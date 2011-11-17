圖片版權 AP Image caption 在今後5年到10年期間，人民幣對美元構成挑戰並非不可想像

美國國會的一個獨立委員會說，中國人民幣可能在十年內對美元的國際統治地位構成威脅。

《金融時報》報道，美中經濟和安全審查委員會周三發表年度報告說，中國正做出努力，擴大人民幣國際化，並且在許多領域取得了成功。

報告說，在今後5年到10年期間，人民幣對美元構成挑戰並非不可想像。報告還說中國在國內市場繼續發揮干涉作用，例如對國企補貼和保護，制定規則強迫外國投資者轉讓技術，將政府採購局限於中國公司。

在過去幾年，中國利用香港作為試驗場，在國際交易當中放鬆人民幣使用。中國還大力控制跨境資本流動，同時官員管制外匯市場，壓低人民幣。

一家在華盛頓的智庫估計人民幣對美元被壓低了24%，匯率問題再次成為美國的主要政治議題。

美澳防務

《獨立報》報道了美國加強在澳洲的軍事存在的消息，報道提出美澳安全協議是否是為了遏制中國在海洋的主權要求。

報道說，中國對整個南中國海都有主權要求，而南海距離澳洲北部很近，比南海距離美國在日本和韓國的基地更近。美軍加強在澳洲北部的部署加強了美國對南海地區出現緊急情況的反應能力。

安全分析家說，美澳安全協議反映出美國的戰略調整，即從中東地區和反恐戰爭中抽身，把注意力轉向了亞洲。

《每日電訊報》報道說，奧巴馬決定向澳大利亞派駐2,500名美軍，表示美國不懼怕中國。

《衛報》報道說，中國對美澳的軍事部署計劃表示不安。

自焚、艾未未

《每日電訊報》報道了20年前天安門事件後天安門廣場發生的第一起自焚抗議事件。報道說，一名中國男子在天安門廣場自焚抗議，《每日電訊報》的一名讀者在10月21日目睹並且拍攝了自焚經過。

目擊者說，那名男子在目擊者兩米遠的地方點火自焚，但附近的警察迅速從摩托車上取下滅火器滅火。報道說這名42歲的男子來自湖北省，他對民事法庭判決不滿而採取自焚手段抗議。

幾家英國報紙都報道了中國異議藝術家艾未未稅款爭議的消息。據《每日電訊報》報道，艾未未說他對抗中國的稅務當局是一個揭露中共政權的機會。

中國的「普京」

《每日電訊報》報道了在中國安徽省的一個農民長得很像俄羅斯總理普京。這位48歲的農民的照片被許多中國媒體發表。他村子裏的鄰居都管他叫「普京哥」。

在安徽省龍咀村這位名叫羅元平的貧窮的農民仍然單身，他希望他的名氣能夠給他帶老好運。

羅元平的長相酷似普京最先引起一家地方報社的記者的注意。村民們為當地出了名人而感到高興。

據說報道發出後， 「俄羅斯之聲」廣播電台和《論據與事實報》等俄多家媒體網站均轉載了這篇報道，哈薩克斯坦和阿塞拜疆的網站也報道了這個消息。

俄羅斯網民有人說中國的「普京哥」確實像俄羅斯的普京總理，「所有臉部特徵」都很 像，有人說那是曬黑後的普京。還有俄羅斯網民則戲稱，應該在中國再找一個「梅德韋傑夫」。