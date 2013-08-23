英媒：革命後代薄熙來習近平的拼死搏鬥

Image caption 所有媒體到關注對薄熙來的審判。

《金融時報》周五（23日）刊登該報駐華記者吉米歐（Jamil Anderlini）從濟南發來的文章說，精心凖備的打貪腐「老虎」薄熙來的審判，結果與預期相反，脫離了中國領導人設計的腳本。

中國的新國家領導人習近平前不久在進一步表示中共高層的反腐決心時提出，要對底層貪官和高層貪官「蒼蠅老虎」一起打。

星期四，中國當局展示它迄今以來最大的反腐成果：審判前中央政治局委員、重慶市委書記薄熙來，這是自30多年前審訊毛澤東妻子江青等「四人幫」以來，出現在被告席上的最高級別官員。

作者稱薄熙來在法庭上「鬥志高昂」，反駁多名證人的證詞，還斥責一個證人是「瘋狗」和「地地道道的貪腐分子和經濟騙子」。

潛在意義何在？

但此次審判的潛在意義是什麼呢？薄熙來從被解除職務後拘留，到現在已經近18個月了，為什麼習近平決定在這個時候審判薄熙來？

文章引述一名與薄熙來從小一起長大的中國軍方高官兒子的話說，習近平和他的新政府對目前中國經濟增長放緩非常擔心，所有的人都在批評他們。

但為什麼要對薄熙來這只「死老虎」進行「公開」審判呢？

按照這位不願透露姓名的薄熙來小時候的朋友的說法，是因為當局需要向公眾展示死老虎的虎皮，轉移國內矛盾，獲得民眾的支持。

用微博直播對薄熙來的審判，本來是當局希望向外界顯示此次審判合法性的嘗試，但薄熙來周四當庭翻供，否認所有的控罪，可能破壞了當局的這一努力。

具有諷刺意味的是，習近平的政策和使得薄熙來如此受重慶老百姓擁戴的政策非常接近，在今年3月習近平正式出任國家主席後，他推行的就是一條左翼路線。

革命後代的拼死搏鬥

習近平政府在國際事務方面的態度比他們的前任要強硬得多，強調馬克思主義的意識形態，禁止討論民主、人權、憲政和言論自由等西方觀念。

最近當局還逮捕了至少25名和平呼籲在中國建設公民社會、讓國民參與更多公共事務的活動人士。而薄熙來當初在重慶搞的就是「唱紅打黑」。

習近平和薄熙來的政策如此相似並不令人奇怪，他們兩人都出身於共產黨中國的第一代高級官員家庭，在北京的高幹大院長大，文革時兩人的父親都受到衝擊。

他們的年齡相差不多，文革期間都從特權階層跌入社會最底層，被迫從事艱苦的體力勞動，文革後又都在經過基層鍛煉後，開始順利的政治生涯。

文章作者說，今天，看來這兩位革命後代不得不以死相拼，「吃掉」對方，來確保自己能夠在他們家傳的共產黨體制內生存下去。

中國的自由派學者和官員對於習近平保守左傾立場的樂觀解釋是，這是他為凝聚中共黨員和確保共產黨思想所採取的行動，可以據此進行困難的經濟與金融改革。

但另一種比較悲觀的觀點是，共產黨的思想已經不再能號召和凝聚民眾。習近平是在盡他自己的一切努力，來確保自己不會成為背叛他和薄熙來的父親們留下的共產主義遺產的人。

（編譯：嵇偉 責編：李莉）