福島核廢水、金磚峰會、中國醫療腐敗等本周更多重要故事

57 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 福島核廢水排放問題牽扯著中日關係神經，在日本民間也引起莫大反彈。

八月第四周，日本決定將處理後的福島核電站放射性污水排入太平洋，掀起巨大爭議。

在中國，醫療領域颳起「反腐風暴」——7月底，中國衛健委聯合公安部、審計署、藥監局等10個部門，開展全國範圍內醫藥行業腐敗問題的全領域、全鏈條、全覆蓋的集中整治，為期一年。

國際上，由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非五國組成的金磚國家集團領導人在約翰內斯堡舉行會議，會議的一個關鍵議題是——是否接納新成員。

剛剛過去的一周，BBC中文有以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了，帶你一一回顧。

1. 日本福島核電站開始排放核廢水

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 示威者周二在東京的日本首相府外抗議，要求政府放棄排放核廢水。

在鄰國的反對聲中，日本仍決定從周四（8月24日）起將處理後的福島核電站放射性污水排入太平洋，預計將在30年內持續排放。

自2011年海嘯破壞福島第一核電站以來，該地已經積累了134萬噸廢水，足以裝滿500座奧林匹克標凖游泳池。

國際原子能機構（IAEA）今年7月對該排放計劃開綠燈，指其符合國際安全標凖。

日本首相岸田文雄在周二（22日）在內閣會議後表示，如果天氣和海況適宜，當局將要求核電站運營商「迅速凖備」在8月24日開始進行排水。

2. 醫療腐敗：中國醫生和醫藥代表看反腐風暴 「不改不行」的醫療系統該怎麼改

圖像來源，Getty Image 圖像加註文字， 研究顯示，中國醫療腐敗中，超過25.5%的腐敗來自醫療器械領域，23%來自藥品，耗材佔6.2%，涉及兩種以上的腐敗則佔35%。

中國醫療領域颳起「反腐風暴」——7月底，中國衛健委聯合公安部、審計署、藥監局等10個部門，開展全國範圍內醫藥行業腐敗問題的全領域、全鏈條、全覆蓋的集中整治，為期一年。

進入8月，反腐力度不斷加碼。公開報道顯示今年以來中國已經至少有174位醫院院長、黨委書記被查，已經超過去年兩倍。

不僅在醫院端，反腐也深入到醫藥企業，7月就有兩位醫藥領域的上市公司董事長被立案調查，包括衛寧健康的董事長周煒和賽倫生物的董事長範志和。

中國醫療領域為何會形成大面積腐敗？從業人士的現狀如何？更重要的是，未來如何建立更清廉、高效的醫療體系？

3. 金磚國家集團：這是什麼組織，為何有40多個國家想加入？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 印有曼德拉頭像的金磚峰會廣告。

由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非五國組成的金磚國家集團領導人8月22至24日在約翰內斯堡舉行會議，會議的一個關鍵議題是——是否接納新成員。

此次峰會的東道國南非表示，現在有40個或更多國家希望加入該集團。

4. 瓦格納首領普里戈津據報墜機死亡 有分析將矛頭指向普京

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 瓦格納集團（Wagner）首領普里戈津（Yevgeny Prigozhin）

一架據報載有瓦格納集團（Wagner）首領普里戈津（Yevgeny Prigozhin）在內的私人飛機，8月23日傍晚在俄羅斯首都莫斯科以北的特維爾地區（Tver Region）墜毀，機上10人全部罹難。

克里姆林宮尚未證實普里戈津已死亡，但與瓦格納有關的Telegram頻道「灰色地帶」（Grey Zone）已宣佈普里戈津的死訊。

普里戈津曾是俄羅斯總統普京多年的親信，其僱傭兵組織在2022年2月俄軍全面入侵烏克蘭後發揮關鍵作用。但普里戈津今年6月23日發動兵變進逼莫斯科，事敗後與普京關係破裂。

5. 金磚峰會：14年後再擴容 中國要打造自己的「G7」嗎？

圖像來源，Getty Image 圖像加註文字， 金磚五國在經濟、政治、戰略利益上差異巨大。

全球各種國家間的俱樂部中，從七國集團（G7）、二十國集團（G20）到亞太經合組織（APEC），以及非盟、阿盟等，沒有那個俱樂部的出勤率比得上金磚五國（BRICS）。過去14年的峰會中，沒有哪個首腦缺席，即便疫情中也堅持視頻連線。

而今年在南非舉行的第十五次峰會（8月22日-24日）俄羅斯總統普京缺席了。

背後的原因不難理解，南非是《國際刑事法院羅馬規約》的簽署國，而該法庭發佈對普京的逮捕令。如果他現身約翰內斯堡，南非就有義務逮捕他，然後送到海牙國際法庭接受審判。如果普京真去了，一向尋求不結盟的東道主南非會極其難受，甚至被這個問題逼得選邊站隊。