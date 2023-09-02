中國抗議福島核處理水排放、郭台銘參選、中國救市和本周更多重要故事

57 分钟前

圖像來源，Reuters

日本福島第一核電站排放核處理水工作後的一周，日中兩國因國民受滋擾互相指責對方。

在相對平靜的台灣，又一位備受關注的潛在參選人正式出征來屆總統大選——電子業富商郭台銘加入選戰，受關注。

中國股市低迷，政府部門相繼開出猛藥，也給房地產市場「進補」一下。

剛剛過去的一周，BBC中文以上新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，我們帶你一一回顧。

1. 福島核廢水排放下中國民眾暴怒與驚恐——北京「項莊舞劍」？

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 在北京，有日本餐廳店主接受採訪時稱「理解中國人現在對日本的海鮮有一些擔憂」，但表示其生意未受騷擾。

中日雙方就福島第一核電站經處理核廢水排放問題互提外交抗議。日方同時表示，日本企業和機構接到大量關於福島核電站排放核污染水的惡意來電，區碼顯示有關電話自中來國，其中福島一家連鎖餐廳接到超過1000個騷擾電話。

自排放開始以來，日本當局每天發放檢測報告，稱福島第一核電站周邊水域的核輻射量低於可檢測水平。中國駐日大使吳江浩稱，日方該先「正視現實，反躬自省，立即停止排海」，並稱中國使館受到了日方電話騷擾。

中國是日本海產品的主要買家。針對福島核廢水排放，北京宣佈，出於對消費者健康的擔憂，決定對日本海產品實施全面禁令。之後，東京呼籲北京取消這一「非基於科學的」舉措。

「主要原因並不是安全問題，」國際貿易法專家高樹超（Henry Gao）告訴BBC。「這主要是由於日本針對中國的舉措。」他指出，近年來日本與美國和韓國的關係更加緊密。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 日本開始排放福島核廢水後引起不少韓國魚販的擔憂。有攤販表示顧客在新冠疫情減緩後才慢慢回來，核廢水的排放又增加了生意的不確定性。

2. 鴻海富士康創始人郭台銘成台灣總統選舉獨立參選人

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 郭台銘宣稱總統人選「捨我其誰」。

距離台灣總統選舉不到半年之際，72歲的知名電子產品代工商鴻海—富士康創辦人郭台銘星期一（8月28日）在台北宣佈以獨立參選人身份加入宣戰。

大選由此進入「四腳督」局面，即在野藍白陣營的中國國民黨參選人侯友宜、民眾黨參選人柯文哲、無黨籍的郭台銘三人，挑戰綠營的執政民進黨參選人、現任副總統賴清德一人。

郭台銘稱自己參選是為了扮演主導角色推動藍白在野陣營整合，稱「在野不整合，便宜賴清德」。但此舉已造成泛藍陣營進一步分裂，國民黨批評郭台銘沒有誠信，警告黨內人士若替郭助選將有涉黨紀會嚴肅處理。

多名政治學者向BBC中文分析，若郭台銘執意參選，只會讓民進黨參選人賴清德「躺贏」，對北京而言也並不樂見。

3. 印花稅減半、「認房不認貸」——中國政府下猛藥提振股市、樓市

圖像來源，SOPA Images/LightRocket via Getty Images 圖像加註文字， 星期一中國股市早盤漲幅僅僅維持10分鐘後開始回落。

上周末，中國政府接連發佈多項刺激股市措施：證券交易印花稅減半徵收，收緊IPO（首次公開募股），限制實控股東減持，限制上市公司募資投向等。

此外，針對樓市，中國住建部通知稱，允許「認房不認貸」，放鬆了限購政策。

這些措施都指向一個目的，給股市打「強心針」——今年上半年，中國在疫情防控放開後，股市一路走高，到5月初上探到3400多點，此後隨著經濟中出現的各種問題，信心下滑，股市也一路走低，8月21日下探到3074點，幾乎與十年前持平。

4. 《環球時報》要求大英博物館退還文物「迎接」英國外相訪華

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 大英博物館有不少文物與歐洲對外殖民擴張時期相關。

大英博物館近日傳出有2000件藏品遭職員監守自盜，博物館館長辭職下台之際，中共喉舌《人民日報》旗下小報《環球時報》發表社論公開要求英國返還博物館的中國文物，並稱引起網上廣泛討論。

《環時》形容大英博物館為「全球最大的『贓物接收者』」，並稱聲援全球其他國家提出同樣聲請。該報更進一步發表漫畫，譏諷大英博物館「賊喊捉賊」。有近270年歷史的大英博物館迄今並未回覆BBC的置評要求。

這起爭議剛好發生在英國外交大臣詹姆斯·克萊弗利（James Cleverly；祁湛明）訪華之際。星期三（8月30日）凌晨抵達北京的克萊弗利是五年來首位訪問中國的英國外相。

目前中英關係因中資投資英國敏感行業受阻，圍繞香港與新疆人權問題的爭議，以及參與在北京眼中，以美國為首的「五眼聯盟」等圍堵中國行動，正陷於低谷。克萊弗利此行希望修補雙邊關係，而大英博物館的中國文物似乎成為了新的煩惱。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 英國外交大臣克萊弗利（James Cleverly，柯維立／祁湛明）對BBC稱，此行希望和北京重新建立溝通管道。

5. 女足世界盃2023：西班牙凱旋緣何變成#MeToo時刻？

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 魯維亞萊斯在頒獎台上的舉動成為爭議風暴中心。

女足世界盃（FIFA Women's World Cup）冠軍領獎台上一個似乎是強行發生的親吻，和其後引發的廣泛反響，在過去一周已經蔓延成為撼動西班牙體育界乃至全社會的事件——西班牙政府官員指，這應該成為這個國家的「MeToo」時刻。

8月20日，在西班牙奪得女足世界盃冠軍並接受頒獎的光榮一刻，西班牙足協主席路易斯·魯維亞萊斯（Luis Rubiales，盧比亞利斯）在頒獎台上疑似強行親吻一名球員的嘴唇。

事件當事人、33歲的球員珍妮·埃爾莫索（Jenni Hermoso，艾莫素）在之後公開表示，那次親吻並非她自願。

此外，還有人批評魯維亞萊斯在現場慶祝勝利時，站在西班牙王后的身旁抓摸自己的胯部。

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