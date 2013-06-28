英媒：習近平到底釋放什麼改革信號？

Image caption 習近平：政治局必須把政治思想建設放在第一位

英國《經濟學人》雜誌最新一期發表文章說，中共總書記習近平在最近召開的政治局會議上向委員們發出警告，決不能偏離黨的路線。

正當習近平手下官員希望解決經濟改革之際，他在政治領域做出強硬表態。

文章分析說，他的講話異乎尋常的直白。一般來講，使用這樣的措辭都是針對基層官員。但是很明顯，習近平希望確保政治局25名成員在他去年底上任後發動的反腐敗、反鋪張的運動中做好榜樣。

如果遏制官員的不法行為是習近平的唯一目的，大多數中國人就會拍手歡迎。但是，許多自由派人士認為他強調堅持黨的路線，是在重新推行中共正統思想和壓制政治改革要求。

許多人士認為，中共今年秋季召開三中全會之後有可能啟動期待已久的經濟改革。但是在政治領域，習近平將堅持其前任所執行的專制模式。

持這一觀點的人士認為，最有力的證據就是中共最近幾周在黨內傳閱的9號文件。文件的具體內容一直沒有公開。不過，根據各種說法，這項文件強調了中共面臨自由派思想的嚴重威脅。文件向黨內各級官員進行了傳達。9號文件發出信號很明確，堅決反對任何不同政見，警惕西方的顛覆陰謀，並認為普世價值，公民社會和憲政民主都是「極其惡毒」的觀念。

長期以來，中共領導人一直在經濟改革和強硬政治路線之間來回搖擺（在這方面，鄧小平是大師），但是習近平能在如此短的時間內提出如此保守的政治觀點，使一些觀察人士大感意外。

習近平採取強硬政治路線的另一跡象是他開展運動，向公眾宣傳三個「自信」：理論自信、制度自信、道路自信。在城市裏，那些喜歡發短信，寫微博，熱衷消費的年輕中產階級對這樣的宣傳不屑一顧。但是改革派卻非常關注。

樂觀派表示，習近平在政治上採取強勢太自然不過了，因為他要推進改革，需要對付強大的利益集團，其中包括國企。他強調堅決執行黨的命令，一方面是針對政治自由派，另一方面可能是針對國營企業老總，告訴他們現在該是知難而進，必須改革的時候了。

不幸的是，中共9號文件發出的信號之一是警惕經濟自由化的主張，因為這是對中共的威脅。總之，習近平是在向四面八方發出不同的信號。

（編譯：路西 責編：東倫）