圖片版權 AP Image caption 在阿富汗也同時出現了塔利班向政府投誠的報道

英國《泰晤士報》星期三（2月1日）報道說，北約的一份秘密報告顯示，阿富汗塔利班在說服越來越多的政府軍投誠的情況下確信，他們的勝利已經「不可避免」。

報道說，北約這份秘密報告的主要根據是對塔利班被俘人員的大約27000次審訊的紀錄，這些紀錄提供了有關塔利班內部運作的重要信息。

報告說，阿富汗政府繼續聲稱他們會保持戰鬥力，但是許多政府人員已經秘密同塔利班接觸，為自己在塔利班一旦取勝的情況下留下後路。

塔利班被俘人員的口供顯示，塔利班正在一些地區有意地緩和自己的暴力行動，以此促進北約部隊的盡早撤離，同時努力同取而代之的當地政府談判，並達成協議。

《泰晤士報》的報道說，北約的秘密報告描述了一個平行存在的塔利班政府，並且就阿富汗戰爭的發展方向以及2014年以後阿富汗政府軍控制局面的能力提出了嚴厲質疑。

中國工人連遭綁架

英國《金融時報》星期三（2月1日）報道說，三天時間裏在非洲發生兩起中國工人遭受綁架的事件，向中國政府發出警訊。

中國國家電視台星期二援引中國駐開羅大使館官員的話說，受雇於一家建築公司的二十多名中國工人在埃及西奈半島遭當地人綁架。

綁架者要求目前執政的埃及軍事當局釋放由於2004年發生的炸彈攻擊而遭到拘押的5名當地人。

在埃及前總統穆巴拉克被趕下台之後，埃及軍政府曾承諾釋放這些人，但是始終沒有兌現承諾。

《金融時報》的報道說，就在西奈半島綁架事件發生前的周末，29名中國工人在蘇丹被反叛力量綁架。

報道說，這些綁架事件提醒人們，中國向新興市場的迅速滲透讓越來越多的中國公民生活和工作在危險環境之中。

報道引述一位中國學者的話說，中國同非洲國家以及阿拉伯國家之間的摩擦正在迅速增多，主要內部原因是中國只關心經濟發展以及不干預的外交政策，主要外部原因是西方媒體提出的中國在亞非拉實行新殖民主義的批評。

與此同時，中國工人在非洲連遭綁架的消息也引起中國公眾的不滿。《金融時報》援引一位中國網友的話說，中國給人的印象就是好欺負，中國政府沒骨氣。