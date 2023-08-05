中國刺激經濟、火箭軍人事變動、美國對台軍援和本周更多重要故事

21 分钟前

2023年8月第1周，從中共中央政治局，到各個部委，中國高層密集召開會議提振經濟。然而除了對房地產行業適當放寬外，鮮有在市場引起波瀾的措施。經濟學家認為，缺乏大「爆炸式」刺激可能會令市場失望。

本周一，中共中央軍委宣佈晉升王厚斌、徐西盛為上將，並宣佈他們的職務分別是火箭軍司令員與政治委員。這間接證實「失蹤」數月的原火箭軍司令員李玉超上將和政委徐忠波上將已經離職，這引發有關北京對這一掌管中國核武器的精英部隊進行清洗的猜測。

在台灣，美國總統拜登宣佈將提供3.45億美元的軍事援助給台灣，由於這是拜登政府首次以總統直接撥款方式資助台灣，此事引發各界關注及北京強烈抗議。此外，美國前眾議員議長佩洛西（Nancy Pelosi）在訪台灣一週年之際接受BBC中文專訪。

在中國，颱風「杜蘇芮」北上，為中國華北地區帶來連續強降雨。北京等多地出現嚴重水浸，洪水湍急、橋樑被衝毀，西部的門頭溝區首當其衝。北京的洪災災情暫時穩定後，河北省的涿州成為華北連日暴雨後災情最嚴重的地方之一。

中美關係再添新變數，本周四美國方面表示，兩名美國海軍水兵因涉嫌向中國提供軍事情報而被捕。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了，我們帶你一一回顧。

1.中國新推「20條」提振消費 缺乏「大爆炸式」刺激下效果成疑

圖像來源，Getty Image 圖像加註文字， 目前，服務消費（餐飲、影院等）一直是經濟復蘇的推動力，但還沒有完全擴展到其他消費領域（零售、房產、汽車等）。

在中共中央政治局經濟會議後，中國國家發改委出台《關於恢復和擴大消費的措施》，其中包含20條措施，以刺激居民消費，拉動整體經濟增長。

這20條措施包括針對汽車、住房、電子產品、家居等大宗消費，以及對餐飲、文化旅遊、健康服務等服務業消費的促進措施。

具體而言，包括延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免；加強汽車消費金融支持；對綠色智能家電下鄉、家電以舊換新等予以適當補貼等。

BBC中文採訪經濟學家得出三個判斷：目前措施缺乏「大爆炸」式大規模刺激，可能會令市場失望；對20條措施能否顯著刺激消費保持悲觀；下半年中國經濟增長的主力還將是消費，但大幅增長需要提高居民收入，打破城鄉二元結構。

2.中國任命火箭軍新領導層 引發軍中「清洗」猜測

圖像來源，Getty Images

中共中央軍委周一（7月31日）宣佈晉升王厚斌、徐西盛為上將，並宣佈他們的職務分別是火箭軍司令員與政治委員。這間接證實「失蹤」數月的原火箭軍司令員李玉超上將和政委徐忠波上將已經離職。

有分析認為， 這是近十年來中國軍方領導層一次最大意料之外的改組。 李玉超在2022年1月升任火箭軍司令員，任職僅僅一年半； 新晉升的王厚斌和徐西盛都從未在火箭軍服役。62歲的王厚斌來自海軍，59歲的徐西盛來自空軍。

解放軍火箭軍是中國陸、海、空三軍之外的第四軍種，原稱第二炮兵部隊。2015年，習近平在一次軍隊改革中將其改為火箭軍。

據新華社報道，中共中央軍委晉升上將軍銜儀式在北京八一大樓舉行，習近平簽署了晉升上將軍銜令，並親自向兩名獲晉升上將的將領頒發命令狀。

上周，香港《南華早報》披露了李玉超已被軍方反腐敗機構帶走並接受調查的消息。

據報道，被帶走的還有劉光斌和張振中等火箭軍現任和前任高級將領。

3.拜登首次動用「總統撥款權」援台 台灣已享受烏克蘭待遇？

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 佩洛西在訪台灣一週年之際接受BBC中文專訪，她表示其訪問是表達美國願意與民主台灣站在一起。

美國總統拜登上周五（7月28日）宣佈將提供3.45億美元的軍事援助給台灣，此舉引發國際輿論關注。這筆特殊的軍事援助源自美國《2023年度國防授權法案》，允許總統使用「總統撥款權」（Presidential Drawdown Authority，PDA)，將美軍現有的武器、裝備或服務交付給台灣，每年最多10億美元。

評論認為此舉旨在舒緩現在美國延遲的190億美元對台軍售計劃。

由於這是拜登政府首次以總統直接撥款方式資助台灣，此事引發各界關注及北京強烈抗議。拜登上台後，總統撥款權多半用在軍援烏克蘭，以對抗俄羅斯。 此次軍援台灣，讓國際輿論再次將台灣與烏克蘭相提並論，比較美方對基輔抵禦莫斯科的援助是否會延續到台灣。

4.颱風杜蘇芮：「140年最大暴雨」已致北京河北20人死亡數十人失蹤

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 颱風杜蘇芮： 「半世紀最大暴雨」已致北京11死27失蹤5萬餘人撤離

颱風「杜蘇芮」北上，為中國華北地區帶來連續強降雨。北京多地出現嚴重水浸，洪水湍急、橋樑被衝毀，西部的門頭溝區首當其衝。

北京的洪災災情暫時穩定後，BBC駐中國記者麥笛文（Stephen McDonell）來到河北省的涿州，這裏是華北連日暴雨後災情最嚴重的地方之一。

涿州是中國河北省保定市代管的縣級市，毗鄰北京，位於北京西南方，扼守京畿南大門。 該市位於太行山山洪衝積扇上，地勢平坦，由西北向東南傾斜。轄區內河流密布，拒馬河、小清河、白溝河等六條河交匯於此。 受上游洪水過境影響，截至8月1日上午該市受災人數已達到全部人口的五分之一。

災情開始後涿州許多民房的低樓層遭淹沒、不少居民被困，救難隊伍最後以橡皮艇從淹水的道路進入救援。

5.美國逮捕兩名涉嫌向中國提供機密的華裔海軍水兵 北京斥為抹黑

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 加州檢察官稱，魏金超曾在登陸攻擊船USS Essex上擔任機械師，具有安全許可證，可以接觸有關軍艦的敏感信息。

美國官員周四（8月3日）表示，兩名美國海軍水兵因涉嫌向中國提供軍事情報而被捕。

22歲、已經歸化為美國公民的魏金超（Jinchao Wei Thomas；音譯）被美國指控密謀將國防機密信息給了中國特工。另外一名26歲的美國海軍下士趙文恆（Wenheng Zhao Patrick；音譯），因為接受金錢換取敏感照片和視頻而被美方逮捕。

目前尚不清楚是不是同一名中國特工聯繫了這兩人。兩人於當地時間周三（8月2日）在加州被捕。魏金超是在前往聖地亞哥海軍基地工作途中被捕的。