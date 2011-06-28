圖片版權 AFP Image caption 溫家寶不滿英國的人權說教

星期二的英國各大主要報紙都報道了中國總理溫家寶訪問英國的消息。

《獨立報》的報道說，溫家寶警告英國首相卡梅倫，不要在人權問題上對中國指手劃腳、對中國進行說教。

文章說，中英在溫家寶訪英期間簽署了24項商貿合同，總價值高達14億英鎊，涵蓋銀行、採礦、石油和天然氣等等。

《金融時報》的報道說，雖然中英簽署了巨額的商貿合同，但當卡梅倫批評中國的人權紀錄，並呼籲中國應該允許更大的政治自由的時候，溫家寶則表示英國應該停止在人權問題上向北京說教。

溫家寶表示，在人權問題上中國和英國應該相互尊重對方，尊重事實，平等對待雙方。他還說，中英雙方應該加強更多的合作，通過對話來解決分歧，而不是指責中國。

利率上漲恐引發房產回收浪潮

《衛報》星期二頭版的一篇文章說，英國一些資深銀行家警告，如果英國利率上調的話將會引起英國房屋抵押貸款人由於付不起帳單而導致房產被收回的浪潮。

文章說，目前英國的一些借貸機構對那些償還房屋抵押貸款有困難的人已經太遷就了。如果一旦英國的利率上調的話，則會導致大批償還房屋抵押貸款困難的人士失去其房產。

英國目前的銀行利率為0.5%， 這一利率已經維持了兩年。但國際銀行監管機構說，英國銀行不久將不得不提高利率，以抑制通貨膨脹。

圖片版權 BBC World Service Image caption 英國畢業生的求職競爭激烈

一職難求

英國83個畢業生爭奪一個空缺是《獨立報》頭版周二的大標題。

文章說，英國畢業生申請每一個職位的人數自從2009年增加了一倍，真可謂僧多粥少。

文章說，英國大學畢業生的就業市場已經連續三年飽和。儘管最新的數據顯示，目前就業職位有緩慢的增加。

英國一些大公司的一個職位就能收到平均83份的求職申請，有些更知名的公司則是平均150人競爭同一個空缺。

文章說，這也是英國雇主所收到的求職者簡歷的最高紀錄。因此，英國畢業生所面臨的職位競爭比以往任何時候都激烈。

罷工將導致學校關閉

《每日電訊報》頭版報道了英國一些公共部門就養老金問題即將在周四（30日）舉行大罷工，屆時將會導致許多學校被迫關閉的消息。

報道說，一些學校受到工會的壓力，令他們在罷工這一天關閉學校。

報道還指出，有人指責英國教師聯合會利用「威嚇」手段，命令一些學校關門罷課。

這些工會告訴校方領導，如果他們不停課，可能會違反就業法，還可能會引發健康與安全等問題。