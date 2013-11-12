美媒：誰能在美國社會白手起家？

《華爾街日報》周一（11月11日）發表文章說，研究顯示，僅有4%美國人從貧困最終達到富有。

文章說，美國皮尤慈善信託基金會的經濟流動性項目研究顯示，儘管有40%美國人仍然確信白手起家從貧困到富有相當普遍，但事實上僅有4%的人成功。文章說，更多生在貧困家庭的美國人一輩子都無法擺脫貧窮，美國應該在改善社會流動性上做更多努力。

報道說，研究顯示，在收入最低的五分之一美國家庭（2009年收入低於28,900美元的水凖）中出生的人中有43%一代人之後仍然處在同樣的狀態，27%的人得以成功進入上一個五分之一水平，17%進入中等階層，9%成為第二梯隊。

文章說，儘管大學教育的價值仍在討論中，大學文憑仍然是美國人能否上升到更高階層的單一最大預測指標—86%擺脫貧困的人大學畢業，相對有55%沒有上大學，但是僅有7%的貧困家庭子女有大學文憑。

報道說，皮尤慈善信託基金會密歇根大學的收入動態研究項目的數據—相關數據庫從1968年開始追蹤研究，直至今日。

文章說，相關研究結果呼應舊金山聯邦儲備銀行去年的研究，使用相同數據庫的該項研究顯示，生在赤貧和最富有家庭的美國人長大之後最有可能仍然處在同樣的階層。

報道說，在印度古老種姓制度這樣的生有權經濟體，所有人停留在出生時的社會階層，而在「機會公平」的經濟體，社會經濟地位將以偶然但是可以預測的方式改變—20%的人保持不變，而進入其它階層的人各佔20%。

文章說，作為對比，美國名義上是一個任人唯賢的社會，人才和勤奮表面上得到回報，但是舊金山聯邦儲備銀行經濟學家馬麗·戴利認為，很難知道反映到百分比上的正確基凖是多少。

報道說，其它國家的社會流動性比美國要強，相信白手起家童話的美國人可能會因此失望。

文章說，在瑞典、芬蘭、挪威、丹麥和英國，只有25% 到30% 的人處於貧困狀態，比美國的44%左右要低。

報道引述戴利表示：「這是我們所說的美國『家長式懲罰』如果你生在貧困家庭，那麼你停留在這個社會階層的可能性要高得多」。

文章說，皮尤慈善信託基金會的研究顯示，還有其它幾個因素決定一個人在美國能否改變自身所處的社會地位。

報道說，婚姻或伴侶關係對社會流動性非常有好處，在貧困人口中，如果配偶或是其他家庭成員有工作，84%擺脫了貧困，而在一人工作的家庭中，只有49%擺脫貧困。

文章說，45%貧困非洲裔美國人經歷了社會地位上升，而68%的白人有機會使自己的收入升入另一個水凖，34%曾失業的人有這樣的機會。

報道引述皮尤研究人員戴安娜·艾略特表示，相關研究結果還強調了存款、家庭資產以及其它來源資產的重要性。

文章說，擺脫貧困的美國人的財富至少比那些止步不前的人多9倍。

（編譯：高志強，責編：路西）

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