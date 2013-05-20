英媒：中國黑客，愛國者還是盜賊？

Image caption 文章說，把中國想像成一個組織精密、中央控制的網絡攻擊機器是錯誤的。攻擊更多的是來自隨機的犯罪分子。

《金融時報》發表分析說，在外界指責中國政府組織網絡攻擊的時候，更大的威脅來自眾多的犯罪分子對缺乏保護的網絡的肆意攻擊。

《金融時報》的文章說，西方政府仍在繼續猛烈抨擊北京，指責中國政府在操縱針對全球的極富攻擊性、組織縝密、通盤考慮的網絡攻擊，目的是為了獲取商業和軍事機密。

攻擊來自哪裏

文章說，美國發誓要對操縱網絡間諜和攻擊的國家採取嚴厲行動。五角大樓公布的《中國軍事與安全態勢發展報告》中說，世界各地在2012年發生的電腦網絡系統入侵事件中，有跡象顯示，其中一些攻擊是直接來自中國政府和軍方。

這是美國國防部第一次點名指控中國政府和軍方在幕後策劃了針對美國的網絡攻擊。

但是，《金融時報》的文章說，把中國想像成一個組織精密、中央控制的網絡攻擊機器是錯誤的。

現實是，攻擊更多的是來自隨機的犯罪分子，發動網絡攻擊的目的是為了盜竊、敲詐或盜取商業情報。

文章引述中國網絡安全專家的話說，中國激烈的商業競爭使得網絡攻擊成了公司之間較量的重要工具。

黑客「人才濟濟」

《金融時報》的文章說，中國的網絡攻擊已經成了日益興旺的地下經濟。網絡犯罪分子從盜竊現金等有形的資產，到「劫持」網絡服務、出售網絡攻擊軟件等，無處不在。

文章引述中國網絡安全專家的據估計，2011年，網絡攻擊給中國經濟造成的損失超過53億人民幣，受影響的網絡用戶超過一億人，受影響的網站超過一百萬個。

文章說，中國非法網絡經濟的動力是中國的黑客「人才濟濟」。

中國在90年代與世界聯網後，隨即出現了第一代黑客。

但文章分析說，早期的黑客主要是在中國與其它國家外交關係緊張時攻擊它國的網站，比如中國駐貝爾格萊德使館1999年遭美國軍機轟炸。

文章說，西方專家把注意力集中在這些「愛國黑客」身上，認為他們是中國政府和軍方招募的目標。

但中國網絡界人士則認為，早期的黑客大部分轉變成做網絡安全生意、設立了自己的網絡安全諮詢公司。

薄弱的安全保護

《金融時報》的分析說，中國一方面有世界上最龐大的黑客隊伍，而另一方面，在追蹤和對抗網絡攻擊上，中國遠遠落後於美國和其它西方國家。

文章說，西方市場上針對網絡的攻擊導致的對網絡安全的大規模投入，在中國還沒看到。

文章警告說，政府和公司要防範的，不僅是來自國家操縱的攻擊，更是來自利慾熏心的網絡罪犯。