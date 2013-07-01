英媒：中國「錢荒」暴露金融脆弱

2013年7月1日

圖像加註文字， 有觀察人士認為中國的政策性「錢荒」暴露出金融系統的脆弱。

《金融時報》周一（7月1日）發表署名專欄文章說，中國近日金融市場的「嘈雜紛亂」，或曰「錢荒」，暴露出金融系統的脆弱。

作者錢塞勒（Edward Chancellor）是職業投資經理人。

他指出，信貸緊缺往往是金融週期裏轉折點的標誌。

首先，中國的金融系統「脫韁」已經很長時間。

自2008年金融危機爆發以來，中國的信貸規模以每年超過GDP30%的速度擴張，今年4月新增貸款同比增長59%，但其中相當大一部分發生在銀行系統以外。

在這個過程中，信貸系統內的風險不斷積聚，其中最主要的是大型基建和房地產開發項目貸款的風險，以及這類可疑項目的長期貸款與吸納這類債務的資產管理產品（WMP）的短期性矛盾造成的流動性枯竭風險。

中國監管當局最近對一些重大問題開始收緊控制，隨即造成出口大跌，信貸擴張減速，銀行間同業拆借市場流動性枯竭。

政策干預和信貸虧損一樣會造成信貸供應枯竭，即「錢荒」，進而觸發信貸危機。

作者認為，有無數指標都揭示出中國金融系統的脆弱；這些指標應該引起投資者更多的關注。

他寫道，北京可以控制金融系統，但對市場心理和心態卻無能為力；為此，「錢荒」過後要恢復市場的「動物精神」可能會非常困難。