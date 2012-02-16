英国报摘：美中必须求同存异

2012年2月16日

圖像來源，AP 圖像加註文字， 有輿論視習近平此行為向世界自我介紹之旅

英國報章周四（16日）的頭版消息各有不同，而在內頁繼續刊登有關中國國家副主席習近平訪美的分析報道。

《國際先驅論壇報》署名Edward Wong及Mark Landler的文章說，美國、尤其是奧巴馬總統近幾個月對中國的語氣愈來愈強硬，現在拜登副總統向習近平展示從侵犯知識產權到人權的「一張長長的不滿名單」，這反映了美國大選年的背景。

「在兼顧國內政治關注以及與未來中國領袖建立關係之間取得平衡，是永久的難事。」

《金融時報》社論說，習近平呼籲東道主停止把「經濟議題政治化」，反映出他了解美國在大選年的反覆無常。

「對奧巴馬來說，明確的一步是不再在雙邊投資協議方面拖著腳步，無奈他受制於美國大選情緒，這是可惜的。如果雙方能在這方面達成協議，不僅能緩和美國商界對華的保護主義，還可以造就雙方未來更多合作。」

《每日電訊報》Peter Foster從華盛頓撰文分析，「中國的新領袖享受了美酒佳餚，還同時收到了警告……奧巴馬謹慎地照顧了習近平的面子，但這遠遠不是示弱。」

「中國的反應是要求更多的時間和了解，但中國的新領袖將發現無論在本國或國外，這兩方面都缺乏。北京一名高級黨幹部形容中國目前的情況好像籃球明星姚明，他在少年時常因為個子高大而被誤為是成年人。」

文章結尾說，或者中國真的像個少年人，這一刻憤怒地要求得到平等對待和尊重，隨後被要求盡其義務時卻乞求通融過關。

《衛報》Timothy Garton Ash評論文章說，現在的中國看來已是真正的集體領導，比較蘇聯更甚。習近平成為領導人之後面對多重的牽制。

「美國和中國必須為21世紀國際秩序凖備好對話，在維護各自的價值觀之際尋求共識，求同存異。」

英國消息

今天的頭條新聞包括：《泰晤士報》報道，英女王伊麗莎白二世就維護宗教在社會上的角色做出最有力的發言。

《獨立報》報道，英國失業率上升至23年新高，婦女和年輕人最受影響。

《金融時報》報道，瑞士銀行就操控銀行同業國際借貸利率調查，暫停了一些高級交易員的職務。