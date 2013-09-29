英媒：習無意政改 只想破蘇共統治紀錄

Image caption 外界一直揣摸習近平的思想路線。

《星期日泰晤士報》刊登遠東事務記者邁克爾·謝裏丹的報道，從最近中共組織黨員觀看蘇聯垮台紀錄片分析習近平的整黨新動向。

中國國慶前夕，觀看紀錄片的命令「似乎旨在警告８５００萬黨員中的自由主義思想。」

今年的國慶，是習近平接任中國黨政軍領導人之後的第一個國慶節。

「答案已經有了：習近平是個毛派。」

中共還需要繼續執政10年，才能趕得上蘇聯共產黨的７４年執政歷史。

雖然中國全國民眾放假7天，但黨內卻沒有放假。習近平的整風宣傳運動完全照搬了毛的做法和說辭。

上個星期，習近平會見了第四屆全國道德模範及提名獎獲得者，特別提到了老將軍甘祖昌的夫人龔全珍。

據新華社的報道，９０歲的龔全珍奉獻畢生精力給農村學生的教育事業，一直過著儉樸的生活。

最近中國一連串官員被審判和逮捕，特別是前政治局委員、重慶市委書記薄熙來因貪污、腐敗、濫權被判處無期徒刑。對很多中國人來說，其中的道理已經非常清楚。

報道認為，習近平所說和所做的其實都是繼承了毛澤東時代的作風，與薄熙來當年為爭取進入政治局常委所提倡的做法沒有不同。

新華社在報道習近平與河北地方官員的一次「自我批評」會議上，用了一個詞「揭短」，讓很多中國人回憶起毛澤東時代的整風運動。

《星期日泰晤士報》報道提及習近平「打蒼蠅和打老虎」的反腐敗運動，提及在成都最近不少失蹤的富商，何玉英自殺以及對周永康身邊親信的調查收緊。

為了統一輿論口徑，中共加緊了針對日本的愛國主義宣傳，向釣魚島水域附近派遣飛機和船隻。

官媒還開始重提反對外國間諜和帝國主義者的老調，支持香港民主進程的美國駐香港總領事夏千福被批評「說三道四」、英國則被指責在中國南方的領事館中安插間諜。

報道認為，中國年輕一代生活非常繁忙，似乎沒有被這樣的宣傳所打動。網上的審查也沒能控制住人們在互聯網上發表評論，對領導人的道德宣傳表示懷疑。

報道認為，樂觀主義者認為習近平需要建立牢固的思想基礎為即將在１１月舉行的中共三中全會推進市場改革鋪路。但悲觀者表示，習近平想要的並不是政治改革，而是經濟成就，並希望以此來打破蘇聯統治７４年的執政歷史紀錄。

（編譯：羅玲 責編：路西）

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讀者反饋

習是共產黨最高的領導，我不知道他學過馬克思的著作沒有，但我從他的政策看不出他嘗過，馬克思理論的一條基礎是經濟基礎決定上層建築，市場經濟作基礎的國家不可能長期維持一黨統治，共產黨統治的終結將驗證馬克思的這一觀點的正確。<strong>假大空, </strong><br/>

無論中國政府做什麼事情，什麼樣的決策。西方媒體首先貼上一個有惡毒的標貼。西方所謂的分析家，預言家，信誓旦旦的說共產黨倒台，說了幾十年了！中國不但在共產黨領導下，越來越強大，而且越來越自信！

相反，西方國家的末落，卻是實實在在的！比如現在的英國，曾經的日不落帝國，現在也只淪為世界二三流國家。

中國的改革和進步，應該是由內而外的漸進式改革，而不是拿來主義！學的不好，學的不像，最終的結果是國家四分五裂，最終受傷害的還是普通老百姓！

在不久的將來，國民素質提高，國民的生活條件得到改善，再說談民主更實際，餓著肚子的民主不要也罷！

<strong>xhdhdjdk, qqsr</strong><br/>

一個從根、心已經完全腐爛的大樹，無論如何粉飾自己的外表，最終仍然是一堆朽木。

華夏文明五千年的歷史，十幾個朝代一再驗證這個道理，一旦統治階級背叛人民，最終滅亡的是自己。

不過中國人圍觀、自報、傳閒話的陋習，使得中國的統治階級不像非洲、中東，或者是西方那樣容易被推翻。國人在日常生活中往往更容易訓斥一個地位比自己低的對手，比如餐館的服務生；而遇到獨裁的統治階級給自己帶來的種種不公的時候，選擇的往往是容忍再容忍。Rafael, Peru,Lima

