圖片版權 AP Image caption 防暴警察在成都街頭巡邏（1月31日）

英國《衛報》周一（13日）在頭版刊登記者實地報道，中國武警處於高度戒備狀態，隨時凖備用警棍、半自動武器和滅火器阻止藏人舉行反政府抗議。

該報記者喬納森·沃茨穿越雪山和平原，開車奔波10個小時後來到四川阿壩。

記者在阿壩的主幹道上看到，每隔20米就能看到戴著紅色臂章的中國警察或者官員在戒備，防止出現抗議。幾十名武警守在商店和餐館門外面。

報道說，在阿壩格爾登寺，消防車上的中國軍警警惕注視著每一名前來朝聖的信徒，生怕他們自焚。

這些景象是外人很難看到的，因為中國當局用了很大力量阻止任何人進入阿壩，並封禁了互聯網和手機信號。

在過去的兩年內在藏區自焚的23名僧侶和尼姑中，有超過半數發生在阿壩。

就在兩天前，阿壩四窪庵的19歲尼姑丹珍曲增自焚。

報道說，上個星期，四川省省會成都，配備滅火器的防暴警察在主要購物中心戒備。在該市的藏族社區，每隔幾十米就停有一輛警車，令很多人感到威脅。

報道引述《西藏日報》最近的文章說，下個星期藏歷新年到來之際，西藏自治區黨委書記陳全國已經要求黨員幹部以臨戰狀態維持穩定，嚴防分裂活動。