刺漫畫，如今不復存在。

5. 中國齊齊哈爾一中學體育館坍塌 11名死者包括女排隊員

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中國黑龍江一中學體育館坍塌 11名死者包括女排隊員

中國東北部齊齊哈爾市一座中學的體育館屋頂周日（7月23日）發生坍塌，目前已導致11人死亡。據官方媒體報道，這座體育館位於齊齊哈爾市第三十四中學內。

官方尚未公布死者的具體身份，但有媒體報道稱，遇難者均為該校女子排球隊的學生，事發時該排球隊正在體育館內訓練。

廣為流傳的一段視頻顯示，有遇難者家長質疑，當局在事發後並未及時向家長告知孩子的情況，而是派出大量警察和官員到現場維穩。

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