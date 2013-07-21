葛蘭素史克或將承認重大失誤

Image caption 葛蘭素史克在中國行賄事件引發多方關注

七月廿一日版的英國《星期日電訊報》發表評論文章稱，英國醫藥巨頭葛蘭素史克的首席執行官或下周承認公司存在「重大問題」。

《星期日電訊報》商業版主編艾哈邁德（Kamal Ahmed）在評論文章中首先寫到，去年此時，葛蘭素史克（GSK）正因為在美國發生的不當銷售事件而向公眾道歉。

去年葛蘭素史克因非法推廣抗抑鬱藥品帕羅西汀（Paxil）和安非他酮（Wellbutrin）在美國被罰款30億美元。

《星期日電訊報》文章引述葛蘭素史克首席執行官安偉傑（Andrew Witty）去年的說法表示：「我們絕不讓同樣的事情再次發生」。

評論說，葛蘭素史克在中國涉嫌非法活動的消息傳來，同樣的事情再次發生，安偉傑可能將要再次表示遺憾。

本周早些時候，中國警方指責葛蘭素史克為追求銷售額以及抬高藥價在中國行賄官員及醫生。

中國案發

中國警方指稱，葛蘭素史克在過去六年中共向700家旅行社與諮詢機構轉移30億元人民幣資金，以便向中國政府官員和醫生行賄。

《星期日電訊報》商業主編艾哈邁德表示，葛蘭素史克首席執行官安偉傑很可能會在下周藉宣佈公司二季財政報告的機會表示，公司自身存在重大合規失敗，而中國當局的指控「並非空穴來風」。

文章說，葛蘭素史克已自願向英國欺詐重案辦公室上交相關信息，並讓首相府和外交部知情。

艾哈邁德的評論說，安偉傑顯示解決問題的意願，而不是與指稱抗爭，這是正確的做法。

據報道，葛蘭素史克下周三（7月24日）將公布年度第二季度報告，結果很可能是樂觀的，銷售額預期上漲3%。

艾哈邁德認為，最新指稱將對此蒙上陰影，而安偉傑需要誠實開發地解釋該公司在中國的活動。

葛蘭素史克的股價並未因最近的負面新聞受到影響。7月初以來，股價上升了3%以上。

文章說，安偉傑下周三如何處理情況是對投資者神經的下一次檢驗。

（編譯：高志強 / 責編：晧宇）