英媒：印度增兵邊境 視中國為首要威脅

Image caption 印度把中國視為最大軍事威脅，將大力增兵邊界。

《金融時報》周五（19日）刊登文章說，印度把中國看作是比巴基斯坦更大的敵人，因此在邊境大增兵力。

文章說，印度將在中印邊境增加5萬兵力，這一行動顯示了德里政府把北京看作最大的長期軍事威脅，甚至比巴基斯坦更危險。

印度媒體披露的這一官方消息說，增派到中印邊境的軍隊被稱為山地作戰部隊，印度的現役軍人總數目前為130萬。

印度內閣安全委員會批准的這一決定，在未來7年中將花費110億美元。

內閣安全委員會由印度總理辛格領導，成員包括國防部長、內政部長、外交部長和財政部長。

該委員會現在還沒有對此作出任何宣佈，但印度官員和國防分析人士說，政府是在多年的商議後，原則上通過了這一增兵決定。

對資金到位的擔憂

德里專門研究中印關係的一名智庫研究人員說，印度希望在中印邊界形成有進攻性的力量，這個想法自1962年就有了，現在得到內閣的批准，資金問題就可以解決了。

但是印度財政部目前正在為減少財政赤字而縮減預算，所以這筆增兵的經費要多長時間才能到位，卻仍然不清楚。

有多位軍方官員說，通常等待財政支持總是會花上好幾年時間，組建一支部隊，經費經常成為拖後腿的問題，而這次是110億美元的巨款，所以可能會拖更久。

印度的內閣部長們今年早些時候曾被克什米爾印控地區拉達克發生的「帳篷對峙」事件所震驚。

今年4月，中國人民解放軍的大約30名士兵在有爭議的印方實際控制線附近搭建帳篷，被指入侵印度國土18公里。

中國軍隊在帳篷裏與印度軍隊對峙了3星期後，在中國總理李克強訪問印度之前才撤回中國。

之後，德里政府威脅說，將採取所有可能的步驟，來保衛印度的利益。

（撰稿：嵇偉 責編：路西）