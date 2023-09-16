中國房地產稅、普京會見金正恩、華為新手機和本周更多重要故事

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朝鮮領導人金正恩新冠疫情後首次外訪，到達俄羅斯，他與總餓統普京的會面成為全球焦點。

另一方面，因美國制裁而在手機市場上一度沉寂的中國科技公司華為忽然推出了新款手機，在全球半導體高科技界引發高度關注。

英媒曝光有議會研究員被指控為中國從事間諜活動而被捕，令中英捲入一場紛爭。

在美國，拜登總統面臨眾議院的彈劾調查，BBC對此進行了梳理。

疫情後的中國經濟形勢仍備受關注，我們探討了房地產稅在幾經波折後始終推不出來背後的原委？

剛剛過去的一周，BBC中文以上新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，我們帶你一一回顧。

1. 中國經濟：地方政府財政危機下仍未推房地產稅，背後有何爭議？

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中國經濟在疫情限制放開後，復蘇疲弱，尤其是地產領域。這使得依賴賣地收入的地方政府財政緊張。

在此背景下，9月6日，中國的立法機構十四屆人大常委會召開立法工作會議，並披露了該機構的五年立法規劃，包括計劃審議或加緊研究的法律草案，其中並未提及房地產稅法。

這令輿論詫異，因為早在2021年就已經完成一輪對房地產稅法草案的徵求意見，甚至在當年10月，人大常委會就授權國務院在部分地區開展房地產稅改革試點。

對於中國經濟而言，政府剛剛推出刺激房地產市場的種種政策，沒有房地產稅作為變量，或許更利於這個領域的復蘇。

對於普通中國人，可能意味著兩點：未來五年不必擔心多交一筆稅；這一信息對不同城市的房價會有不同影響。

2. 普京與金正恩會晤：他們究竟談了些什麼

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 金正恩會晤普京時稱「將優先考慮朝俄關係」。

在與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）就可能的武器交易進行會談後，朝鮮領導人金正恩繼續在俄羅斯訪問，其行程備受外界關注。

金正恩周三（9月13日）乘私人裝甲列車抵達俄羅斯遠東的阿穆爾州，與普京在東方航天發射場會面。

普京後來表示，他與金正恩討論了軍事合作的「可能性」，並暗示將幫助平壤發展衛星。

美國表示，俄羅斯正試圖向朝鮮購買武器以支持其對烏克蘭的戰爭。華盛頓還警告，莫斯科就平壤衛星計劃向其提供任何幫助都將違反聯合國安理會的決議。

普京還接受了金正恩的邀請訪問朝鮮。很少有國家元首訪問過這個封閉的國家。

朝鮮和俄羅斯都處於制裁之下，兩國與西方的關係處於歷史最低點。

3. 美國眾議院啟動彈劾拜登調查：查什麼與時機問題

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 白宮批評共和黨人已調查拜登多月，卻沒能找出任何指控總統行為不檢的證據。

共和黨籍的美國國會眾議院議長凱文·麥卡錫（Kevin McCarthy）宣佈，眾議院將對民主黨籍的美國總統拜登（Joe Biden）開展彈劾調查，焦點包括「濫權、妨礙與貪污腐敗指控」。

麥卡錫星期二（9月12日）宣佈此決定時，指責拜登就其家族的商業交易內容撒謊。白宮發言人伊恩·薩姆斯（Ian Sams）反駁稱，共和黨的指控毫無證據，是「最低劣的極端政治」。

共和黨內極右翼黨員近日施壓麥卡錫，要求盡快開展彈劾程序。知名頑固派，佛羅里達州聯邦眾議員馬特·蓋茨（Matt Gaetz）稱，啟動彈劾調查無異於「嬰兒邁步」，並重申要逼宮麥卡錫。

BBC梳理拜登所面臨的指控，以及共和黨此刻提出彈劾總統的時機問題。

4. 華為新款5G手機橫空出世，中國半導體突破美國封鎖？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 目前各國都在華為沒有正式宣佈手機零件細節時時「拆機解謎」

中國電子巨擘華為在8月底突然「低調」發售新5G智慧型手機Mate 60 Pro ，在全球半導體高科技界引發高度關注。

目前在華為沒有正式宣佈手機零件細節前， 各國科技公司都在「拆機解謎」。多數結果發現，華為新機除了使用了中國半導體龍頭中芯科技研發的麒麟9000S七奈米晶片（芯片）之外，許多測試結果也顯示Mate 60 Pro運作速度可以與最新款的iPhone 5G手機一樣快。該機被認為是迄今為止中國本土技術生產的最先進版本。

許多中國網民及若干官媒認為，該手機從配載的高科技7奈米晶片，到成為首款能與高軌衛星通訊的手機，是華為能夠突圍美國一系列制裁的證明，更象徵著中國半導體「創新自主」的未來指日可待。各地實體門市大排長龍，手機銷售一空。一些分析指，過去因受制裁而備受打擊的華為「起死回生」，為當下不安的中國經濟，注射了一劑愛國主義的強心針。

但是，專家告訴BBC中文，華為此次與中芯國際合作生產的七奈米晶片，距離其他世界前沿晶片設計及代工的對手仍有一段距離。

5. 間諜指控促英重新思考對華立場：英中關係是否再起波瀾

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英國政府面臨壓力，採取更強硬的行動對抗北京，原因是近日英媒傳出，有英國議會研究員被指控為中國從事間諜活動而被捕。

一些英國保守黨資深議員呼籲將中國列為威脅，這一舉措得到了一些內閣部長的支持。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak，辛偉誠）上周末在印度參加G20首腦峰會期間，也對中國的干預提出了擔憂。他又表示，與中國進行開放對話是必要的。