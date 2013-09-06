英媒：外國在華企業抱怨遭受歧視

Image caption 中國和歐盟的商業關係對雙方都非常重要

英國《金融時報》星期五（9月6日）報道說，代表歐洲在華企業的中國歐盟商會指責中國有關當局在最近一系列反腐敗和反壟斷調查中不公平地對待外國公司。

報道援引中國歐盟商會主席大衛·庫斯諾的話說，中國政府官員有一種基本的理念，「我們必須被當成外國人來對待，我們必須被區別對待」。

大衛·庫斯諾呼籲中國停止對商業環境的政治控制。他說，如果政府不再發揮「過度的控製作用」，市場力量只能變得更強。

他警告說，中國的市場自由化陷入停滯，國有企業受到偏袒性的政治支持。

在代表1700家在華歐盟企業的中國歐盟商會發出上述抱怨之前，中國美國商會曾就自己的會員受到「限制性政策」的對待表達了不滿。

遭受歧視

中國美國商會說，美國在華企業往往受到「含糊不清的、重疊的、相互矛盾的和非一貫執行的規則」的挑戰。

美國在華企業還抱怨說，一些歧視性的政策偏袒本國公司，而不利於外國公司。

《金融時報》的報道說，中國有關當局最近對一些外國製藥公司所做的腐敗調查以及對一些外國奶粉生產商進行的價格操作調查引起了人們的關注，強化了對歧視外國公司指稱的討論。

報道援引中國歐盟商會製藥工作組負責人根斯布格爾的話說，外國公司最守規矩，但是受到了最多的調查和歧視，這很不公平。

但是，中國政府聲稱調查是公平的，並且表示讚賞外國投資者在中國經濟中發揮的重要作用。

（編譯：躍生/責編：李莉）