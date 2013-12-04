英媒：中國不能讓歷史錯誤重現和風水流轉

Image caption 英國首相卡梅倫在北京表示歡迎中國參與英國高鐵修建項目。

中日在東海的空中和海上緊張加劇。在此之際，英國首相卡梅倫和美國副總統拜登相繼抵達北京。英國各大報聚焦中國，歷史成為焦點之一。

《金融時報》副主編馬丁·沃爾夫疾呼，「中國絕不能重覆德皇的錯誤」；民族主義雄心壯志和對歷史上蒙受屈辱的憤懣都是人之常情，但為了中國人民的長遠利益，習近平先生應該三思，然後「止步」，因為這實在「太危險」。

沃爾夫把19世紀晚期歐洲和今日東亞局勢作比較，認為兩個時空共同面對同一個挑戰：在處理崛起的威權國家和處於經濟相對減弱的民主國家之間的緊張對峙時，能否同時保證開放的全球經濟得以持續？

那時和現在的另一個共同點是對立面之間的相互不信任日益加深，新興力量的行動加劇了衝突爆發的風險。

沃爾夫認為，中國設立東海防空識別區和隨後相關各方做出的反應令局勢顯得莫衷一是，但顯然增大了「爆發意外衝突」的潛在危險；一戰歷史表明，在火藥味濃重的局勢下，看似微不足道的事件都能引爆戰爭。

他指出，中國領導人習近平是個強硬的民族主義派，日本領導人安倍晉三是個旗鼓相當的強硬民族主義派，而美國則必須履行日美安保條約規定的義務，這樣，東亞地區爆發毀滅性衝突的可能性確實存在。

他強調說，這種結局遠非不可避免，甚至可能性並不大，但確實存在，而且比一個月前更大。

他認為，一戰前德國、英國和歐洲其他一些國家的互動及其後果與今日東亞的情況也有相似可比之處，而中國領導人在這個時候採取這種「挑釁性」的行動則令人費解。

沃爾夫引經據典說明，在局外人眼裏，奪得有爭議的無人島嶼的主權帶來的收益遠不抵為此給整個國家帶來的風險，弊遠大於利；即使中國的這種冒險多次得手，每次都會推高衝突風險，而軍事專家認為一旦爆發軍事衝突，中國會打敗仗，世界經濟將因此受損，而受打擊最沉重的將是中國和中國人。

他認為，利弊分析同樣表明一戰對各方都是得不償失，但歷史的教訓是，「現狀與修正性力量之間的摩擦很可能導致衝突，無論結局將具何等的毀滅性」。古希臘歷史不乏實例為此提供佐證。

高鐵二期

《衛報》周三的社論也涉及歷史重演，涉及中國和歐洲（英國），但跟戰爭無關；而是批評英國首相卡梅倫及其手下對中國的過分遷就、過度謙恭和不講原則。

文章說，英國公司1876年在中國修了中國第一條鐵路，被清朝官員下令拆除後，1881年建了第二條，負責監督工程的是英國工程師坎德。清王朝後來給坎德封官，表彰他對中國鐵路發展的貢獻。坎德如果在世，聽說中國工程技術人員將到英國來參與高鐵二期建設，當感慨風水流轉。

文章說，「有時歷史感不強」 的卡梅倫首相在北京站在中國李克強總理身邊宣佈這個消息時是否想到了這一令人苦澀的一面，人們不得而知，但是比較優勢是一直在變的，英國在科技和工業領域還未到無足輕重的地步，而中國在這些領域的優勢也並不像1881-2013年的黑白比照顯示的那麼先進。

因此，文章說，英國聯合政府在人權和西藏問題上對北京的遷就、無原則「令人遺憾」；卡梅倫首相在中國這幾天的表現跟「奉承討好」差不多。

再看歐盟，每個成員國都在某個時刻出於某種原因置原則於不顧，就為了在中國市場佔一席之地，在中國的海外投資中分一杯羹；同樣，這也是為什麼日本「在南中國海」問題上沒有得到應有的支持。

文章的結論是，受貿易飢餓驅使的國家對中國的態度招致對方採取「分而治之」之策；縱觀歷史，或許可以看到一種「詩意的公正」：很久以前歐洲列強瓜分了中國，現在中國發現自己也可以輕易瓜分歐洲。

但是，文章說，這樣下去最終對哪一方都沒好處。

（編譯：郱書 責編：顧垠）

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讀者反饋

西方諸國對中國從來不壞好意。日本比中國更早設立識別區為什麼美國不出聲？對付這些流氓，中國不但要盡快地提升軍工工業，對日本也要在適當的時候給予硬硬地痛擊，不要手下留情。日本人欺善怕惡，不見棺材不留淚。另外，政府必須盡快設立一條新的工業法令，把所有中國的外資企業製造廠所製造的產品，以更高的科研水凖，鼓勵本土製造廠生產，取代目前如日本豐田、日產、的外國品牌。只要把日本人在中國的市場減到最低，就可迫使日本就範。另外，中國應該好好重新思考，退出所謂的 WTO ，與個別的國家簽署另類的貿易條約。西方人是現實的，利之所在他們就硬不起來了！作為海外的華人，我不得不說：夠了！中國！是站起來的時候！

<strong>casey, 馬來西亞</strong><br/>

我們中國人七次下西洋，可沒像洋人那樣霸佔別人的領土。這位英媒真的好無知 !

