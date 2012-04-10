圖片版權 BBC World Service Image caption 歐洲經濟衰退對中國出口造成衝擊

英國《金融時報》周二（10日）發表文章說，中國政府最新發佈的數據顯示，3月份中國貿易重返順差，但是匯豐銀行的統計結果卻幾乎相反。

報道說，中國政府周二發佈的數據顯示，3月份中國採購經理人指數為53.1—這是一年來的最高水平。

與此同時，匯豐銀行的數據顯示，3月份中國採購經理人指數下跌到48.3。

採購經理人指數高於50意味著製造業有所增長，低於50則意味著製造業萎縮。

文章引述一名不願意透露姓名的中國企業高管表示，很明顯，中國經濟增長正在放緩，情況是否會惡化取決於三個因素，即歐洲、國內房地產市場、以及政府大力投資基礎設施建設。

報道說，儘管目前中國製造業對出口的依賴要少於2008年經濟危機時的情況，但是，仍然仰仗於貿易的增長。

很多專家認為，作為中國最大的出口市場，歐元區經濟衰退威脅到中國今年貿易。

文章說，一些經濟學家確信，北京今年將會重覆2008年的刺激經濟政策—儘管規模稍小—放鬆貨幣政策，並通過投資基礎設施刺激經濟。

與此同時，中國政府已經把年度經濟增長預期下調到7.5%—7年來首次低於8%。

報道說，中國預計將於本周五（4月13日）公布今年第一季度GDP數字，有望比去年同期增長8.4%。

文章引述清華大學經濟學家袁鋼明表示，依照中國的經濟模式，政府只能通過緩和貨幣政策和投資基礎建設刺激經濟，但是今年並沒有採取這些措施的可能性，因為「所有的資源都在兩年前用完，基礎建設過了頂峰，貨幣政策已經緩和」。

報道說，匯豐銀行的數據可能比中國官方數據更接近事實。