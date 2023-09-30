恆大許家印落馬、非法入朝美軍獲釋、馬爾代夫大選的中國因素和本周更多重要故事

58 分钟前

圖像來源，Getty Images

9月最後一周，中國迎來中秋和國慶雙節假期，但是對於房地產巨頭企業恆大和其領頭人許家印而言，卻是可能迎來毀滅性的命運。

許家印在一周內先是傳出被監視居住，後又有正式宣告稱，其因涉嫌犯罪被警方採取強制措施，意味著在試圖「自救」兩年後，恆大的超巨額債務以及由此牽涉的廣泛問題，還是令許家印的「帝國」即將迎來悲劇性的終局。

另一方面，此前因非法闖入朝鮮境內而被扣押的美軍二等兵特拉維斯·金在周三被平壤「驅逐」，回到美國。美方稱這是兩個多月「密集外交」的結果。

馬爾代夫將迎來大選，但是這場選戰背後，卻是中國與印度的一次有關地區影響力的角力。

BBC曼谷分社還親赴柬埔寨，了解當地企業在「一帶一路」倡議下推行的項目，在中國經濟出現危機之際將何去何從。

剛剛過去的一周，BBC中文以上新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，我們帶你一一回顧。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 恆大危機加劇中國房地產市場動蕩

1. 恆大「爛尾樓」何去何從？

延宕兩年的恆大集團「爆雷」大戲，迎來高潮一幕——9月28日晚間，在香港上市的中國恆大集團發佈公告稱，公司董事局主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施。與許家印一同被調查的還包括恆大的多名高管。

2020年中國逐步收緊對房地產行業的信貸政策，次年，高槓桿率運行的多家房企陷入資金鏈斷裂的危機。而恆大的規模最大，負債2.43萬億，負債率為132.6%，已經資不抵債，陷入破產邊緣的境地，並留下數百萬的「爛尾樓」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 恆大總裁許家印2016年在香港參加年度財報發佈會

2. 「一帶一路」下的「中國租界」：柬埔寨七星海特區幕後的中國企業

圖像來源，BBC/Jonathan Head 圖像加註文字， 有12個村莊的居民因為七星海項目流離失所，包括索姆·緹的一家。

柬埔寨積極響應中國的「一帶一路」倡議，該政策由中國國家主席習近平提出，旨在把中國建設和投資的基礎設施擴展到世界各地。這當中很多是有效益的，也有很多投資顯得投機、倉促和規劃不當。

柬埔寨七星海特區是「一帶一路」的重點項目之一，被一些人稱為「中國式殖民地」，反映了洪森政權與中國政府及企業千絲萬縷的利益交織。BBC記者深入當地，發現隨著中國經濟出現危機和資金鏈斷裂，該項目已經近乎停滯，但對當地居民和環境的影響難以逆轉。

3. 美國就被扣押公民與朝鮮談判，難度有多大？

圖像來源，Reuters

今年7月從韓國非法闖入朝鮮的美軍二等兵特拉維斯·金（Travis King）於周三（9月27日）被平壤驅逐，現在由美國扣押。

這位23歲的偵察專員於7月非法越境，朝鮮官媒曾稱，他逃離美國是因為受到「不人道對待」和種族歧視。

周三，朝鮮官方媒體稱，依據該國法律對金進行驅逐出境，但未透露具體細節。

美國官員指，經過數月的「密集外交」後，金士兵已經回到美國人員手中，並與家人取得了聯繫，並在美國時間周三稍後抵達美國本土。

對於這場獲釋行動的細節和之後的影響，目前尚未清楚。BBC記者切爾西·拜利（Chelsea Bailey）對這場長達兩個多月的談判過程進行探討解讀。

4. 馬爾代夫大選為何成了中印角力的「戰場」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在前總統亞明（左）任內，馬爾代夫與中國走得更近，並加入了習近平的「一帶一路」倡議。

馬爾代夫素以其原生態海灘、珊瑚礁和多樣化的海洋生態著稱，是你最不可能想象會展開地緣政治對抗的地方。

這個由大約1200個珊瑚島和環礁組成的印度洋中心島國，將於9月30日見證現任總統易卜拉欣·穆罕默德·薩利赫（Ibrahim Mohamed Solih）和反對派候選人穆罕默德·穆伊祖（Mohamed Muizzu）之間的決選。

但是，此次投票選的其實還有印度和中國。

這兩個國家都試圖加強自己在這個島國當中的存在，這些島嶼地處戰略位置，處在繁忙的東西方航運線上。

馬爾代夫的兩名總統候選人一直在上天下海地穿行在這些島嶼中間，爭取選民的支持，而他們又各自代表背後兩個不同的亞洲大國。

5. 烏俄戰爭：盟友自顧不暇，烏克蘭如何面對空前外交挑戰

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 而即將舉行的波蘭、斯洛伐克和美國等盟友的大選正在讓情況變得更加混亂。一些候選人正在優先考慮國內問題，而忽略了對烏克蘭的軍事支持。

即將舉行的波蘭、美國等盟友的大選正在讓情況變得更加混亂。一些人正在優先考慮國內問題，而忽略了對烏克蘭的軍事支持。

跟美國相比，加拿大的問題容易處理多了。加拿大總理賈斯汀·特魯多已經承諾，「只要需要」就將繼續支持烏克蘭對抗俄羅斯的入侵，並在加國得到了跨黨派的支持。