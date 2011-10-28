圖片版權 BBC World Service Image caption 歐盟急切關注中國拯救金規模

今天英國各報較關注中國的故事。

歐盟急切關注中國拯救金規模

《金融時報》星期五（28日）頭版頭條文章說，中國極可能向歐元區貢獻拯救基金，但是投資的規模則取決於歐盟是否能達到某些條件。

報道引述中國央行貨幣政策委員會的現成員李稻葵和前成員餘永定的話說，中國對歐元區的任何支持，都決定於歐盟其它國家作出多大的貢獻，而且北京必須得到對中國投資安全的保證。

此前歐盟領導人就解決已有兩年之久的主權債務危機達成協議，其中包括對歐洲各銀行進行資本重組，迫使它們接受所持的希臘債務減少50%，提高歐洲金融穩定基金的力量。

文章說，市場對此的反應積極，標凖普爾500指數上升了3.4%，是自1974年10月以來最大的月度漲幅。富實全球股票指數上升4.1%，是2010年5月以來漲幅最大的一天。

歐元兌美元的匯率則上漲百分之二以上。

歐洲金融穩定基金的負責人雷格林周四晚抵達北京，與中國高層官員商討中國向歐元區提供拯救款的問題。

中國的外匯儲備有3.2萬億美元，其中約四分之一據信是歐元資產。有分析人士預測，中國可能向歐洲提供500億到1千億美元的救助，如果各項條件都符合中國的要求，高於1千億也不是不可能的。

文章說，中國可能提出的條件之一，就是中國提供的援助資金必須至少有部分以人民幣計價，這樣能保護中國的投資不受因匯率波動帶來的損失。中國購買的歐元計價的債券，在還款時，借貸方將補償匯率變動帶來的人民幣幣值的損失。

文章還引述李稻葵的話說，北京政府還可能會要求歐盟領導人不要批評中國的貨幣政策。

歐洲如此急切的關注中國貢獻拯救資金的規模，顯示了中國在國際舞台上有越來越大的影響。文章說，許多中國人認為，歐元區危機向中國提供了一個展示全球公民意識和責任的機會。

中國高鐵投資驟減

圖片版權 Reuters Image caption 中國高鐵模型

《金融時報》內頁還有一篇關於中國的大文章，談中國的高速鐵路發展計劃受挫。

文章說，中國此前用巨款投資，大力推動高速鐵路發展計劃，現在高鐵的投資卻突然被踩了緊急剎車，使整個鐵路系統受重創。

文章引用中國中鐵隧道集團副總工程師王夢恕上周接受中國官方媒體採訪時的話說，資金短缺造成了全國一萬多公里鐵路建設工程停工，六百萬鐵路工人的工資成問題。

中國高鐵在溫州動車追尾事故之前，曾給中國帶來巨大的民族驕傲。中國從2007年才開始運行高鐵，僅4年就建成全球最大的高鐵網絡。

中國原來的高鐵發展計劃，是到2020年，把全國的高鐵路程翻一倍，但是現在突然停止投資，使這一計劃大受打擊。據中國官方統計數據，到今年9月底，鐵路投資減少了19%。

文章說，導致資金短缺的主要原因之一，是鐵道部的巨額債務使投資者擔憂，另外溫州動車追尾事故不僅導致市場減少對高鐵的信心，也導致旅客量尤其是高鐵的乘客數量大幅下降。

中國網上嚴打無法阻止探望陳光誠

《每日電訊報》今天（28日）國際版頭條以「盲人維權者的光芒照亮了中國黑暗的角落」為標題的長篇文章，揭露探望陳光誠的人遭毆打。

該報記者Peter Foster在文章中說，10月26日，在山東臨沂東師古村附近的一個派出所，他親眼看見前去探望陳光誠的30歲的王雪臻女士被警察狠狠地打耳光。

文章說，盲人維權者陳光誠被軟禁的東師古村，現在吸引了中國各地的維權活動者，反對在這個黑暗角落進行的違法行為。

近來有越來越多的人權活動人士前往東師古村探望陳光誠，但全都被埋伏在村口的保安人員抓住，有的被毆打，有的被關押。

王雪臻是被毆打的探望者之一。她被從派出所放出之後，立即通過微博告訴網友她的遭遇，引起網上的廣泛支持，當天晚上，一家亞洲電視台還播出了她的遭遇。

文章說，微博的力量和速度使中國當局警覺，本周三已經宣佈了以「維穩」為由，責成地方管理部門依法懲處在網上「製造和傳播謠言者」。

實際上中國的網絡控制已經非常嚴厲，但人權活動者仍然在網上尤其是微博上發佈號召，「自發探望陳光誠行動」就是號召力最大的之一。

多年從事計劃生育維權活動的陳光誠被當局關押四年多，去年9月刑滿獲釋後，和妻子一起一直被地方當局軟禁在家中。

文章引述同樣被東師古村的保安趕走的網友郭峰的話說：「這就像一場比賽，如果網友不堅持下去，就意味著他們（當局）勝利了。」

網友們在網上為陳光誠5歲的女兒陳克斯募集了5千元人民幣。王雪臻到學校前等她下課，凖備把捐款交給她，但被便衣警察告知，沒有一個叫「陳克斯」的學生，而所有應該下課的學生也都被關在教室裏。

文章最後引用和王雪臻一起前去探望陳光誠的李建軍的話說，中央政府想要掩蓋陳光誠事件，但那麼多網民和公民記者在講述實情，現在即使用毆打的手段，也起不到掩蓋和威脅的目的了。