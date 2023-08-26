福島核廢水、金磚峰會、中國醫療腐敗等本周更多重要故事

日本反對福島核廢水排放計劃群眾舉起示威標語走近東京電力公司總部（20/7/2023）

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福島核廢水排放問題牽扯著中日關係神經，在日本民間也引起莫大反彈。

八月第四周，日本決定將處理後的福島核電站放射性污水排入太平洋，掀起巨大爭議。

在中國，醫療領域颳起「反腐風暴」——7月底，中國衛健委聯合公安部、審計署、藥監局等10個部門，開展全國範圍內醫藥行業腐敗問題的全領域、全鏈條、全覆蓋的集中整治，為期一年。

國際上，由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非五國組成的金磚國家集團領導人在約翰內斯堡舉行會議，會議的一個關鍵議題是——是否接納新成員。

剛剛過去的一周，BBC中文有以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了，帶你一一回顧。

1. 日本福島核電站開始排放核廢水

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示威者周二在東京的日本首相府外抗議，要求政府放棄排放核廢水。

在鄰國的反對聲中，日本仍決定從周四（8月24日）起將處理後的福島核電站放射性污水排入太平洋，預計將在30年內持續排放。

自2011年海嘯破壞福島第一核電站以來，該地已經積累了134萬噸廢水，足以裝滿500座奧林匹克標凖游泳池。

國際原子能機構（IAEA）今年7月對該排放計劃開綠燈，指其符合國際安全標凖。

日本首相岸田文雄在周二（22日）在內閣會議後表示，如果天氣和海況適宜，當局將要求核電站運營商「迅速凖備」在8月24日開始進行排水。

2. 醫療腐敗：中國醫生和醫藥代表看反腐風暴 「不改不行」的醫療系統該怎麼改

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研究顯示，中國醫療腐敗中，超過25.5%的腐敗來自醫療器械領域，23%來自藥品，耗材佔6.2%，涉及兩種以上的腐敗則佔35%。

中國醫療領域颳起「反腐風暴」——7月底，中國衛健委聯合公安部、審計署、藥監局等10個部門，開展全國範圍內醫藥行業腐敗問題的全領域、全鏈條、全覆蓋的集中整治，為期一年。

進入8月，反腐力度不斷加碼。公開報道顯示今年以來中國已經至少有174位醫院院長、黨委書記被查，已經超過去年兩倍。

不僅在醫院端，反腐也深入到醫藥企業，7月就有兩位醫藥領域的上市公司董事長被立案調查，包括衛寧健康的董事長周煒和賽倫生物的董事長範志和。

中國醫療領域為何會形成大面積腐敗？從業人士的現狀如何？更重要的是，未來如何建立更清廉、高效的醫療體系？

3. 金磚國家集團：這是什麼組織，為何有40多個國家想加入？

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印有曼德拉頭像的金磚峰會廣告。

由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非五國組成的金磚國家集團領導人8月22至24日在約翰內斯堡舉行會議，會議的一個關鍵議題是——是否接納新成員。

此次峰會的東道國南非表示，現在有40個或更多國家希望加入該集團。

4. 瓦格納首領普里戈津據報墜機死亡 有分析將矛頭指向普京

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瓦格納集團（Wagner）首領普里戈津（Yevgeny Prigozhin）

一架據報載有瓦格納集團（Wagner）首領普里戈津（Yevgeny Prigozhin）在內的私人飛機，8月23日傍晚在俄羅斯首都莫斯科以北的特維爾地區（Tver Region）墜毀，機上10人全部罹難。

克里姆林宮尚未證實普里戈津已死亡，但與瓦格納有關的Telegram頻道「灰色地帶」（Grey Zone）已宣佈普里戈津的死訊。

普里戈津曾是俄羅斯總統普京多年的親信，其僱傭兵組織在2022年2月俄軍全面入侵烏克蘭後發揮關鍵作用。但普里戈津今年6月23日發動兵變進逼莫斯科，事敗後與普京關係破裂。

5. 金磚峰會：14年後再擴容 中國要打造自己的「G7」嗎？

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金磚五國在經濟、政治、戰略利益上差異巨大。

全球各種國家間的俱樂部中，從七國集團（G7）、二十國集團（G20）到亞太經合組織（APEC），以及非盟、阿盟等，沒有那個俱樂部的出勤率比得上金磚五國（BRICS）。過去14年的峰會中，沒有哪個首腦缺席，即便疫情中也堅持視頻連線。

而今年在南非舉行的第十五次峰會（8月22日-24日）俄羅斯總統普京缺席了。

背後的原因不難理解，南非是《國際刑事法院羅馬規約》的簽署國，而該法庭發佈對普京的逮捕令。如果他現身約翰內斯堡，南非就有義務逮捕他，然後送到海牙國際法庭接受審判。如果普京真去了，一向尋求不結盟的東道主南非會極其難受，甚至被這個問題逼得選邊站隊。

超高的出勤率，展示出成員國對於這個平台的重視；首次有人缺席，則折射出國際環境變遷中，金磚集團的面臨的政治張力。在這種張力之下，本次會議有兩點特殊之處：疫情後該組織第一次線下峰會；就金磚集團擴容達成共識。