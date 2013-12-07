登月車助民族士氣 央行政策掃比特幣威風

Image caption 上周，中國派出唯一的航空母艦遼寧號前往與菲律賓有爭議的海域，被馬尼拉稱為是製造緊張的舉動。

中國拒絕參加聯合國中菲領土糾紛調停、中國登月探索、以及比特幣價值的直線墜落是12月7日的英國主要報刊雜誌關注焦點。

中國拒絕參加聯合國主持的就南中國海島嶼領土糾紛與菲律賓的調解，被《衛報》形容為是「非常不尋常的動作」。

《衛報》說，中國在南中國海和東中國海的主權糾紛上對鄰國表現出咄咄逼人的姿態。

不參加調停

中國最近公布的東海防空識別區也增加了它與日本和韓國的緊張。

上周，中國派出唯一的航空母艦遼寧號前往與菲律賓有爭議的海域，被馬尼拉稱為是製造緊張的舉動。

《衛報》說，菲律賓已經正式向聯合國調解仲裁法官提交了申請，聯合國已經同意在明年三月在海牙國際法庭聽取陳述。

但中國表示拒絕參加聯合國的調解。根據聯合國公約有關海洋法的規定，即便中國採取不合作態度，由一個高級國際法官組成的陪審團仍然可以做出裁決，但任何裁決都不具備執行效力。

玉兔登月

《經濟學人》雜誌說，12月2日 嫦娥3號的發射，標誌著中國在2011年底公布的登月計劃正在如期推進。

如果「玉兔」探測車在月球表面成功著陸，中國將成為繼俄國之後第二個將無人駕駛探測車送上月球的國家。這也為將中國人送上月球鋪墊了道路。

《經濟學人》說，中國國家航天局還沒有透露玉兔試圖在月球著陸的日期。但根據歐洲航天局的跟蹤測定，預計應在12月14日。

儘管中國是繼美國和蘇聯之後第三個登月探索的國家，但《經濟學人》說，中國在月球表面恐怕不會找到更多的新的科學價值。

玉兔探測車更多的是提高中國的空間探索大國的地位，並為更「輝煌」的一步，把人送上月球做凖備。

但是，嫦娥3號的發射並不是沒有其科學意義。《經濟學人》說，比如，玉兔探測車裝備了可以穿透月球地表的雷達，可以掃描距月球表面100米深的岩層。

比特幣值狂瀉

在中國幾家政府機構、包括中國人民銀行聯合發表聲明，不承認虛擬貨幣比特幣、禁止其用來作為商業和金融支付手段後，比特幣比價繼續下滑，從一天前的1：1000美元跌到了今天的700美元以下。

英國《每日郵報》說，法國中央銀行也警告投資者比特幣非正式流通貨幣，持有者可能要冒經濟和法律風險。

但美國美林銀行的報告則看好比特幣，說它在網上購物中可以成為一個重要的工具。具有「清晰的增長潛力」。

（綜合：白墨 責編：蘇平）