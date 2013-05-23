英媒：英國恐難挫敗伍利奇襲擊事件

Image caption 一名女士面對拿著長刀的襲擊者

倫敦伍利奇區（Woolwich）發生的恐怖襲擊事件成為周四（5月23）各大報紙的頭條。

英國《衛報》說，反恐和安全部門擔心，可能無法挫敗類似伍利奇事件的襲擊：襲擊出人意料、攻擊者沒有進入安全人員視野、襲擊的方式也很直接——這些都讓防範難以奏效。

文章說，英國國內安全部門MI5和倫敦警察署近年一再警告，受阿富汗和伊拉克戰爭的影響，一些本土英國人極端化。

文章說，現場一名拿著刀的人衝著電視攝像機的一番講話是「典型的基地組織口吻」。

《每日電訊報》則引用這個人的話作頭版標題《「以眼還眼、以牙還牙。我們將一直戰鬥，直到你們不再惹我們。」》

文章說，這是倫敦2005年「7·7爆炸案」以來的首次恐怖襲擊，襲擊者試圖砍下士兵的頭顱。英國首相卡梅倫譴責這一「恐怖」事件，表示英國人民不會屈服於恐怖。

該報的另一篇文章說，英國面臨「新一代的伊斯蘭極端分子，幾乎無法探測到他們」。

文章說，這類人是自發的瘋狂者，他們通過互聯網變得極端，受到基地組織的鼓舞，無需恐怖組織的指揮而展開行動。

《每日電訊報》還報道了英國右翼組織「保衛英格蘭陣線」（England Defence League）在襲擊發生後舉行反擊抗議，並襲擊了清真寺，警方逮捕了兩人。

Image caption 市民前往事發地點獻花

《金融時報》說，倫敦警長敦促市民保持冷靜，對事件作出「適當反應」。

報復

文章說，襲擊發生地點附近是英國皇家兵團以及一個儀仗兵團的駐地，安全專家們現在關注的問題是，襲擊者是否有更龐大的網絡。

現在還不清楚英國是否會調整威脅預警級別，2011年7月後，英國將級別從「嚴重」(severe)調低至「較嚴重」（substantial），至今未變。

《泰晤士報》引述目擊者說，起初以為發生了車禍，後來發現車裏下來的兩人走到被撞倒的一人身旁，用砍肉的大刀對著受害人亂砍。

目擊者說，幾名女士試圖圍護著倒地的這名士兵，襲擊者稱只能讓女士靠近死者。

目擊者說，行兇者顯得很「自豪」，他們沒有逃跑的意思，反而對著攝像機講話，而且要求圍觀者拍照。

《泰晤士報》的評論文章說，基地組織現在改變策略，他們更傾向於在海外灌輸和鼓舞，而不是招兵買馬到訓練營接受訓練。

文章說，互聯網成為「單獨行動者」極端化的一個重要工具，他們下載了很多極端化的宗教宣講、加入到聖戰組織的聊天室、從網上獲取炸彈的製造方法、閱讀極端組織的刊物。

文章說，從阿富汗返回的英軍日益成為極端分子襲擊的目標。

《獨立報》說，遇害士兵來自皇家燧發槍手團（ Royal Regiment of Fusiliers），該兵團正在阿富汗服役。

文章說，伊斯蘭極端分子已多次威脅要砍掉英軍士兵的頭，報復英軍參與伊拉克和阿富汗戰爭。六年前，一批在伯明翰的巴基斯坦裔英國人就計劃襲擊，結果被判終身監禁。