三歲小孩玩家家.21世紀了,早已破產的這套老把戲還騙得了人?<br><strong>六考爺, 中國.貴陽</strong><br/>

中國從古到今依然是在封建制度，什麼社會主義全是騙人的把戲，睜開眼看看吧根本就是帝王制。中國大地在腐爛，遍布腐敗的共黨，官員從最低級到最高級的哪有一個不貪污的？公檢法部門尤甚！法律根本就是擺設，百姓得不到法律保護，沒有公義，不管哪個領導上台，一切都是做秀，其唯一目的就是鞏固獨裁。<br><strong>monk, mc</strong><br/>

驚天動地的反腐打老虎，看來不過是清除異己鞏固權力的把戲，不然2300萬的賄賂為何不立案，這能交代的過去嗎？人民本不腐，是共產黨縱容的腐敗，領導的腐敗，是共產黨明目張膽的帶頭違法違規，戲弄法律的必然結果，這樣下去，不僅僅是腐，而是要爛的頭頂長瘡，腳跟流膿，最後只有倒下而遺臭萬年。<br><strong>tjj, CN</strong><br/>

無論中國政府做什麼事情，什麼樣的決策。西方媒體首先貼上一個有惡毒的標貼。西方所謂的分析家，預言家，信誓旦旦的說共產黨倒台，說了幾十年了！中國不但在共產黨領導下，越來越強大，而且越來越自信！

相反，西方國家的末落，卻是實實在在的！比如現在的英國，曾經的日不落帝國，現在也只淪為世界二三流國家。

中國的改革和進步，應該是由內而外的漸進式改革，而不是拿來主義！學的不好，學的不像，最終的結果是國家四分五裂，最終受傷害的還是普通老百姓！

在不久的將來，國民素質提高，國民的生活條件得到改善，再說談民主更實際，餓著肚子的民主不要也罷！<br><strong>陳廣軍, 蘇州</strong><br/>

習式整風，無異刻舟求劍。各級官員心照不宣，不傷大雅，相互就工作方法提些意見。根本就不可能觸及以權謀私，權利尋租的要害問題。更不可能就制度性改革建言獻策。據本人所聞，其實難怪。各級官員，終歸為人、為子、為父...，眼下要養家糊口，退休之後，子女教育，成家立業，自己生老病痛，無不需銀子打點。在位之時，無甚積儲，到時呼天叫地悔之晚矣。個中難言之隱，習這樣的高官當然是不會體察。<strong>Michael Zhou, Sydney Australia</strong><br/>

不管是是共產主義還是資本主義，反正傳入中國都會被改造成封建主義！<strong>白雲黃鶴, 武漢</strong><br/>

共產黨一意孤行，不遵守法制和自然規律，反對普世價值，把黨的教義強加於社會，使中國人民吃盡了各種苦頭，儘管經濟有所發展，還只是表面的，實際喪失了黃金髮展期應當獲得的競爭力，反倒走入危機的邊緣，難以持續發展，再逆歷史潮流而動，將會為中國人民造成更大的災難。該做的事不做，就是對歷史的犯罪。<strong>tjj, CN</strong><br/>

從鄧小平開始，幾位當家的幹得還算不錯。可是這一位習總，簡直是個十足的庸才！一開始，就把毛抬出來。毛早就被歷史所唾棄！解放後，毛沒幹過一件好事！共產黨沒有徹底否定毛，不敢徹底否定自己過去的錯誤，也就不能自新，也就只有沉淪下去。<strong>xfs </strong><br/>

絕大多數西方人並不居住在中國，毛澤東也已經去世多年，但為什麼西方還是如此恐懼老毛，恐懼中國人追隨他呢？因為老毛揭穿了西方統治者「民主」的謊言，阻擋了西方資本全球擴張的步伐。<strong>catcat, </strong><br/>

憲政、民主、法制終將實現，人民正在以習不能預料的速度覺醒，社會矛盾正在被激化，終有一天會爆發。<strong>夜幕裏的山貓, </strong><br/>