英国报摘：现在仍有人想加入欧元

2011年11月11日

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 巴塞斯庫星期四（11月10日）正在柏林訪問

《獨立報》星期五報道說，歐盟大幅下調2012年歐元區經濟增長預測，使歐元區經濟早日結束債務危機的希望受到沉重打擊。

報道說，歐盟委員會把2012年歐元區經濟增長預測從1.8%下調到0.5%。

報道引述經濟分析人士的話說，經濟增長速度的下降，特別是深受債務危機困擾國家經濟增長速度的下降，使得決策者更難繼續維持歐元區的穩定和統一。

但是《獨立報》的報道說，即便在這樣的情況下，還有人希望加入歐元。羅馬尼亞總統巴塞斯庫重申了羅馬尼亞希望加入歐元的立場，但是他在表達上述立場之後說，「請不要笑。」

法國擬強化歐元區國家聯盟

《每日電訊報》星期五報道說，法國正在擬定有關建立一個歐元區國家組織的計劃，這可能會嚴重影響現有的歐洲聯盟的地位。

按照有關計劃，這個歐元區國家組織將擁有自己的條約、議會和總部，成為一個正式的聯盟中的聯盟。

報道說，人們擔心這會嚴重削弱英國在歐洲的影響力。英國首相卡梅倫據報正在擬定緊急方案，避免英國被迫順從新的歐元區集團作出的決定。

報道說，法國和德國目前希望以新的稅收和法律措施加強歐元區國家之間的聯盟，以避免其成員國未來過度借貸和過度支出。

艾未未稱給他捐錢是民主舉動

《泰晤士報》星期五（11月11日）刊登了記者劉易斯在北京專訪中國異議藝術家艾未未的報道。

記者在早上8點30分見到了艾未未，地點是這位藝術家在北京的畫室。按照記者的描述，高牆把這座建築和花園圍起來，同周圍的街道分開。

報道說，在面臨稅務部門追稅和罰款要求的情況下，過去7天艾未未得到的捐助「借款」已經超過700萬元人民幣。

艾未未對記者說，每項捐款都是一張投票。在中國，走向民主的任何舉動都是一項藝術。

他還說，借給他錢的人既有老年人，也有年輕人，他們這樣做是為了顯示自己的力量和意願。

艾未未說，「借給我錢的普通中國人說，他們終於有了一個支持艾未未的方式。人們一直考慮怎麼才能支持艾未未，稅務局給了他們一個機會。這是一種民主的形式，人民喜歡，政府不喜歡。」

《泰晤士報》記者在報道中說，現年54歲的艾未未每天只在上午工作，中午過後的時間用來陪自己兩歲的兒子。兒子是他認為自己的生活「寶貴而不能毀掉」的主要原因之一，這也似乎說明為什麼他在批評當局的時候往往不會越過自己小心劃定的界限。

艾未未對記者說，「他們在我被拘押的時候警告我，我可能被關10年。當然，你得相信他們。」

報道說，不論艾未未得到什麼樣的支持，他需要支付追稅和罰款的下星期二最後期限就要到了。但是，如果支付罰款，又意味著認罪。

報道援引艾未未律師的話說，現在支付追稅款和罰款，有利於今後的上訴。

劉易斯的報道說，艾未未在採訪過程中用手機接了一個電話，做了一個簡短交談。他隨後告訴記者，「是警察，他們求我付款。他們說「付款吧，付一點也行。」他們肯定受到了很多壓力。」