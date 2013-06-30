斯諾登在港埋下「數據定時炸彈」

Image caption 英文《南華早報》報道美國情報機構人員大舉進入香港。

《星期日泰晤士報》（30日）在國際新聞版面發表駐遠東記者邁克爾·謝裏丹文章認為，在逃美國前情報機構雇員斯諾登藏在香港的機密數據拷貝件對西方國家安全來說是一枚「數據定時炸彈」。

報道說，斯諾登離港前曾特意把手中掌握機密數據備份、拷貝、秘藏，以作為確保自己生命安全的「保險」。

不過，文章認為，斯諾登此舉等於在一座中國城市內為西方國家的安全利益埋下不知何時就可能被引爆的禍根。

報道說，在俄國官方拒絕逮捕或接收斯諾登同時，俄羅斯電視已經稱讚他為「向老大哥宣戰的人」，引發各界有關莫斯科可能會向斯諾登提供政治避難的猜測。

儘管斯諾登已向厄瓜多爾正式提出避難申請，但目前申請似乎「擱淺」，或許需數月才有結果。

長期受雇於美國情報機關的數據加密專家斯諾登在接受國際媒體訪問時說：「美國政府想通過監禁或謀殺我的手段來掩蓋真相已不可能。 真相必然大白於天下，誰也擋不住。」

拷貝藏港

據了解斯諾登滯港數日內情的人士透露，斯諾登上周日離港時並未攜帶四台載有秘密數據的筆記本電腦。

Image caption 香港律師何俊仁稱一位香港官方代表告知斯諾登可以安全離境。

分析人士指出，即使他隨身帶走了上述四台筆記本電腦，也一定把加密版的拷貝藏在某處保險櫃或銀行保險箱中。

斯諾登在港期間的法律代表之一——資深民權活動人士何俊仁表示，他相信斯諾登在港已找到一處安妥庇護所。

何俊仁說，斯諾登法律團隊中的數名律師6月18日曾在一處安全地方與當事人會面。

何俊仁還回憶說，他們當時買了比薩餅，炸雞、香腸、蛋糕等食物，還有百事可樂等飲料； 他說，斯諾登當時堅持要求所有人進屋時把手機放入冰箱存放，以防監視跟蹤。

倉促離港

何俊仁說，斯諾登最初沒意識到一旦引渡程序啟動，他可能被拘捕並無法再接觸到隨身帶來筆記本電腦。

斯諾登隨後請求何俊仁幫他查證，港府是否會允許他自由離境。

據介紹，香港政府最初對斯諾登的問詢未與回答，但最終在上周末，有一位不願公開身份的香港官方代表告知斯諾登他可安全離港，但「必須離港」。

Image caption 英國政府通信總部——主要負責監聽和收集電子情報的間諜機構。

據信，香港律政司在美國方面呈交的引渡申請中發現了姓名拼寫等技術性小錯誤。

香港律政司司長袁國強表示，在美方遞交的文件中，斯諾登的中間名被錯寫為「詹姆士」（James）而不是應該的「約瑟夫」（Joseph）； 袁國強還說美方未能及時確認斯諾登的護照號碼。

有分析指出，香港之所以最終決定放行斯諾登是因北京已獲得足夠的「政治宣傳」利益，不願意繼續留下斯諾登這個棘手人物。

網絡戰爭

英國主要負責監聽和收集電子情報的政府通信總部（GCHQ）負責人伊恩·洛本爵士表示，現代黑客網絡攻擊所造成的損害程度已可與常規戰爭相比擬。

在談到斯諾登所披露機密數據的利害關係時洛本爵士說：「如果你知道別人如何攻擊你，就可以更好地布置防禦； 如果你了解對方如何布防，就可以更有效地攻擊。」

文章指出，美國近年來越來越高調地點名中國，指稱後者縱容和指使針對美國企業和政府部門的黑客襲擊。

斯諾登事件給與了中國反擊的口實，強化了中方的立場。

文章同時指出，斯諾登事件對世界互聯網的未來發展也有深遠影響： 美國和英國一直在提倡「自由開放型」網絡，而中國等一些國家則希望對網絡實行嚴格管控，懷疑由美英技術主導的互聯網終歸會給美英一個控制網絡世界的先天優勢。

斯諾登事件也無疑使得反對自由網絡的國家有了更多的理由。

（編譯/責編： 晧宇）