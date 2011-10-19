报摘：网络战争· “桃色陷阱”·经济“软着陆”

2011年10月19日

圖像來源，SPL 圖像加註文字， 蚊子傳播瘧疾，每年奪走80萬人性命。

《衛報》的頭條新聞報道，科學家首次製成瘧疾疫苗，可以挽救千萬人性命。

報道說，科學家看到大規模試驗的數據之後，「喜極而泣」。

該報說，在非洲7國進行的首次大規模試驗數據顯示，新疫苗可以把瘧疾的風險減半，可以挽救數以百萬計的兒童生命。

這次最大規模的瘧疾疫苗研究，有來自布基納法索、加蓬、加納、肯尼亞、馬拉維、莫桑比克和坦桑尼亞等七國15460個嬰幼兒參與。數據顯示，疫苗大量減少疾病蔓延。

該報說，瘧疾每年奪去80萬人性命，大部分是5歲以下的兒童。

英網絡戰將「先發制人」

英國銷量最大的小報《太陽報》報道，英國外交大臣黑格首次向全世界明確指出，英國已發展新武器應付網絡戰場的攻擊。

在該報的獨家訪問中，他說他不能保證有能力抵抗對重要設施，例如水、電設施和空中交通控制等的重大網絡攻擊。

不過，黑格說：「我們將會盡我們所能在各方面加強防衛，不但阻擋攻擊，還要知道防範將要來臨的攻擊。」

報道說，他沒有講述英國新電子戰武器的組成，只是說：「世界將要猜想。」

該報說，這是網絡攻擊首次成為國防檢討的首要問題。

「桃色陷阱」

這是一起懷疑俄羅斯女特工色誘英國議會議員，以搜集情報和影響施政的案件。

英國媒體報道，一名俄羅斯女研究員接受她的上級指示，與一名英國議會議員發展性關係，之後成為了俄羅斯情報機關在英國議會的耳目。

《泰晤士報》說，26歲的卡蒂亞·扎圖利韋特與65歲的自由民主黨議會議員麥克·漢考克發展關係，長達4年時間。漢考克2006年在聖彼得堡一個會議上結識了在當地學習的扎圖利韋特。

報道說，2008年，扎圖利韋特成為了漢考克的研究員，協助他在議會國防委員會、議會多黨俄羅斯問題研究小組以及他在樸次茅斯選區的工作。

《衛報》說，這名俄羅斯女子擁有英國議會的通行證，並有機會接觸敏感的國防文件。當局說，她甚至協助漢考克撰寫議會提問。

《泰晤士報》的報道援引英國政府昨天表態說，她被吸收作為俄羅斯特工之後，被指派以漢考克為目標，因為「他的私生活和婚外情指稱讓他成為容易受到攻擊的目標」。

扎圖利韋特正在對被驅逐出境提出上訴。她被指控利用在議會的身份「進行違反國家安全的工作」。

扎圖利韋特否認她為任何情報機構工作，也沒有建議漢考克在議會提出有關國防方面的問題。

《衛報》說，這名俄羅斯女子指對她的指控很荒謬，但承認曾經與一名北約官員、一名荷蘭外交人員和一名聯合國高層人員發展過關係。

《泰晤士報》報道說，英國政府向上訴委員會指出，扎圖利韋特多次在倫敦會見來自俄羅斯駐英大使館的間諜「波利斯」。

報道說，扎圖利韋特去年12月被扣留，內政部對她發出驅逐令。此外，一名俄羅斯外交人員被英國外交大臣黑格以「有明顯證據」進行間諜活動而驅逐，居信他就是「波利斯」。

中國經濟「軟著陸」

《金融時報》報道，中國飛速發展的經濟開始放緩，第三季度降到了兩年多以來最緩慢的速度，不過，這個速度還是在中國政府主導的軟著陸的軌道上，但是已經引起全球投資者不安。

報道說，中國的國民生產總值在第三季度與去年同期比較增長9.1%，低於第二季度的9.5%，也是2009年以來的最低增長。