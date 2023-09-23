中國防長下落、網紅李佳琦、港台加密幣風波和本周更多重要故事

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圖像來源，Reuters

中國國防部長李尚福久未露面，在過去一周繼續受到關注。這是否意味著中國領導人習近平遇到了管治困難？

網紅李佳琦質疑直播觀眾，因觀眾認為他推銷的產品昂貴是因為工作不努力。李佳琦的質疑惹怒了萬千網民。這場失言風波意外折射出當前中國經濟面目，又是本周一大焦點。

同樣跟網紅有關係的還有香港虛擬貨幣交易平台JPEX詐騙疑雲，報案受害人超過2000，涉案金額十多億港元，被捕人士中至少包括三名網紅。台灣也有人宣稱為受害人，但損失總額仍待統計。

剛剛過去的一周，BBC中文以上新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，我們帶你一一回顧。

1. 中國軍方高層下落成疑 習近平大權在握還是出了狀況？

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 手握中共兵權的習近平是否在整肅軍隊，受到外界關注。

他們曾受到習近平的信任和青睞。現在，他們似乎正在消失。

近幾個月來，中國多位高級官員的「失蹤」引發了外界的強烈猜測：領導人習近平是否正在展開一場大清洗，尤其是與軍隊有關的人士。

最近一名似乎「落馬」的官員是國防部長李尚福，他已經有幾周沒有在公開場合露面了。

雖然他的缺席起初並未被視為不尋常的訊號，但當一位美國高級外交官指出這一點時，人們開始關注這一跡象。路透社隨後報道稱，曾負責監督中國人民解放軍武器採購的李尚福正因裝備採購問題接受調查。

現在又有新的傳言稱，解放軍的領導機構——中央軍委的一些幹部也正在接受調查。

除了「健康原因」之外，官方幾乎沒有對這些免職做出任何解釋。在信息真空狀態下，各種猜測層出不窮。主要猜測是當局正在打擊解放軍中的腐敗現象。

2. 網紅李佳琦一言得失中國網民如何折射出經濟現實？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 李佳琦被稱為「帶貨一哥」。

「有時候要找找自己的原因，這麼多年工資漲沒漲？有沒有認真工作？」

上周末，被稱為中國直播「帶貨一哥」的李佳琦說出這句話。他當時推銷一款售價79元人民幣的國產品牌花西子眉筆，有觀眾留言評論稱該品牌越來越貴，李佳琦隨即出言反駁。

他的言論登上微博熱搜並惹怒網民，有人留言表示「你掙著普通人的錢，到頭來嘲笑普通人貧窮」，「年輕人躺平擺爛不是因為不想努力不想掙錢，而是沒有機會」，「什麼都在漲，唯獨工資三年不漲反而降，是怪我們沒努力工作嗎？」

一夜間，李佳琦掉粉百萬。這場網絡風波意外地折射了中國經濟下行和青年失業的困境。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中國陝西銅川近日有數十名房地產業主聚集高呼「我們要房子」的口號，他們是全國很多地方出現的被困在爛尾樓中的業主的一員。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中國經濟增速放緩，消費者信心低迷，影響了不少年輕人的結婚計劃。這令婚禮產業商機減少，相關業者收入下降。

3. 涉款十餘億港元 JPEX加密貨幣交易所詐騙疑雲震撼港台

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， JPEX在香港發動了鋪天蓋地的戶外廣告宣傳攻勢。

香港加密貨幣交易平台綠石交易所（JPEX）因有存戶無法「出金」提取存款，引發證券監管部門與警察循「串謀詐騙」方向聯合調查。

香港執法部門先後拘捕11名犯罪嫌疑人，當中至少三人為網絡紅人（KOL）。連日來報案人數持續增加。中國香港警察公布，截至星期五（9月22日）傍晚，共有2265人報案表示受害，涉及金額14億港元（1.79億美元；13.07億元人民幣；57.5億元新台幣）。一名替該交易所代言的台灣網紅表示願意配合調查。

證券監管部門公開表明JPEX並無凖照，但JPEX反指香港特區政府有關部門「誹謗」，並宣稱將「堅定不移地繼續營運」。

數字經濟評論人士對BBC中文指出，執法部門現有搜查手段恐難以阻止不法虛擬金融平台運作，既有法律法規也難以保障儲戶免受損失。

4. 杭州亞運會——新冠疫情拖延一年後開幕在即

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 亞運會耗資超2000億元人民幣，杭州民眾：「這筆錢最好花在老百姓身上。」

在因為新冠病毒病（COVID-19）全球大流行而延期一年後，杭州亞運會定於星期六（23日）開幕。

這是僅次於奧運會的世界第二大綜合性運動會，1.25萬名運動員參賽選手代表的45個國家和地區涵蓋世界60%的人口，以及在種族和文化上極盡多元的社群。

除了全人類普及的游泳、田徑、球類等等傳統奧林匹克項目之外，具有亞洲文化色彩的武術、象棋、藤球、卡巴迪等則成為亞運會特有的競技項目。

此外，電子競技和霹靂舞還在本屆亞運會上首次成為國際綜合性運動會的獎牌項目。

5. 選舉臨近台海兩岸再度過招：經濟示範區與國防報告書

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 獅嶼——台灣福建省金門縣離島。島上插有中華民國國旗，對面高樓大廈是中國大陸福建省廈門市。

距離台灣選出下一屆總統還有四個月，中共統戰系統與台灣國防體系各有動作。

中國國務院頒布新的統戰政策文件，宣佈以福建作為「示範區」，強調以廈門及福州為基地，分別與台灣金門、馬祖兩島接軌。中國國家發改委官員更稱要「爭取早日實現兩岸民眾坐著高鐵輕鬆跨過台灣海峽的夢想」。

台灣國防部公布兩年一度的《國防報告書》，有關中國大陸軍力威脅台灣的討論篇幅比2021年增加近兩倍，並特別提及，中國解放軍海軍計劃於2025年服役的第三艘航空母艦「福建艦」成為台海防務的聚焦點。

台灣智庫「國防安全研究」鍾志東博士向BBC中文分析稱，此次北京頒布的方案該是呼應去年習近平頒布的《台灣問題與新時代中國統一事業》統戰方針，以「地方包圍中央」的戰略施壓民進黨政府。

至於台灣《國防報告書》，鍾志東稱，2023年的報告首次強調「縱深防衛」，「即是將防衛空間從海防邊境延伸到島內領土，強調了『全民國防』的重要性。」

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