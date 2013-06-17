英媒：民怨催生中國污染減排指標

2013年6月17日

圖像加註文字， 人們對工業污染的意識覺醒，已經使得污染成了影響中國社會穩定的一個導火索。

英國《獨立報》周一（6月17日）發表文章，對中國國務院宣佈治理污染十項新措施、要在2017年前將重污染行業的排放量減少30%的目標進行了報道分析。

《獨立報》說，30%的減排目標是習近平新政府兌現改善環境，提高食品飲水安全承諾的第一步。

報道說，新出台的舉措包括嚴控鋼材、鋁材、水泥等高能耗、高污染行業，加快能源結構調整，加大對天然氣、核能、太陽能、風能等清潔能源的投入。

報道說，措施還要求加強對新建項目對環境影響的評估，對達不到新的環境標凖的項目從行政審批、融資到土地徵用各環節加以限制。

國務院在通告中責令地方政府必須對當地空氣質量負責，落實治理污染的責任。重污染天氣還將被納入地方政府突發事件應急管理範疇。加強人口密集地區和重點大城市PM2.5治理。

污染影響維穩

《獨立報》分析說，出台治理污染新舉措、制定具體減排指標的背後，是中國民眾對污染已經不再沉默的忍受。

特別是中國日益壯大的中產階級、城市居民，越來越敢於對窒息的空氣發出不滿之聲。

報道說，人們對工業污染的意識覺醒，已經使得污染成了影響中國社會穩定的一個導火索。

全球20個污染最嚴重的城市中，中國就佔了16個。中國各地因污染而引發的抗議也越來越多。

習近平上台時表示，中國不能以犧牲環境來換取短暫的經濟增長。

制定具體的減排指標，可以被視為是習近平兌現改善環境，提高食品飲水安全承諾的第一步。