<strong>Lim Yoyo, Hong Kong</strong><br/>

看越多西方媒體對中國的評論，就越發感到西方人（至少是媒體）對中國及中國人的敵視，談公正報道，對西方媒體來說是奢侈的。

<strong> </strong><br/>

清王朝衰敗以來，列強踐踏掠奪登峰造極，中華民族迄今尚未統一，無數的資源不斷被其他民族搶走或者被賣國賊佔有，很多領土領海領空被他國肆意侵略擾亂，這就是現狀！難道說，全世界愛好和平正義的人士，中國人還要讓這種現狀繼續下去麼？<strong> 未署名</strong><br/>

卡梅倫訪華 可說是對中歐國勢百年逆轉下了一個註腳。<strong>00, </strong><br/>

中國人民在上一個世紀的確蒙受屈辱。那是因為當年清政府的無能、而導致中國人民往後的悲痛日子。從中印戰爭和中越戰爭可以看到，中國並沒有想要強佔別國的領土、中國人民並不想要戰爭。現在中國政府是在提醒那些想要霸佔中國的領土國家、今天的中國再也不是當年的中國。<strong>Lim Yoyo, Hong Kong</strong><br/>

說的真好~中國已經慢慢走向軍國主義的道路了。<strong>未署名 </strong><br/>

風水輪流轉，明年元首到我家。發動戰爭是轉移內部危機最好辦法，中日若有一戰，美國將破產完蛋。<strong>未署名 </strong><br/>

好無知的英媒。中國人為什麼仇恨日本人？日本對於侵略戰爭和暴行、屠殺、慰安婦問題上有真正悔罪？有無履行戰爭賠款？一個戰敗國，竊取戰勝國的領土，竟然還振振有詞！

<strong>未署名 </strong><br/>

評論人用意識形態去評論今天的中英關係，是不客觀的。英國首相在北京的表現，當然是為英國本身的利益，大丈夫能抻能曲，是個好的首相。而中國今天崛起，是中國這個文化蘊育深厚的１３釔人，一但學會資本主義之後，必然會超越並修訂資本主義，從而發出巨大的能量．這是事務發展的規律。如果過多的從意識形態去解讀，去評論，在一定程度上是在培育仇恨。

中國在西藏的作為，可以與美國當年在北美對印地安人的作為比較一下：印地安人人口從５，０００萬下降到１２０萬．而西藏人口從１９５１年的１００萬增加到３２０萬；美國今天對印地安人的幫助，是給予開賭埸和開妓院的"特准"來補償．而北京是拿出４，０００億元人民幣。<strong>吳懋緒, 美國</strong><br/>

指望用「戰爭邊緣」政策或許會暫時性的撈到一些便宜，但，確實不是一個負責任的大國所為，更與「大智慧」相差甚遠。<strong>焚燒和尚傘, </strong><br/>

英國媒體的評論真是滑稽。曾經效仿過德意志的是當年的大日本帝國，而如今的許多日本政客和極右翼，對曾經的失敗仍然不甘心。西方媒體不擔心日本挑起爭端，卻對中國針對日本的挑釁做出的合理反應指手畫腳，實在是杞人憂天。中國不是要擴張，只是要維護自己合法的利益。<strong>未署名 </strong><br/>

感謝馬丁·沃爾夫主編的好心提醒，中國政府一定會在目前的一系列重大國際問題上三思而行。至於讓步，請問為何？中國作為一個主權獨立的國家，為了維護領土主權和國家安全需要對未來的風險加以防範，這是積極的防禦措施，不是在挑起戰爭。眾所周知，在當今，維護世界和平最有效的方式是保持戰略平衡。中國過去在這一方面做的不好，所以遭受了西方列強無情的屈辱。今天，中國學著西方的經驗加強防禦，為何主編先生要讓我們三思甚至止步呢？難道，只有他人需要防範，中國人就不應該嗎？德皇是大英女皇的孫輩，接受的是西方文明的熏陶，他的錯誤中國人犯不起，也沒有那文化根基。請看好主編大人自己的家園，英國近來的麻煩也不少啊。<strong>野火燒不盡, London</strong><br/>

好個金融時報！有些中國的媒體是政府的喉舌，逼著自己說別人的聲音；有些西方的媒體，說的是自己的「心裏話」，卻更是暴露自己的內心的噁心。

日本早早就有防空識別區，而且一步步擴大到中國浙江省的沿海，這些媒體怎麼就不提；日本政府挑頭把釣魚島「國有化」，中國政府還太善良的釋出善意說只要承認有爭議便可以坐下來談，但安倍卻步步緊逼，在國際上四處放話要圍堵中國，這些媒體怎麼不說；

到英國建高鐵的事更讓人聞出了酸溜溜的味道。一百年前西方列強到中國不是只是建鐵路，而是用炮艦壓迫著然後到處瓜分地塊，訂租界，搶東西。現在中國人到英國建高鐵就是正常的做生意而已，英國大可以不建或者找別人來建，中國人沒有強迫。<strong>金融未來報, US</strong><br/>