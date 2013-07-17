英媒：中國給英國人舉止「上了堂課」

Image caption 英國年輕人在海外的「醉酒旅遊」造成不良影響

英國《金融時報》刊登菲利普·斯蒂芬的署名評論文章，認為中國政府提醒國人注意在海外的舉止值得英國學習。

文章說，中國開始注重自己的國際形像，新一代有錢的中國遊客在海外旅遊時，時常會因為舉止行為不佳受到批評。

中國今年預計有一億人次到海外度假，北京政府當然擔心一些不良舉止會損害自己的聲譽。最近，一名中國學生在埃及盧克索的文物上刻下自己的名字引起網民的熱議。

中國副總理汪洋也批評部分遊客素質不高有損國人形像，國家旅遊局也發佈公民出國旅遊文明行為的指南，要求尊重文物、保護環境等，吐痰、亂扔垃圾和插隊也被「禁止」。

文章說，有些人或許不贊成政府規範自己在海外行為的做法，但有些國家應該從中國那裏學到點東西，英國首當其衝。

文章說，維多利亞時代英國紳士的國際形像已被當今粗俗的英國人行為取代，很多英國遊客只會說英語，如果法國人不說英語，英國人就認為是他們的問題，對西班牙人、意大利人、希臘人的態度都是如此。

有些英國人只接受香腸、雞蛋和熏肉，對吃外國食物不可理喻。此外還有「醉酒旅遊」——一幫年輕的男男女女前往海外景點的目的就是喝廉價的酒，越多越好，然後爛醉如泥、嘔吐不止、污染環境。

很多英國小伙子常選擇去東歐舉行結婚前告別單身的瘋狂派對，行為惡劣，成為當地治安的頭疼問題。拉脫維亞首都裏加不得不設立專門的特警隊，應對這些麻煩製造者。

文章最後說，因此，各國有必要給國民提個醒：意大利人需要被告知小點聲；德國人需要被提醒霸佔海邊度假地的所有遮陽傘是不禮貌的；美國遊客則需要知道，別指望下午五點就能在法國餐廳裏吃上晚餐。

(撰稿：高毅/責編：尚清)