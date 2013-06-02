英媒：英國要繁榮必須依靠中國

2013年6月2日

圖像加註文字， 伯恩認為英國必須把目光朝向東方，而東方就是中國。

星期天（6月2日）的英國報章刊登在野工黨影子內閣就業及退休保障大臣伯恩的文章，強調英國必須與中國合作，以保障英國自身的經濟繁榮。

他說，德國與中國之間正談論著「特殊關係」，而歐洲對華出口總額中將近一半是來自德國。反觀英國，儘管英鎊匯率自2007年以來大幅貶值，出口增長也只有最多2%。貿易不但沒能成為英國經濟增長的原動力，反而還成了絆腳石。

伯恩認為，英國應該利用其歐盟成員國身份，向中國出口建設醫療保障、退休保障和資產管理的知識。

他說：「中國正趕急地建立內需，但在此之前必須先建設社會保障體系，因為中國的工人們都把工資袋中三分之一的錢儲蓄以備不時之需。」

伯恩還預期，英國如果能讓對華出口年增長率翻兩番，將可提升國內生產總值0.5%，即約70億英鎊（106億美元；652億元人民幣）。

伯恩本周發表了新著《Turning to Face the East》。 《觀察家報》星期天刊登了這本書的節錄。

伯恩指出，因為彼此之間的語言和民主傳統都有分別，英國與亞洲尋求結盟必須「依靠想像力」，而更重要的是要設法掃除彼此之間的謠言，從而建立互信。

伯恩在書中寫道：「要成功，我們必須有更多孩子到中國學習，我們的教師與學者亦然。」

「（兩國企業的）經理和雇員都必須頻密往來，英國人也應該擁有大的中國品牌，反之亦然。我們的政治家應當認識孫中山，就正如他們認識林肯一樣。」

戒心

中國最大豬肉製品商雙匯國際上周決定以47.2億美元收購美國史密斯菲爾德食品公司。路透社報道說，弗吉尼亞州這座小鎮的居民們對此意見分歧。

報道說，1752年建鎮的史密斯菲爾德據信是美國保育最佳的英國殖民年代港口小鎮。該鎮自1780年代起生產火腿並且聞名，弗吉尼亞州甚至在1926年立法，規定只有在史密斯菲爾德鎮的法定界線內生產的火腿方可稱為史密斯菲爾德火腿。

報道說，對於當地人而言，雙匯同意保留史密斯菲爾德公司在當地的生產運作和管理基地，但他們還是擔心新的老闆將削減人手，而不是投資當地社區。

與此同時，當地旅遊部門預期造訪小鎮的中國遊客將持續增加，但一些居民擔心中國人會到史密斯菲爾德投資房地產，破壞閒適的小鎮生活。